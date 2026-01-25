अच्छा! तो iPhone कैमरे के पास यह छोटा सा छेद...डिजाइन नहीं, छुपा है बड़ा राज; 90% लोग नहीं जानते इसका असली काम

क्या आप भी iPhone का इस्तेमाल करते हैं? अगर हां, तो आपने अपने फोन के पीछे वाले कैमरे के पास एक छोटा सा छेद जरूर देखा होगा. इसको देखने के बाद क्या आपके मन में भी सवाल उठा कि यह क्यों है? क्या यह छेद किसी डिजाइन के लिए बना है, या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? इसको लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे. तो आज हम यहां आपके इन सभी सवालों के जवाब देने जा रहा है. आज आपको पता चल जाएगा कि इस असल में यह छोटा सा छेद आपके लिए कितना खास हैं. देखने में ये बस डिजाइन का हिस्सा लगता है, लेकिन असल में यह आपके फोन का एक बेहद जरूरी माइक्रोफोन है.

यह छेद असल में है माइक्रोफोन

iPhone में कैमरों के बीच में दिखने वाला यह छोटा सा छेद असल में एक माइक्रोफोन हैं. यह छेद आपके वीडियो की आवाज को शानदार बनाने में बड़ा रोल निभाता है. इस माइक्रोफोन को कंपनी ने कंटेंट क्रिएटर को ध्यान में रख कर दिया है. जब आप अपने फोन से ब्लॉग बनाते हैं, तो यह माइक्रोफोन वीडियो रिकॉर्डिंग के समय सही ऑडियो कैप्चर करता है. आईफोन में शानदार ऑडियो क्वालिटी के लिए कंपनी कई माइक्रोफोन्स देती है, जिसमें से यह भी एक माइक्रोफोन है.

यह भी पढ़ें:- Mac यूजर्स के लिए बड़ा झटका! इस सिस्टम में अब नहीं चलेगा Chrome ब्राउजर...

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों खास हैं कंपनी का यह माइक्रोफोन?

इस माइक्रोफोन को कंपनी ने टॉप ऑडियो क्वालिटी के लिए दिया है. मन मान लीजिए आप किसी शादी, बर्थडे पार्टी, स्कूल फंक्शन, कॉन्सर्ट या घूमने-फिरने के दौरान वीडियो बना रहे हैं. ऐसे में यह माइक्रोफोन आपकी बातें या म्यूजिक को साफ-साफ रिकॉर्ड करता है. जो लोग व्लॉग बनाते हैं, इंस्टाग्राम रील शूट करते हैं या यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उनके लिए ये फीचर बहुत काम का है. बिना अलग माइक लगाए भी आवाज काफी हद तक बढ़िया रिकॉर्ड हो जाती है.

आवाज खराब आ रही हो तो क्या करें?

अगर इस माइक्रोफोन के बाद भी फोन में अपकी आवाज खराब आ रही है, तो एक बार पहले जांच कर लें कि कहीं माइक्रोफोन के छेद में धूल या मोबाइल कवर या किसी और चीज से ब्लॉक तो नहीं हैं. मोटा मोबाइल कवर इस हिस्से को ढक देता है, जिससे आवाज खराब हो जाती है. कई बार अवाज खराब आने के पीछे माइक्रोफोन की परमिशन बंद होना भी हो सकता है. ऐसे में पहले इस छेद को हल्के से साफ करें, कवर चेक करें और ऐप की सेटिंग में जाकर माइक्रोफोन परमिशन ऑन है या नहीं, ये जरूर देखें.

छोटी चीज, बड़ा काम

अब अगली बार जब आप अपने आईफोन के कैमरे के पास वो छोटा सा छेद देखें, तो समझ जाइए कि ये सिर्फ डिजाइन नहीं है. यही वह चीज है जो आपके वीडियो की आवाज को साधारण से शानदार बनाती है. छोटी सी जगह में छुपा ये फीचर, कंटेंट बनाने वालों का चुपचाप साथ निभाता है.

यह भी पढ़ें:- क्या Meta पढ़ रहा आपके WhatsApp के मैसेज? एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के दावों पर मचा बवाल