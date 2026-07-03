/गर्मी बढ़ते ही लोग फ्रिज के दरवाजे में क्यों फंसा रहे हैं एक सफेद कागज? वजह जान आप भी यही करेंगे

आजकल गर्मी अपने चरम पर है और हर कोई मौसम ऐप देखकर परेशान हो रहा है. जब भी गर्मी बढ़ती है, हम अपने एसी, कूलर और आइस ट्रे पर ध्यान देते हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस भीषण गर्मी में आपके किचन का कौन सा उपकरण सबसे ज्यादा दबाव में काम कर रहा है? वह है आपका फ्रिज. इस मौसम में फ्रिज को ठीक रखना बेहद जरूरी है, और इसके लिए आपको किसी महंगे टूल की नहीं, बल्कि सिर्फ एक A4 साइज पेपर की जरूरत है. आइए जानते हैं क्यों एक्सपर्ट्स गर्मी में फ्रिज में कागज का टुकड़ा रखने की सलाह दे रहे हैं.
इस समय दुनिया के कई हिस्सों में भयंकर 'हीट डोम' (Heat Dome) का असर देखा जा रहा है. करोड़ों लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं. यह अत्यधिक तापमान न केवल आपको थका देता है, बल्कि आपके फ्रिज पर भी भारी दबाव डालता है. अंदर की हवा को ठंडा रखने के लिए फ्रिज के कंप्रेसर को बार-बार और लगातार चलना पड़ता है. इसका मतलब है कि फ्रिज ज्यादा बिजली की खपत करता है और उसके पार्ट्स जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए गर्मी बढ़ने पर फ्रिज की सेहत की जांच करना बहुत जरूरी है.
अच्छी बात यह है कि अपने फ्रिज की जांच करने के लिए आपको किसी मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको बस अपने प्रिंटर ट्रे से एक सादा A4 साइज का कागज लेना है. फ्रिज का दरवाजा खोलें और कागज को आधा अंदर और आधा बाहर रखते हुए दरवाजे को बंद कर दें. अब उस कागज को बाहर खींचने की कोशिश करें. अगर कागज खींचने में आपको रुकावट या थोड़ा जोर महसूस होता है, तो आपके फ्रिज की रबर सील बिल्कुल ठीक है. लेकिन अगर कागज बिना किसी मेहनत के आसानी से बाहर सरक आता है, तो समझ लीजिए कि दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा है.
यह इंटरनेट का कोई साधारण या फर्जी हैक नहीं है. अमेरिकी ऊर्जा विभाग (U.S. Department of Energy) का एनर्जी सेवर प्रोग्राम भी यह मानता है कि ऊर्जा की बर्बादी को रोकने का सबसे आसान तरीका फ्रिज के दरवाजे की सील (Gasket) की जांच करना है. अगर फ्रिज की सील एयरटाइट नहीं है, तो उसे तुरंत बदला जाना चाहिए ताकि ठंडी हवा बाहर न निकले.
एक खराब या ढीली रबर सील दोहरी मुसीबत खड़ी करती है. सबसे पहले, यह फ्रिज के भीतर की ठंडी हवा को बाहर निकालती है और बाहर की गर्म हवा को अंदर आने देती है. इससे कंप्रेसर को तापमान बनाए रखने के लिए दिन-रात चलना पड़ता है. दूसरा असर आपके बिजली के बिल पर दिखता है, जो गर्मी के दिनों में आसमान छूने लगता है. इसके अलावा, एनर्जी स्टार (ENERGY STAR) के मुताबिक सुरक्षित और फ्रेश खाने के लिए फ्रिज का तापमान 35 से 38 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए, जो सील खराब होने पर मुमकिन नहीं हो पाता.
यदि आपका फ्रिज इस पेपर टेस्ट में फेल हो जाता है, तो घबराएं नहीं. सबसे पहले फ्रिज की सील और दरवाजे के फ्रेम को गुनगुने पानी और हल्के साबुन से साफ करें. कई बार गंदगी, ग्रीस या खाने के कणों की वजह से भी दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता. अगर सील थोड़ी सख्त हो गई है, तो उस पर हल्का गर्म पानी डालें या लो-हीट पर हेयरड्रायर का इस्तेमाल करें, इससे वह फिर से लचीली हो जाएगी. अगर यह काम न करे, तो बाजार से बेहद कम दाम में नई सील खरीदकर बदल लें.
आप हर महीने अपने घर के बाकी बिजली उपकरणों का ध्यान रखते हैं, तो इस 30 सेकंड की आदत को भी अपने रूटीन में शामिल करें. हर कुछ महीनों में, खासकर गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले, अपने फ्रिज का पेपर टेस्ट जरूर करें. यह बिल्कुल मुफ्त है, ब्रेड को टोस्ट करने से भी कम समय लेता है, और भविष्य में आपको बड़े खर्चे और मानसिक परेशानी से बचा सकता है. तो अगली बार जब आप घर में कागज देखें, तो उसे फ्रिज के दरवाजे पर जरूर आजमाएं. आपकी जेब और आपका फ्रिज दोनों आपको धन्यवाद कहेंगे.