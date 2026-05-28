₹10,000 वाला फोन अब ₹20,000 में क्यों? मोबाइल कंपनियों का वो 'सीक्रेट' खेल, जो धीरे से ढीली कर रहा है आपकी जेब!

अगर आप पिछले कुछ सालों से भारतीय स्मार्टफोन बाजार पर नजर रख रहे हैं, तो आपने जरूर महसूस किया होगा कि मोबाइल फोन पहले की तुलना में काफी महंगे हो गए हैं. जो स्मार्टफोन कभी 10 हजार रुपये में आसानी से मिल जाते थे, अब उनकी कीमत 18 से 20 हजार रुपये तक पहुंच रही है. सिर्फ प्रीमियम ब्रांड ही नहीं, बल्कि बजट और मिड-रेंज फोन भी लगातार महंगे होते जा रहे हैं. महंगाई इसका एक कारण जरूर है, लेकिन इसके पीछे कई बड़े तकनीकी बदलाव भी जिम्मेदार हैं. आज के स्मार्टफोन पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और इन्हीं फीचर्स की वजह से उनकी कीमत बढ़ रही है.

AI और पावरफुल प्रोसेसर ने बढ़ाई लागत

आज के स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं हैं. अब इनमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फीचर्स तेजी से शामिल किए जा रहे हैं. फोन में AI फोटो एडिटिंग, लाइव ट्रांसलेशन, स्मार्ट सर्च और AI असिस्टेंट जैसे फीचर्स मिलने लगे हैं.

इन फीचर्स को चलाने के लिए कंपनियां ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर और AI चिप्स का इस्तेमाल कर रही हैं. Qualcomm और MediaTek जैसी कंपनियां लगातार नए और महंगे चिपसेट लॉन्च कर रही हैं. इन चिप्स को बनाना पुराने 4G प्रोसेसर की तुलना में काफी महंगा पड़ता है.

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5G टेक्नोलॉजी ने बढ़ाया खर्च

भारत में अब लगभग हर नया स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ आ रहा है. लेकिन 5G तकनीक सस्ती नहीं है. 5G फोन में एडवांस मॉडेम, बेहतर एंटीना, ज्यादा कूलिंग सिस्टम और बड़ी बैटरी की जरूरत होती है. तेज इंटरनेट स्पीड को संभालने के लिए फोन के अंदर ज्यादा मजबूत हार्डवेयर लगाया जाता है. यही वजह है कि अब एंट्री-लेवल स्मार्टफोन भी पहले से महंगे हो गए हैं.

कैमरा और डिस्प्ले भी हो गए प्रीमियम

आज के ग्राहक अपने फोन में बेहतर कैमरा और शानदार डिस्प्ले चाहते हैं. लोग हाई मेगापिक्सल कैमरा, AMOLED स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट और OIS जैसी सुविधाओं को जरूरी मानने लगे हैं. अब मिड-रेंज फोन में भी 200MP कैमरा और फ्लैगशिप जैसे फीचर्स मिलने लगे हैं. ऐसे प्रीमियम पार्ट्स की लागत ज्यादा होती है और इसका असर सीधे फोन की कीमत पर दिखाई देता है.

मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट कॉस्ट का असर

स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतों के पीछे ग्लोबल सप्लाई चेन की समस्या भी एक बड़ी वजह है. पिछले कुछ वर्षों में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स काफी महंगे हुए हैं. इसके अलावा चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से आने वाले प्रीमियम कंपोनेंट्स पर भी ज्यादा खर्च आता है. शिपिंग कॉस्ट और करेंसी में उतार-चढ़ाव का असर भी स्मार्टफोन कंपनियों पर पड़ रहा है. हालांकि भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कई जरूरी पार्ट्स विदेशों से ही मंगवाए जाते हैं.

लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट भी बन रहे कारण

पहले स्मार्टफोन कंपनियां सिर्फ 1-2 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देती थीं, लेकिन अब कई ब्रांड 3 से 7 साल तक Android अपडेट और सिक्योरिटी पैच देने का वादा कर रहे हैं. लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट देने के लिए कंपनियों को बड़ी इंजीनियरिंग टीम और ज्यादा निवेश की जरूरत होती है. आखिरकार इसका खर्च ग्राहकों तक पहुंचता है.

AI फीचर्स बन गए नया ट्रेंड

Samsung, Apple, Google और Xiaomi जैसी कंपनियां अब AI फीचर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही हैं. फोन में AI फोटो एडिटिंग, स्मार्ट राइटिंग टूल्स, लाइव ट्रांसलेशन और AI सर्च जैसे फीचर्स तेजी से बढ़ रहे हैं. इन सुविधाओं के लिए सिर्फ पावरफुल हार्डवेयर ही नहीं, बल्कि बेहतर क्लाउड सर्विस और सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ती है. यही कारण है कि AI स्मार्टफोन की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं.

अब बजट फोन भी नहीं रहे बेसिक

कुछ साल पहले बजट स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग, WhatsApp और सामान्य ऐप्स के लिए इस्तेमाल होते थे. लेकिन अब सस्ते फोन में भी हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग, बड़ी बैटरी, मल्टीपल कैमरा और 5G सपोर्ट मिलने लगा है. यानि अब “बजट फोन” का मतलब भी पूरी तरह बदल चुका है. लोग कम कीमत में भी प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं और कंपनियां उसी हिसाब से नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं.

क्यों लगातार बढ़ रही हैं कीमतें?

कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के स्मार्टफोन पहले से ज्यादा स्मार्ट, तेज और फीचर-लोडेड हो गए हैं. बेहतर हार्डवेयर, AI फीचर्स, 5G तकनीक और प्रीमियम डिजाइन की वजह से फोन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. भारतीय बाजार तेजी से बदल रहा है और ग्राहक अब बेहतर अनुभव के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने को भी तैयार हैं. यही कारण है कि आने वाले समय में स्मार्टफोन और महंगे हो सकते हैं.