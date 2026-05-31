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Hindi Newsटेकबेड पर मोबाइल स्क्रॉल करते-करते हाथ से छूट जाता है फोन? दिमाग को होता है ये अजीब धोखा, जानिए स्लीप स्टार्ट का पूरा मामला

बेड पर मोबाइल स्क्रॉल करते-करते हाथ से छूट जाता है फोन? दिमाग को होता है ये अजीब धोखा, जानिए स्लीप स्टार्ट का पूरा मामला

Why Phone Falls on Face While Sleeping: फोन चलाते-चलाते अचानक हाथ से मोबाइल छूटकर चेहरे पर गिर जाना आज के समय में बहुत ही आम एक्सपीरियंस हो चुका है. देर रात बिस्तर पर लेटकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए अक्सर लोग इसे नींद का झोंका या अपनी लापरवाही समझकर इग्नोर कर देते हैं. लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कारण सिर्फ नींद होती है या कुछ और भी? ऐसा हो तो कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, आइए जानते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 31, 2026, 11:13 AM IST
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बेड पर मोबाइल स्क्रॉल करते-करते हाथ से छूट जाता है फोन? दिमाग को होता है ये अजीब धोखा, जानिए स्लीप स्टार्ट का पूरा मामला

What is Hypnic Jerk: यह आज की डिजिटल लाइफस्टाइल का एक ऐसा अनुभव है, जिससे लगभग हर स्मार्टफोन यूजर कभी न कभी गुजरता है—सोते-सोते अचानक फोन का हाथ से छूटकर चेहरे पर गिर जाना. ज्यादातर लोग इसे थकान या लापरवाही का नतीजा मानते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारे शरीर और दिमाग की नींद से जुड़ी एक दिलचस्प वैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है. नींद की शुरुआती अवस्था में मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम में होने वाले बदलाव कई बार ऐसे झटकों की वजह बनते हैं. आखिर क्यों सोने से पहले स्क्रॉलिंग के दौरान फोन हाथ से छूट जाता है और कब यह चिंता का विषय हो सकता है, आइए जानते हैं.

रात में शायद ही ऐसा कोई हो, जिसे बिस्तर पर लेटते ही फोन चलाने की आदत न हो.  अगर आप भी सोने से पहले हर दिन फोन चलाते हैं, तो कभी न कभी अचानक आपके चेहरे या नाक पर मोबाइल गिरने का दर्द भी झेला होगा! सोशल मीडिया इस्तेमाल करते-करते जब भारी-भरकम स्मार्टफोन सीधा मुंह पर गिरता है, तो आंखें आंसुओं से भर जाती हैं. हम अक्सर इसे अपनी लापरवाही या नींद का झोंका मानकर इग्नोर कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिस्तर पर स्क्रॉल करते-करते हाथ से फोन का इस तरह छूटना सिर्फ नींद का कारण हीं है, बल्कि इसके पीछे शरीर का एक खास सिस्टम काम कर रहा होता है? आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स इस फोन ड्रॉपिंग फिनोमिना को लेकर क्या कहते हैं...

ये है कारण

जैसे ही कोई नींद की अवस्था में बढ़ता है, शरीर में कई बदलाव होने लगता है. इस शुरुआती चरण में हमारा दिमाग पूरे शरीर को आराम की स्थिति में ले जाने का काम करता है. नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी स्लो होने लगती है, जिससे मांसपेशियों को मिलने वाले संकेत कम हो जाते हैं. इससे शरीर का स्ट्रेस कम होने लगता है. दिमाग से मांसपेशियों तक जाने वाला सिग्नल कम होने लगता है और शरीर धीरे-धीरे रिलैंक्स की अवस्था में पहुंच जाती है.

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शरीर के रिलैक्स अवस्था में पहुंचने का असर हमारे हाथों की उंगलियों पर भी पड़ता है. यही कारण है कि हमें लगता है कि हम फोन को अच्छे से पकड़ें हैं, लेकिन हकीकत में पकड़ कमजोर हो चुकी होती है. इसके पीछे का कारण है कि शरीर बिना किसी शोर के नींद की अवस्था में जा रहा होता है.

स्लीप स्टार्ट के कारण होता है ऐसा

जब हल्के नींद में जाते ही फोन हाथ से छूटता है, तो इसे ही हाइपनिक जर्क या स्लीप स्टार्ट कहते हैं. नींद की अवस्था में जाते ही मांसपेशियों में अचानक होने वाली ऐंठन या झटके को ही हिप्रिक जर्क कहा जाता है. कई बार इस अचानक होने वाले झटके के दौरान ऐसा भी लगता है कि मानो आप कहीं से गिर रहे हों, आपका पैर फिसल रहा हो.

दिमाग को हो जाता है धोखा

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर दिमाग को ऐसा झटका क्यों लगता है? इसके पीछे का क्या कारण है. इसको लेकर एक फेमस थ्योरी है, जब हमारी मसल्स तेजी से ढीली होने लगती है, तो दिमाग कुछ समय के लिए कन्फ्यूज हो जाता है. वह इस आराज को सच में गिरने का अहसास समझ बैठता है. जिसके बाद आपको किसी खतरे से बचाने के लिए दिमाग तुरंत मसल्स को संभलने का तेज सिग्नल भेजता है. शरीर में होने वाली इस हरकत के कारण आपके हाथों से फोन छूट जाता है.  वैसे, ज्यादातर मामलों में यह पूरी तरह से एक सामान्य शारीरिक क्रिया है.

(ये भी पढे़ंः Mark Zuckerberg का नया मास्टरप्लान! अब गले में लटकेगा Meta का ये अनोखा AI गैजेट)

कब होती है घबराने की बात?

ज्यादातर नींद में अचानक झटके महसूस होना सामान्य माना जाता है, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार होने लगे, आपकी नींद में लगातार बाधा डाले या इसके साथ शरीर में दूसरी असामान्य गतिविधियां भी दिखाई दें, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है. ऐसे मामलों में न्यूरोलॉजिस्ट या स्लीप एक्सपर्ट सही कारण का पता लगाने में मदद कर सकते हैं.

(ये भी पढे़ंः बेटे के होमवर्क के लिए पिता ने बनाया कीबोर्ड App; 21 भाषाओं में कर सकेंगे टाइप)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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