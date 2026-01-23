Advertisement
trendingNow13083657
Hindi Newsटेकक्यों कटा होता है सिम कार्ड का एक कोना? सिर्फ डिजाइन है या कुछ और भी, वजह जान आप कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया

क्यों कटा होता है सिम कार्ड का एक कोना? सिर्फ डिजाइन है या कुछ और भी, वजह जान आप कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया

आप रोज अपने मोबाइल फोन में सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हर सिम कार्ड का एक कोना कटा होता है? ऐसा सिम भारत के साथ और देशों में देखने को मिलता है. सभी जगह सिम का एक किनारा हमेशा कटा हुआ रहता है. पहली नजर में आपको यह सिर्फ डिजाइन लग सकता है लेकिन असल में इसके पीछे एक बेहद जरूरी टेक्नोलॉजी हैं. इसी कटे हुए कोने से आपका फोन और सिम दोनों खराब होने से बचे रहते हैं.  

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 23, 2026, 01:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्यों कटा होता है सिम कार्ड का एक कोना? सिर्फ डिजाइन है या कुछ और भी, वजह जान आप कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया

मोबाइल फोन आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कॉल करना हो, इंटरनेट चलाना हो या ऑनलाइन पेमेंट करना हो इन सभी कामों के लिए लोग अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इसमें से कोई भी काम सिम कार्ड के बिना अधूरा है. अपने फोन में सिम कार्ड तो हम सभी ने देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि हर सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ होता है? चाहे सिम किसी भी कंपनी का हो या किसी भी देश का, उसका यह डिजाइन लगभग एक जैसा ही होता है.देखने में यह मामूली बात लगती है. लेकिन असल में इसके पीछे एक बेहद जरूरी तकनीकी वजह छिपी है. यही कटा हुआ कोना आपके फोन और सिम दोनों को खराब होने से बचाता है. हम यहां आपको इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं. 

क्या है सिम कार्ड का इतिहास?
आज के समय में हम जो छोटे से नैनो सिम इस्तेमाल करते हैं. शुरुआत के दिनों में ये सिम कार्ड ऐसे नहीं थे. 1990 के दशक में जब मोबाइल फोन नए-नए आए थे उस समय सिम कार्ड क्रेडिट कार्ड जितने बड़े हुआ करते थे. समय के साथ फोन छोटे होते गए और सिम कार्ड भी छोटे होते चले गए. पहले मिनी सिम आया, फिर माइक्रो और अब नैनो सिम चलन में है. हालांकि आकार बदलता गया, लेकिन सिम कार्ड का कटा हुआ कोना हमेशा बना रहा. 

क्यों जरूरी है कटा हुआ कोना?
सिम कार्ड तो हम में सभी लोगों ने देखा होगा. सिम कार्ड के बीच एक पीले रंग का चिप लगा होता है. यहीं चिप आपके फोन को नेटवर्क से जोड़ता है. इस चिप का फोन में सहीं जगह पर फिक्स होना बहुत जरूरी होता है. अगर सिम कार्ड उल्टी दिशा में लगा दिया जाए, तो यह चिप ठीक से सेट नहीं हो पाती. इससे आपके फोन और सिम दोनों के खराब होने का डर रहता है. इसके साथ फोन के अंदर लगा सिम स्लॉट भी खराब हो सकता है. ऐसे में सिम कार्ड का कटा हुआ आपको यह बताता है कि फोन में सिम कार्ड कैसे लगेगा? कटे हुए कोने के कारण ही यूजर सिम को गलत तरीके से फोन में नहीं डाल पाता. 

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनियों के भी है कटे हुए सिम कार्ड का फयदा
सिम कार्ड का एक किनारा कटा होने से यूजर्स के साथ मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को भी काफी फयदा हुआ है. सिम कार्ड के ही डिजाइन से मैच करते हुए कंपनियों ने फोन के अंदर सिम ट्रे की जगह को तैयार किया है. ऐसे में फोन में सिम कार्ड असेंबल करते हुए गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती. सिम के इस डिजाइन के कारण ही दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी शख्स अपने फोन में गलत दिशा में सिम कार्ड नहीं लगा सकता है. 

e-SIM से बदल रहा ट्रेंड 
अब नई टेक्नोलॉजी के साथ ही यह सिम डिजाइन तेजी से बदल रहा है. अब कई स्मार्टफोन्स में कंपनियां e-SIM का फीचर देने लगी है. इसमें सिम कार्ड डालने की जरूरत ही नहीं होती है. सब कुछ डिजिटल तरीके से एक्टिव हो जाता है. आने वाले समय में e-SIM का इस्तेमाल बढ़ सकता है और हो सकता है कि फिजिकल सिम कार्ड धीरे-धीरे कम नजर आएं. ऐसे में हो सकता है कि कटे हुए डिजाइन का सिम आपको ना देखने को मिले. ऐसे में अगली बार जब आप सिम कार्ड हाथ में लें, तो समझ जाइएगा कि यह छोटा सा डिजाइन आपकी बड़ी परेशानी को कम करता है. 

यह भी पढ़ें:- क्या Apple ने बना लिया 'परफेक्ट' लैपटॉप? 6 नए फीचर्स जो बदल देंगे MacBook का इतिहास

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

SIM Card design secretWhy SIM corner is cutSIM Card orientation science

Trending news

मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?
tamilnadu news
मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?
'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
Balasaheb Thackeray 100th Birth Anniversary
'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
Goa Nightclub Fire
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा
vaishno devi yatra
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा
गैंगस्टर रवि पुजारी गिरफ्तार, रेमो डिसूजा से मांगी थी 50 लाख रुपये की फिरौती
Remo Dsouza
गैंगस्टर रवि पुजारी गिरफ्तार, रेमो डिसूजा से मांगी थी 50 लाख रुपये की फिरौती
'बिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद..', प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद
Andhra pradesh news
'बिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद..', प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद
बॉम्बे का सबसे बड़ा शोमैन तब 'बॉम्बे' फिल्म के खिलाफ क्यों था? बिग बी मिलने गए
Bal Thackeray birthday
बॉम्बे का सबसे बड़ा शोमैन तब 'बॉम्बे' फिल्म के खिलाफ क्यों था? बिग बी मिलने गए
ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
india us tariff war
ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
अलमारी में सीक्रेट फाइल भूल गए अंग्रेज, भारत से भागने का प्लान-B तैयार था
freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose
अलमारी में सीक्रेट फाइल भूल गए अंग्रेज, भारत से भागने का प्लान-B तैयार था
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
delhi to pune flight
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी