गर्मी में क्यों भारतीय फ्रिज में रख रहे पीला फोम? इसके फायदे जानकर आप शुरू कर देंगे ये काम

फ्रिज के वेजिटेबल बॉक्स में सूखा स्पंज रखने से वह अतिरिक्त नमी (Moisture) सोख लेता है, जिससे सब्जियां और फल लंबे समय तक ताजे रहते हैं और सड़ने से बचते हैं.
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क्या आपने कभी किसी के फ्रिज में सूखा स्पंज रखा देखा है? पहली नजर में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह छोटा सा किचन हैक आजकल तेजी से वायरल हो रहा है. खास बात यह है कि यह सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड नहीं, बल्कि बेहद काम की ट्रिक भी है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब्जियां और फल ज्यादा समय तक फ्रेश रहें, फ्रिज में बदबू न आए और खाने की बर्बादी कम हो, तो यह आसान तरीका आपके काफी काम आ सकता है.
इस ट्रिक का सबसे बड़ा मकसद है फ्रिज के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा नमी को कंट्रोल करना. आमतौर पर फ्रिज के वेजिटेबल ड्रॉअर में ज्यादा ह्यूमिडिटी यानी नमी जमा हो जाती है. थोड़ी नमी ठीक होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नमी सब्जियों को जल्दी खराब कर देती है. यहीं पर सूखा स्पंज काम आता है. स्पंज एक तरह का Moisture Absorber बन जाता है और फ्रिज के अंदर बनने वाली अतिरिक्त नमी को सोख लेता है. इससे फल और सब्जियों के लिए बैलेंस्ड वातावरण बनता है और वे ज्यादा समय तक ताजा रहती हैं.
फ्रिज में जरूरत से ज्यादा नमी होने पर बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ने लगते हैं. इसका असर सबसे पहले हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों पर दिखाई देता है. पालक और हरी सब्जियां चिपचिपी होने लगती हैं, स्ट्रॉबेरी जैसी बेरीज जल्दी गल जाती हैं और खीरा, गाजर जैसी सब्जियां अपनी कुरकुराहट खो देती हैं. कई लोग सोचते हैं कि खाना जल्दी खराब होने की वजह सिर्फ तापमान है, लेकिन असली कारण अक्सर नमी होती है. सूखा स्पंज इस एक्स्ट्रा मॉइस्चर को कंट्रोल करके खाने को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने में मदद करता है.
स्पंज का काम ही होता है पानी को तेजी से सोखना. जब इसे फ्रिज के वेजिटेबल ड्रॉअर में रखा जाता है, तो यह आसपास मौजूद अतिरिक्त नमी को अपने अंदर खींच लेता है. इससे फ्रिज का वातावरण ज्यादा ड्राई और बैलेंस्ड रहता है. खासकर पालक, लेट्यूस, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, शिमला मिर्च, खीरा और गाजर जैसी चीजें ज्यादा समय तक फ्रेश बनी रहती हैं. छोटा सा यह बदलाव आपकी ग्रॉसरी की शेल्फ लाइफ कई दिनों तक बढ़ा सकता है.
अगर आप यह ट्रिक अपनाना चाहते हैं, तो स्पंज को सही जगह रखना जरूरी है. सबसे अच्छी जगह वेजिटेबल ड्रॉअर या क्रिस्पर ड्रॉअर होती है. आप एक या दो सूखे स्पंज ड्रॉअर के कोनों या किनारों में रख सकते हैं. ध्यान रखें कि स्पंज सीधे खाने के ऊपर न रखा हो. उसे थोड़ा अलग रखें ताकि वह आसपास की नमी आसानी से सोख सके. अगर आपके फ्रिज में ज्यादा नमी बनती है, तो दो स्पंज इस्तेमाल कर सकते हैं. एक इस्तेमाल करें और दूसरे को सुखाकर रखें.
यह ट्रिक तभी काम करेगी जब स्पंज साफ रहेगा. क्योंकि स्पंज नमी सोखता है, इसलिए अगर उसे लंबे समय तक साफ न किया जाए तो उसमें बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं. हर कुछ दिनों में स्पंज को धो लें और पूरी तरह सूखने के बाद ही वापस फ्रिज में रखें. अगर स्पंज से बदबू आने लगे, तो उसे तुरंत बदल दें. आमतौर पर हर दो हफ्ते में नया स्पंज इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है.
अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह ट्रिक पूरी तरह सुरक्षित और असरदार है. इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता और न ही खाने में कोई बदलाव आता है. हालांकि यह कोई जादुई समाधान नहीं है. अच्छे रिजल्ट के लिए फ्रिज को जरूरत से ज्यादा भरकर न रखें, फल और सब्जियों को सही तरीके से स्टोर करें और तापमान लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें.
यह ट्रिक सिर्फ सब्जियां फ्रेश रखने तक सीमित नहीं है. इससे फ्रिज की बदबू भी कम हो सकती है. ज्यादा नमी अक्सर खराब खाने की स्मेल को बढ़ा देती है. स्पंज नमी सोखकर अप्रिय गंध को कम करने में मदद करता है. इसके अलावा फ्रिज की सफाई भी कम करनी पड़ती है, क्योंकि कम नमी का मतलब है कम चिपचिपापन और कम गंदगी.
आज के समय में लोग ऐसे आसान और सस्ते तरीकों की तलाश में रहते हैं जो सच में काम करें. महंगे स्टोरेज बॉक्स और गैजेट्स के मुकाबले यह ट्रिक बेहद सस्ती और प्रभावी है. फूड वेस्ट कम करने और टिकाऊ लाइफस्टाइल अपनाने की बढ़ती जागरूकता के कारण भी यह किचन हैक तेजी से वायरल हो रहा है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सब्जियां ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहें और फ्रिज साफ-सुथरा बना रहे, तो अगली बार फ्रिज व्यवस्थित करते समय एक सूखा स्पंज जरूर रखकर देखें.