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तो इस वजह से QR कोड में होते हैं सिर्फ 3 डिब्बे! चौथा कोना खाली रहने के पीछे का ये सच 90% लोग नहीं जानते!

ऑनलाइन पेमेंट से लेकर रेस्टोरेंट मेन्यू तक, हम हर जगह QR कोड स्कैन करते हैं. पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसके तीन कोनों पर ही काले बॉक्स क्यों होते हैं और चौथा कोना खाली क्यों रहता है? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी गजब की टेक इंजीनियरिंग.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 18, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:26 PM IST
तो इस वजह से QR कोड में होते हैं सिर्फ 3 डिब्बे! चौथा कोना खाली रहने के पीछे का ये सच 90% लोग नहीं जानते!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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