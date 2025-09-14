Pro मॉडल को छोड़िए, iPhone 17 का स्टैंडर्ड वर्जन है असली हीरो! जानें कैसे होगा आपके लिए फायदे का सौदा
iPhone 17 की सीरीज की लॉन्चिंग के बाद से ही इसे को लेकर उत्सुकता देखने को मिल रही है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे iPhone 17 का वेनिला यानी स्टैंडर्ड वर्जन Pro मॉडल से बेहतर है.

Sep 14, 2025
Apple ने पिछले ही दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड iPhone 17 सीरीज को लॉन्च किया है. कंपनी ने इस दौरान iPhone 17 के चार मॉडल मार्केट में लॉन्च किए हैं, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Air. इस सीरीज में कंपनी ने कई चीजों को अपग्रेड किया है. हमेशा की तरह जहां एक ओर Pro मॉडल्स को प्रीमियम माना जा रहा है, वहीं इस बार वेनिला यानी स्टैंडर्ड iPhone 17 भी एक बेहद मजबूत ऑप्शन के तौर पर में पेश किया गया है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों Pro मॉडल्स की तुलना में iPhone 17 का वेनिला मॉडल ज्यादा खास है.

कीमत में बड़ा अंतर, फीचर्स में नहीं
सबसे बड़ा अंतर है प्रो और वेनिला की कीमत में. iPhone 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये तय की गई है, जबकि iPhone 17 Pro की कीमत 1,34,900 रुपये से शुरू हो रही है. हालांकि, कीमत में इतना फासला हर बार ही देखने को मिलता है, लेकिन इस बार Apple ने अपने वेनिला मॉडल में भी इतने दमदार फीचर्स दिए हैं कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप सीरीज का वेनिला मॉडल यूज कर रहे हैं.

120Hz ProMotion डिस्प्ले अब वेनिला मॉडल में भी
Apple ने पहली बार अपने नॉन-Pro मॉडल में ProMotion टेक्नोलॉजी दी है, जिससे स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120Hz तक पहुंच जाता है. इस वजह से सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, वीडियो देखने और गेम खेलने का अनुभव पहले से कहीं ज्यादा स्मूद हो लगेगा.

कैमरा सेटअप
iPhone 17 में डुअल कैमरा सिस्टम दिए गए हैं. एक 48MP कैमरा सिस्टम है. भले ही इसमें Pro मॉडल जैसा टेलीफोटो लेंस नहीं है, लेकिन इसका 2x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम अक्सर आने वाले मौके पर ली गई फोटोग्राफी के लिए अच्छा है. वहीं, नया Center Stage फ्रंट कैमरा ग्रुप सेल्फी और वीडियो कॉल्स का एक्सपीरियंस शानदार बनाता है.

iPhone 17 विदेश से मंगवाना है सस्ता सौदा या झंझट भरा काम? जानें क्या कहता है कानून 

बैटरी और परफॉर्मेंस भी शनदार
Apple ने iPhone 17 को A19 चिपसेट से लैस किया है, जो मल्टीटास्किंग और AI फीचर्स को आसानी से हैंडल कर पाता है. बैटरी की बात करें तो यह मॉडल 30 घंटे तक वीडियो प्लेबैक देता है, जो Pro मॉडल से भी ज्यादा है.

डिजाइन और कलर ऑप्शन
स्टैंडर्ड iPhone 17 में 6.3-इंच का डिस्प्ले, एल्यूमिनियम फ्रेम और Ceramic Shield 2 ग्लास दिए गए है. यह न सिर्फ मजबूत है, बल्कि देखने में भी प्रीमियम लुक देता है. कलर ऑप्शन्स देखें तो इसमें ब्लैक, लैवेंडर, मिस्ट ब्लू, सेज और व्हाइट जैसे आकर्षक रंग मिल मिल जाते हैं.

अब घर के हर कोने में दौड़ेगा हाई स्पीड इंटरनेट! Airtel की सिर्फ 99 रुपये वाली...

क्या है आपके लिए बेस्ट?
अगर आप किसी ऐसे iPhone की तलाश में हैं जो शानदार डिस्प्ले, दमदार कैमरा क्वालिटी, लंबी बैटरी और तेज परफॉर्मेंस दे और आपकी जेब पर बहुत भारी न पड़े तो iPhone 17 वेनिला मॉडल आपके लिए एक बेस्ट चॉइस साबित होगी. दूसरी ओर Pro मॉडल उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग या हाई-एंड गेमिंग करते हैं. आम यूजर्स के लिए वेनिला iPhone 17 ही स्मार्ट ऑप्शन होगा.

