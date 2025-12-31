Advertisement
2026 आने से पहले Silicon Valley छोड़ देंगे ये 2 टेक अरबपति! पीछे की वजह है Wealth Tax, जानिए आखिर क्या है यह

पीटर थील और लैरी पेज लंबे समय से कैलिफोर्निया में रहते आए हैं. लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स से जुड़े सूत्रों के अनुसार, दोनों अब “एग्जिट स्ट्रैटेजी” पर काम कर रहे हैं. पीटर थील, जिनका लॉस एंजेलिस में घर है और जो वहीं से Thiel Capital चलाते हैं, दूसरे राज्य में नया ऑफिस देखने लगे हैं और कैलिफोर्निया के बाहर ज्यादा समय बिताने की योजना बना रहे हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 31, 2025, 08:54 AM IST
रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक दुनिया के दो बड़े नाम- पीटर थील और Google के को-फाउंडर लैरी पेज- नए साल की रात से पहले कैलिफोर्निया छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. वजह है एक प्रस्तावित वेल्थ टैक्स, जिसके तहत एक बार के लिए 5% टैक्स उन लोगों पर लगाया जा सकता है, जिनकी संपत्ति 1 अरब डॉलर से ज्यादा है. हालांकि यह प्रस्ताव अभी नवंबर 2026 के बैलेट तक पहुंचा नहीं है, लेकिन इसके बढ़ते असर ने कई अमीर लोगों को सतर्क कर दिया है.

अरबपतियों की चिंता क्या है
पीटर थील और लैरी पेज लंबे समय से कैलिफोर्निया में रहते आए हैं. लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स से जुड़े सूत्रों के अनुसार, दोनों अब “एग्जिट स्ट्रैटेजी” पर काम कर रहे हैं. पीटर थील, जिनका लॉस एंजेलिस में घर है और जो वहीं से Thiel Capital चलाते हैं, दूसरे राज्य में नया ऑफिस देखने लगे हैं और कैलिफोर्निया के बाहर ज्यादा समय बिताने की योजना बना रहे हैं. वहीं लैरी पेज, जो लंबे समय से पालो आल्टो में रहते हैं, साल खत्म होने से पहले राज्य छोड़ने पर चर्चा कर चुके हैं.

टैक्स बिल कितना भारी पड़ सकता है
अगर यह वेल्थ टैक्स प्रस्ताव पास हो जाता है और 1 जनवरी 2026 से पीछे की तारीख से लागू होता है, तो असर बेहद बड़ा हो सकता है. अनुमान के मुताबिक लैरी पेज की कुल संपत्ति करीब 258 अरब डॉलर है, जिस पर टैक्स बिल 12 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकता है. वहीं पीटर थील की संपत्ति करीब 27.5 अरब डॉलर आंकी जाती है, जिस पर उन्हें 1.2 अरब डॉलर से ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है. यही वजह है कि अमीर लोग आखिरी वक्त से पहले अपना रेजिडेंसी स्टेट बदलने की सोच रहे हैं.

प्रस्तावित वेल्थ टैक्स का विवाद
यह वेल्थ टैक्स प्रस्ताव हेल्थकेयर यूनियन SEIU–United Healthcare Workers West की ओर से आगे बढ़ाया गया है. इसके मुताबिक, जो भी व्यक्ति 1 जनवरी 2026 को कैलिफोर्निया का निवासी होगा, उस पर टैक्स लागू हो सकता है. भले ही यह प्रस्ताव अभी सिग्नेचर इकट्ठा कर बैलेट तक पहुंचने की प्रक्रिया में है, लेकिन कई अमीर कैलिफोर्नियाई इसे जोखिम मान रहे हैं. टेक निवेशक चामथ पालिहापिटिया ने चेतावनी दी है कि इससे राज्य के टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स का पलायन हो सकता है और वे खुद टेक्सास जाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं.

सिलिकॉन वैली किसने बनाई- नई बहस
इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. सिलिकॉन वैली का प्रतिनिधित्व करने वाले डेमोक्रेट सांसद रो खन्ना ने अरबपतियों के जाने की धमकियों को हल्के में लेते हुए कहा कि उन्हें उनकी कमी “बहुत खलेगी.” उनका तर्क है कि टेक इंडस्ट्री सिर्फ उद्यमियों से नहीं, बल्कि पब्लिक फंडिंग और सरकारी निवेश से भी बनी है और सीमित वेल्थ टैक्स से इनोवेशन नहीं रुकेगा.

टेक फाउंडर्स की नाराजगी
लेकिन कई टेक फाउंडर्स इससे सहमत नहीं हैं. डिफेंस टेक स्टार्टअप Anduril के को-फाउंडर पामर लकी का कहना है कि ऐसा टैक्स फाउंडर्स को अपनी कंपनी के शेयर बेचने या सैलरी गार्निशमेंट जैसी स्थिति में डाल सकता है. उनका मानना है कि बाजार में थोड़ी सी गिरावट भी किसी फाउंडर की पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है.

गवर्नर की चेतावनी
कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजम भी इस प्रस्ताव के खिलाफ सामने आए हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा टैक्स अमीर निवासियों को टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे कम टैक्स वाले राज्यों की ओर धकेल सकता है. कुल मिलाकर, यह बहस सिर्फ टैक्स की नहीं, बल्कि कैलिफोर्निया के भविष्य और उसकी टेक पहचान की भी बन गई है.

