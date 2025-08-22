अचानक क्यों बदल गई आपके फोन के कॉल और डायलर की सेटिंग? क्या है वजह और कैसे होगा सही
क्या आपके फोन में कॉल और डायलर सेटिंग अचानक बदल गई हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं. ज्यादातर एंड्रॉयड यूजर्स के फोन में यह बदलाव हुआ है. कॉलिंग इंटरफेस में हुए इस बदलाव के पीछे का कारण लोग जानना चाहते हैं. इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण.

 

Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 22, 2025, 06:05 PM IST
Dialer Screen Change Reason: अगर आप भी एंड्रॉयड यूजर हैं तो हो सकता है कि आपके फोन की कॉल और डायलर सेटिंग्स में अचानक बदलाव हुआ हो. बिना किसी अपडेट या अलर्ट के हुए इस बदलाव को लेकर लोग परेशान हैं. सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोग सोशल मीडिया पर इस बदलाव के पीछे का कारण पूछ रहे हैं. लेकिन ज्यादातर लोग इसके पीछे की वजह से अनजान हैं. फोन में हुए इस बदलाव से कई एंड्रॉयड फोन यूजर्स चौंक गए हैं. अगर आपके फोन में भी यह बदलाव हुआ है तो आइए इसका कारण जानते हैं, साथ ही यह भी जानते हैं कि इस बदलाव को कैसे हटाएं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बदलाव सिर्फ उन्हीं स्मार्टफोन में हुआ है जिनमें Google Phone App डायलर ऐप के रूप में सेट है. Google ने अपने Phone ऐप में Material 3 Expressive रीडिजाइन लागू किया है, जो अब यूजर्स तक पहुंचना शुरू हो गया है. इस नए डिजाइन को खास तौर पर ज्यादा मॉडर्न, सिंपल और यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए तैयार किया गया है. इसमें सबसे बड़ा बदलाव ऐप की नेविगेशन स्टाइल में देखने को मिल रहा है. आइए आपको एक-एक करके इन बदलाव के बारे में बताते हैं.

जानिए क्या क्या बदल गया
नए बदलाव के बाद अब ऐप में तीन टैब हैं. जहां Favorites और Recents को मिलाकर Home टैब बना दिया गया है. इस Home टैब में आपकी कॉल हिस्ट्री दिखाई देगी और ऊपर की ओर एक बार/कैरोसेल में आपके फेवरेट contacts नजर आएंगे. इससे बार-बार कॉन्टैक्ट्स सर्च करने की जरूरत खत्म हो जाएगी और आपकी जरूरी बातचीत को जल्दी एक्सेस किया जा सकेगा.

बदल गया Keypad सेक्शन
Keypad सेक्शन को भी नया डिजाइन दिया गया है. पहले यह Floating Action Button के जरिए खुलता था, लेकिन अब यह ऐप का अलग टैब बन गया है. नंबर पैड अब गोल किनारों वाले डिजाइन में दिखता है, जिससे इंटरफेस और ज्यादा साफ दिखने लगा है. वहीं, Voicemail सेक्शन में बड़े बदलाव नहीं हुए हैं, बस इसकी लिस्ट स्टाइल को नया लुक दिया गया है.

Google ने Contacts सेक्शन को अब नए नेविगेशन ड्रॉअर में लाया है. इसे ऐप के सर्च फील्ड के जरिए एक्सेस किया जा सकता है. इस ड्रॉअर में Contacts के अलावा Settings, Clear call history और Help & feedback ऑप्शनल दिया है. इसके साथ ही Incoming call स्क्रीन को भी नया रूप दिया गया है. अब कॉल रिसीव या रिजेक्ट करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल स्वाइप या सिंगल टैप का ऑप्शन मिल रहा है. इसे आप Settings > Incoming call gesture से सेट कर सकते हैं.  

In-call इंटरफेस में भी बदलाव
In-call इंटरफेस भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. अब कॉल के दौरान इस्तेमाल होने वाले बटन पिल-शेप में दिखाते देते हैं और जब आप उन्हें सेलेक्ट करते हैं तो यह राउंडेड रेक्टेंगल में चेंज हो जाते हैं. सबसे खास बात यह है कि एंड कॉल बटन पहले से बड़ा कर दिया गया है, जिससे कॉल डिस्कनेक्ट करना और आसान हो गया है.

बदल सकते हैं आप ये फीचर
अगर आपको ये फीचर नहीं पसंद आ रहा है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. आप कुछ बदलाव करके इस फीचर को हटा सकते हैं. कॉलिंग इंटरफेस में हुए बदलाव को हटाने के लिए OnePlus ने अपने स्मार्टफोन यूजर्स को तरीका बता दिया है. OnePlus के अनुसार इस फीचर को हटाने के लिए आपको अपने कॉलिंग ऐप को थोड़ी देर टैप करना होगा, फिर आपके फोन पर ऐप इंफो का ऑफ्शन दिखाई देने लगेगा. अब इसको ओपन करके आप अपडेट अनइंस्टॉलल कर सकते हैं. इतना करते ही आपके फोन से ये नया फीचर हट जाएगा.

सोशल मीडिया पर मिल रहा रिएक्शन
इस नए फीचर को लेकर लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोगों को तो यह बदलाव पसंद आ रहा है तो बहुत से लोग इसको लेकर तरह तरह की बातें कह रहे हैं. ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि आखिर यह हो क्यों रहा है. इसका जवाब सिस्टम अपडेट है.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

