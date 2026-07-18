/तो इस वजह से QR कोड में होते हैं सिर्फ 3 डिब्बे! चौथा कोना खाली रहने के पीछे का ये सच 90% लोग नहीं जानते!

आज के समय में पेमेंट करने से लेकर होटल में मेन्यू देखने तक, हम हर जगह QR Code का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी इसे ध्यान से देखा है? अगर हां, तो आपने यह जरूर ध्यान दिया होगा कि सभी क्यूआर कोड के तीन कोनों पर तीन बड़े काले चौकोर बॉक्स बने होते हैं, जबकि एक कोना पूरी तरह से खाली होता है. लेकिन ऐसा क्यों होते हैं? यह कोई डिजाइन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बेहद कमाल की तकनीक काम करती है. आइए जानते हैं इसके बारे में...
क्यूआर कोड में इन तीन बड़े बॉक्स को फाइंडर पैटर्न्स कहते हैं. जब आप अपने फोन का कैमरा क्यूआर कोड के सामने लाते हैं, तो ये बॉक्स फोन को तुरंत यह समझने में हेल्प करते हैं कि सामने एक क्यूआर कोड है. इसकी सहायता से कैमरा कोड को सही पोजीशन और डायरेक्शन का पता लगाता है, जिससे कोड तुरंत स्कैन हो जाता है.
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर क्यूआर कोड में चौथा बॉक्स क्यों नहीं होता है? इसके पीछे का कारण है कि स्कैनर को क्यूआर कोड की सही दिशा और पोजीशन का पता लगाने के लिए सिर्फ तीन फाइंडर पैटर्न्स की ही जरूरत होती है. अगर इसमें चौथा बॉक्स भी जोड़ दिया जाए, तो वह बेकार जाएगा. इसलिए चौथी जगह को खाली रखा जाता है, जिससे वहां ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सके.
सबसे पहले क्यूआर कोड को साल 1994 में जापानी कंपनी डेंसो वेव ने फैक्ट्रियों के काम को आसान और तेज बनाने के लिए बनाया था. इसमें एरर करेक्शन नाम की एक खास तकनीक होती है. इसी वजह से अगर क्यूआर कोड थोड़ा गंदा हो, फटा हो, या फिर आप उसे किसी टेढ़े एंगल से भी स्कैन कर रहे हों, तो भी आपका फोन उसे डिजिटल रूप से सीधा करके बिल्कुल सही पढ़ लेता है.
आप चाहें कोड को उल्टा पकड़ें या तिरछा, यह तुरंत काम करेगा यह कमाल भी उन्हीं तीन फाइंडर पैटर्न्स यानी कोनों पर बने बॉक्स के कारण से मुमकिन हो पाता है, जो कैमरे को तुरंत बता देते हैं कि कोड कितना घूमा हुआ है और फोन का सॉफ्टवेयर उसे पलक झपकते ही आपके लिए सीधा करके रीड कर लेता है. इसी तेज रफ्तार और सहूलियत के कारण से आज यह दुनिया का सबसे पॉपुलर स्कैनिंग सिस्टम बन चुका है.