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अमेरिका में अरबों डॉलर के AI प्रोजेक्ट्स क्यों हो रहे हैं बंद? क्या ड्रैगन ने ढूंढ ली अमेरिकी कंपनियों की सबसे कमजोर नस?

US vs China AI War: अमेरिका और चीन के बीच AI की रेस में आगे निकलने की होड़ तेज है. इसी बीच अमेरिका में इस समय AI को चलाने वाले डेटा सेंटर्स के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है. अमेरिकी लोग पानी की किल्लत, बिजली के भारी बिल और चौबीसों घंटे होने वाले शोर से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए हैं. अमेरिकी AI इंडस्ट्री से जुड़े कई संगठनों ने इसको लेकर चीन पर आरोप लगाया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 07, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:54 AM IST
अमेरिका में अरबों डॉलर के AI प्रोजेक्ट्स क्यों हो रहे हैं बंद? क्या ड्रैगन ने ढूंढ ली अमेरिकी कंपनियों की सबसे कमजोर नस?

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