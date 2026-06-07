/अमेरिका में अरबों डॉलर के AI प्रोजेक्ट्स क्यों हो रहे हैं बंद? क्या ड्रैगन ने ढूंढ ली अमेरिकी कंपनियों की सबसे कमजोर नस?

US AI Data Center Protest: एक ओर जहां दुनिया AI का इस्तेमाल कर अपने कामों को आसान बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर पर्दे के पीछे सुपरपावर बनने की एक ऐसी जंग चल रही है जिसने अमेरिकी सरकार और टेक दिग्गजों की नींद उड़ा दी है. अमेरिका में इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को चलाने वाले डेटा सेंटर्स के खिलाफ लोगों का आक्रोश है. अमेरिका के लोग पानी की समस्या, बिजली के भारी बिल और चौबीसों घंटे होने वाले शोर से परेशान होकर सड़कों पर हैं.