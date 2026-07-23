/बारिश आते ही DTH पर प्लास्टिक की बोतल क्यों लगा रहे लोग? जानिए इसके पीछे का चौंकाने वाला सच

बारिश का मौसम शुरू होते ही टीवी देखने वालों की एक बड़ी समस्या सामने आती है. जरा सी बारिश हुई नहीं कि DTH टीवी पर 'No Signal' का मैसेज आने लगता है. इससे निपटने के लिए भारत में लोग तरह-तरह के देसी जुगाड़ अपनाते हैं. आपने भी कई घरों की छतों पर DTH छतरी के LNB (Low-Noise Block-downconverter) पर प्लास्टिक की कटी हुई बोतल लगी देखी होगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या वाकई प्लास्टिक की बोतल लगाने से बारिश में टीवी सिग्नल नहीं जाता या यह महज एक वहम है? आइए जानते हैं इस वायरल ट्रिक के पीछे की असली वजह.
DTH डिश के आगे जो छोटा सा डिवाइस लगा होता है उसे LNB कहते हैं. यह डिवाइस सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को कैच करके आपके सेट-टॉप बॉक्स तक पहुंचाता है. अगर इस पर पानी जम जाए या ज्यादा नमी आ जाए तो सिग्नल कमजोर होने लगता है. इसलिए इसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है.
बारिश के समय LNB के ऊपरी हिस्से पर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं. पानी की यह परत सैटेलाइट सिग्नल के रास्ते में रुकावट बनती है. लोग LNB को सीधे पानी से बचाने के लिए उस पर प्लास्टिक की कटी हुई बोतल या डिब्बा ढंक देते हैं. लोगों का मानना है कि इससे LNB सूखा रहता है और टीवी का सिग्नल कटने से बच जाता है.
तकनीकी रूप से देखें तो प्लास्टिक की बोतल LNB को सीधे पानी की बौछार से बचाती है. अगर LNB पुराना है और उसमें क्रैक आ चुके हैं तो पानी अंदर जाने से रुक जाता है. हालांकि भारी बारिश और बादलों के कारण जो सिग्नल रुकता है, उसे यह बोतल नहीं रोक सकती. यह सिर्फ LNB पर पानी जमने से होने वाले सिग्नल लॉस को थोड़ा कम कर सकती है.
अगर आप भी अपनी DTH डिश पर बोतल लगा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें. बोतल पारदर्शी (Transparent) होनी चाहिए ताकि सिग्नल ब्लॉक न हो. बोतल को इस तरह काटें कि वह LNB के सिग्नल रिसेप्शन एरिया को न ढके. ज्यादा भारी बोतल लगाने से छतरी की अलाइनमेंट बिगड़ सकती है जिससे सिग्नल पूरी तरह गायब हो सकता है.
अगर बारिश में बार-बार सिग्नल जाता है तो सबसे पहले अपनी डिश की अलाइनमेंट चेक करवाएं. LNB पुराना हो गया हो तो उसे बदलवा लें या फिर मार्केट में मिलने वाले वॉटरप्रूफ LNB कैप का इस्तेमाल करें. देसी जुगाड़ की जगह सही एक्सेसरीज का इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित और असरदार होता है.