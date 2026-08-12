/फोन के पीछे तेजपत्ता क्यों चिपका रहे हैं लोग? जानिए इस टोटके के पीछे क्या है लॉजिक

आजकल सोशल मीडिया पर एक बेहद अजीब लेकिन काफी लोकप्रिय ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. लोग अपनी रसोई में इस्तेमाल होने वाले सूखे तेजपत्ते (Bay Leaf) को अपने स्मार्टफोन के बैक कवर में रख रहे हैं. हाल ही में Economic Times में छपी एक रिपोर्ट में भी इस बात की चर्चा की गई है कि लोग इस वायरल हैक को धन, समृद्धि, सफलता और सुरक्षा पाने के लिए अपना रहे हैं. चुकी आज के समय में मोबाइल फोन हमारी दैनिक जिंदगी, बिजनेस और आर्थिक लेन-देन का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है, इसलिए लोग इसे गुड लक का नया केंद्र मान रहे हैं. लेकिन क्या इस ट्रेंड के पीछे वाकई कोई चमत्कार है या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? आइए विस्तार से जानते हैं इस ट्रेंड की पूरी कहानी.
स्मार्टफोन के बैक कवर में सूखा तेजपत्ता रखने का यह नया तरीका इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार, लोग इसे एक छोटे से गुड लक चार्म (Good Luck Charm) की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. प्राचीन ग्रीक और रोमन मान्यताओं में तेजपत्ते (Laurus nobilis) को ज्ञान, विजय और सम्मान का प्रतीक माना जाता था. समय बदलने के साथ विभिन्न संस्कृतियों ने इसे आर्थिक समृद्धि और बुरी शक्तियों से रक्षा करने वाले पौधे के रूप में स्वीकार कर लिया. चुकी हम दिन भर अपने फोन के सबसे ज्यादा संपर्क में रहते हैं, इसलिए लोगों का मानना है कि फोन में तेजपत्ता रखने से इसकी सकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमारे पास रहती है.
आध्यात्मिक और वास्तु मान्यताओं पर विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि तेजपत्ता अपने पास रखने से आर्थिक स्थिरता आती है. पुराने जमाने में लोग इसे अपने बटुए या तिजोरी में रखते थे, लेकिन डिजिटल युग में मोबाइल फोन ही हमारा नया पर्स बन चुका है. इसीलिए लोग अब इसे अपने फोन केस में रख रहे हैं. माना जाता है कि जब आप फोन से कोई व्यापारिक बातचीत करते हैं या पैसों का लेन-देन करते हैं, तो यह पत्ता आपके जीवन में धन के नए अवसरों को आकर्षित करने का काम करता है.
विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में तेजपत्ते को एक सुरक्षात्मक ढाल (Shield) के रूप में देखा जाता है. लोगों का मानना है कि स्मार्टफोन इंटरनेट और कॉल के ज़रिए कई प्रकार की वाइब्रेशन्स ग्रहण करता है. ऐसे में फोन कवर के अंदर रखा तेजपत्ता एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी नजर को सोख लेता है और यूजर को मानसिक शांति व पॉजिटिविटी प्रदान करता है.
क्या इस ट्रेंड के पीछे कोई वैज्ञानिक सच है
इस ट्रेंड के वैज्ञानिक पहलू को समझें तो यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि वर्तमान में इस प्रथा का समर्थन करने के लिए कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण (Scientific Evidence) मौजूद नहीं है. विज्ञान के अनुसार, फोन के कवर में तेजपत्ता रखने से किसी की किस्मत, वित्तीय स्थिति या भविष्य में कोई बदलाव नहीं आ सकता. विज्ञान इसे पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव यानी 'प्लासिबो इफेक्ट' (Placebo Effect) मानता है. जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर गहरा विश्वास करता है, तो उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है, जिससे उसे अपने फैसलों में मदद मिलती है.
क्या आपको अपने फोन में तेजपत्ता रखना चाहिए
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह उपाय पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है. यदि आपको किसी प्रतीक या विश्वास से मानसिक संबल और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, तो इसे आजमाने में कोई बुराई नहीं है. हालांकि, आपको यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि असल सफलता और धन केवल कड़ी मेहनत, सही फैसलों और वित्तीय प्रबंधन से ही आते हैं, न कि सिर्फ एक पत्ते को फोन में रखने से.