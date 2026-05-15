Advertisement
trendingNow13217409
Hindi NewsटेकAltman नहीं, Zuckerberg ने बनाया OpenAI के इंजीनियर्स को करोड़पति! जानें क्या है इसके पीछे का असली Secret

Altman नहीं, Zuckerberg ने बनाया OpenAI के इंजीनियर्स को करोड़पति! जानें क्या है इसके पीछे का असली 'Secret'

OpenAI के 600 से अधिक कर्मचारियों ने ₹55,000 करोड़ ($6.6 बिलियन) के शेयर बेचकर मालामाल होने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें मेटा (Meta) द्वारा शुरू की गई 'टैलेंट वॉर' और भारी सैलरी पैकेज का बड़ा हाथ रहा. हैरानी की बात यह है कि जहाँ कंपनी के प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन की हिस्सेदारी ₹2.5 लाख करोड़ ($30 बिलियन) पहुँच गई है, वहीं सीईओ सैम ऑल्टमैन के पास कंपनी में कोई निजी शेयर नहीं हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 15, 2026, 06:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एआई से बनाई गई तस्वीर.
एआई से बनाई गई तस्वीर.

ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने अपने सैकड़ों कर्मचारियों को रातों-रात करोड़पति बना दिया है. हाल ही में हुई एक बड़ी फाइनेंसिंग डील में कंपनी ने कर्मचारियों को अपने शेयर बेचने की अनुमति दी, जिससे कई कर्मचारियों को करोड़ों डॉलर की कमाई हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 600 से ज्यादा मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों ने अक्टूबर 2025 में करीब 6.6 अरब डॉलर के शेयर बेचे. इनमें से लगभग 75 कर्मचारियों ने 30-30 मिलियन डॉलर तक के शेयर कैश किए. यह पहली बार था जब ChatGPT लॉन्च होने के बाद कंपनी से जुड़े कई कर्मचारियों को अपने शेयर बेचने का मौका मिला. OpenAI का नियम था कि कर्मचारियों को शेयर बेचने से पहले कम से कम 2 साल तक इंतजार करना होगा.

Mark Zuckerberg की वजह से बढ़ी कमाई?

दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में केवल OpenAI की सफलता ही जिम्मेदार नहीं मानी जा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Mark Zuckerberg और उनकी कंपनी Meta की आक्रामक AI हायरिंग रणनीति ने भी OpenAI कर्मचारियों की कमाई बढ़ाने में बड़ा रोल निभाया. पिछले साल Meta ने कई AI रिसर्चर्स और इंजीनियर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए 300 मिलियन डॉलर तक के भारी-भरकम पैकेज ऑफर किए थे. इससे पूरी सिलिकॉन वैली में AI टैलेंट की जंग शुरू हो गई. इसी दबाव के चलते OpenAI जैसी कंपनियों को भी कर्मचारियों की सैलरी, बोनस और शेयर आधारित मुआवजा बढ़ाना पड़ा ताकि टैलेंट दूसरी कंपनियों में न जाए.

AI Talent War ने बदला टेक इंडस्ट्री का खेल

AI सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने टेक इंडस्ट्री का पूरा माहौल बदल दिया है. OpenAI में कई टेक्निकल पदों पर सालाना सैलरी 5 लाख डॉलर से ज्यादा बताई जा रही है. इसके अलावा कर्मचारियों को बड़े इक्विटी पैकेज और करोड़ों डॉलर के वन-टाइम बोनस भी दिए गए. पहले टेक कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने शेयर की असली कीमत देखने के लिए IPO का इंतजार करना पड़ता था. लेकिन OpenAI ने अपने कर्मचारियों को कंपनी के प्राइवेट रहते हुए भी शेयर बेचने की सुविधा दी. इससे कई कर्मचारी कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले ही बेहद अमीर बन गए.

Add Zee News as a Preferred Source

OpenAI की वैल्यूएशन पहुंची नई ऊंचाई पर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, OpenAI की ताजा फाइनेंसिंग राउंड में कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 852 अरब डॉलर तक पहुंच गई. यही वजह है कि शुरुआती दौर में कंपनी से जुड़े कर्मचारियों के शेयरों की कीमत 100 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है. कंपनी ने इस बार शेयर बिक्री की लिमिट भी बढ़ा दी. पहले कर्मचारी अधिकतम 10 मिलियन डॉलर तक के शेयर बेच सकते थे, लेकिन निवेशकों की भारी मांग को देखते हुए यह सीमा बढ़ाकर 30 मिलियन डॉलर कर दी गई. इस तरह के “Tender Offers” कर्मचारियों को बिना IPO के अपने शेयर बेचने का मौका देते हैं.

Sam Altman और Elon Musk विवाद भी चर्चा में

हालांकि OpenAI के CEO Sam Altman कई बार कह चुके हैं कि उनके पास कंपनी के शेयर नहीं हैं, क्योंकि OpenAI की शुरुआत एक नॉन-प्रॉफिट संगठन के रूप में हुई थी. वहीं OpenAI के अध्यक्ष Greg Brockman ने हाल ही में अदालत में कहा कि कंपनी में उनकी हिस्सेदारी करीब 30 अरब डॉलर की है. दूसरी ओर Elon Musk और Sam Altman के बीच चल रहा कानूनी विवाद भी निवेशकों की नजर में बना हुआ है. यह मामला OpenAI के फॉर-प्रॉफिट मॉडल में बदलने से जुड़ा है. माना जा रहा है कि भविष्य में कंपनी के स्ट्रक्चर में बदलाव होने पर Sam Altman को भी इक्विटी मिल सकती है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

openaiChatGPTMark Zuckerberg

Trending news

पेपर लीक पर दुनिया में कहां कितनी सख्त सजा? कहीं उम्रकैद तो कहीं करोड़ों का जुर्माना
Paper Leak
पेपर लीक पर दुनिया में कहां कितनी सख्त सजा? कहीं उम्रकैद तो कहीं करोड़ों का जुर्माना
'ईरान वॉर' पर BRICS की रणनीति क्या है? एक क्लिक में जानिए फुल अपडेट
Iran war
'ईरान वॉर' पर BRICS की रणनीति क्या है? एक क्लिक में जानिए फुल अपडेट
रूस की गारंटी, UAE का साथ, क्या ऊर्जा संकट में भारत ने बना लिया मजबूत सुरक्षा कवच
DNA
रूस की गारंटी, UAE का साथ, क्या ऊर्जा संकट में भारत ने बना लिया मजबूत सुरक्षा कवच
Fact Check: क्या नन्हे मियां का हवा में उड़ते हुए वीडियो फर्जी है? सामने आ गया सच
DNA
Fact Check: क्या नन्हे मियां का हवा में उड़ते हुए वीडियो फर्जी है? सामने आ गया सच
भारत का वो शहर, जो कहलाता दुनिया का 'समोसा कैपिटल', रोजाना खा जाते हैं 6 करोड़ समोसे
India favorite dish
भारत का वो शहर, जो कहलाता दुनिया का 'समोसा कैपिटल', रोजाना खा जाते हैं 6 करोड़ समोसे
आपको क्यों बताऊं? पत्रकार के सवाल पर भड़कीं सयानी, पश्चिम बंगाल की हार का छलका दर्द
West Bengal Politics
आपको क्यों बताऊं? पत्रकार के सवाल पर भड़कीं सयानी, पश्चिम बंगाल की हार का छलका दर्द
100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? 15 मई को कैसा रहेगा हाल
Heatwave Alert
100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? 15 मई को कैसा रहेगा हाल
यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत
Uttar Pradesh storm
यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत
घाटी में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, महिला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार
Jammu-kashmir
घाटी में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, महिला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार
लोगों की लगी रहती हैं कतारें, विदेशी भी आते हैं पीने, लस्सी कैपिटल कहलाता है ये शहर
Lassi city in India
लोगों की लगी रहती हैं कतारें, विदेशी भी आते हैं पीने, लस्सी कैपिटल कहलाता है ये शहर