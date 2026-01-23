क्यों कटा होता है सिम कार्ड का एक कोना? सिर्फ डिजाइन है या कुछ और भी, वजह जान आप कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया

मोबाइल फोन आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कॉल करना हो, इंटरनेट चलाना हो या ऑनलाइन पेमेंट करना हो इन सभी कामों के लिए लोग अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इसमें से कोई भी काम सिम कार्ड के बिना अधूरा है. अपने फोन में सिम कार्ड तो हम सभी ने देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि हर सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ होता है? चाहे सिम किसी भी कंपनी का हो या किसी भी देश का, उसका यह डिजाइन लगभग एक जैसा ही होता है.देखने में यह मामूली बात लगती है. लेकिन असल में इसके पीछे एक बेहद जरूरी तकनीकी वजह छिपी है. यही कटा हुआ कोना आपके फोन और सिम दोनों को खराब होने से बचाता है. हम यहां आपको इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं.

क्या है सिम कार्ड का इतिहास?

आज के समय में हम जो छोटे से नैनो सिम इस्तेमाल करते हैं. शुरुआत के दिनों में ये सिम कार्ड ऐसे नहीं थे. 1990 के दशक में जब मोबाइल फोन नए-नए आए थे उस समय सिम कार्ड क्रेडिट कार्ड जितने बड़े हुआ करते थे. समय के साथ फोन छोटे होते गए और सिम कार्ड भी छोटे होते चले गए. पहले मिनी सिम आया, फिर माइक्रो और अब नैनो सिम चलन में है. हालांकि आकार बदलता गया, लेकिन सिम कार्ड का कटा हुआ कोना हमेशा बना रहा.

क्यों जरूरी है कटा हुआ कोना?

सिम कार्ड तो हम में सभी लोगों ने देखा होगा. सिम कार्ड के बीच एक पीले रंग का चिप लगा होता है. यहीं चिप आपके फोन को नेटवर्क से जोड़ता है. इस चिप का फोन में सहीं जगह पर फिक्स होना बहुत जरूरी होता है. अगर सिम कार्ड उल्टी दिशा में लगा दिया जाए, तो यह चिप ठीक से सेट नहीं हो पाती. इससे आपके फोन और सिम दोनों के खराब होने का डर रहता है. इसके साथ फोन के अंदर लगा सिम स्लॉट भी खराब हो सकता है. ऐसे में सिम कार्ड का कटा हुआ आपको यह बताता है कि फोन में सिम कार्ड कैसे लगेगा? कटे हुए कोने के कारण ही यूजर सिम को गलत तरीके से फोन में नहीं डाल पाता.

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनियों के भी है कटे हुए सिम कार्ड का फयदा

सिम कार्ड का एक किनारा कटा होने से यूजर्स के साथ मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को भी काफी फयदा हुआ है. सिम कार्ड के ही डिजाइन से मैच करते हुए कंपनियों ने फोन के अंदर सिम ट्रे की जगह को तैयार किया है. ऐसे में फोन में सिम कार्ड असेंबल करते हुए गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती. सिम के इस डिजाइन के कारण ही दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी शख्स अपने फोन में गलत दिशा में सिम कार्ड नहीं लगा सकता है.

e-SIM से बदल रहा ट्रेंड

अब नई टेक्नोलॉजी के साथ ही यह सिम डिजाइन तेजी से बदल रहा है. अब कई स्मार्टफोन्स में कंपनियां e-SIM का फीचर देने लगी है. इसमें सिम कार्ड डालने की जरूरत ही नहीं होती है. सब कुछ डिजिटल तरीके से एक्टिव हो जाता है. आने वाले समय में e-SIM का इस्तेमाल बढ़ सकता है और हो सकता है कि फिजिकल सिम कार्ड धीरे-धीरे कम नजर आएं. ऐसे में हो सकता है कि कटे हुए डिजाइन का सिम आपको ना देखने को मिले. ऐसे में अगली बार जब आप सिम कार्ड हाथ में लें, तो समझ जाइएगा कि यह छोटा सा डिजाइन आपकी बड़ी परेशानी को कम करता है.

यह भी पढ़ें:- क्या Apple ने बना लिया 'परफेक्ट' लैपटॉप? 6 नए फीचर्स जो बदल देंगे MacBook का इतिहास