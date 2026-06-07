/अमेरिका में अरबों डॉलर के AI प्रोजेक्ट्स क्यों हो रहे हैं बंद? क्या ड्रैगन ने ढूंढ ली अमेरिकी कंपनियों की सबसे कमजोर नस?

US AI Data Center Protest: एक ओर जहां दुनिया AI का इस्तेमाल कर अपने कामों को आसान बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर पर्दे के पीछे सुपरपावर बनने की एक ऐसी जंग चल रही है जिसने अमेरिकी सरकार और टेक दिग्गजों की नींद उड़ा दी है. अमेरिका में इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को चलाने वाले डेटा सेंटर्स के खिलाफ लोगों का आक्रोश है. अमेरिका के लोग पानी की समस्या, बिजली के भारी बिल और चौबीसों घंटे होने वाले शोर से परेशान होकर सड़कों पर हैं.
वहीं अमेरिका में हो रहे इस प्रदर्शन को लेकर AI कंपनियों और टेक ग्रुप्स का यह दावा है कि चीन और उसके करीबी देश सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अमेरिका में बन रहे डेटा सेंटर्स के खिलाफ भड़का रहे हैं.
अमेरिका में इस दिनों डेटा सेंटर्स को तेजी से बनाने की होड़ मची है, लेकिन अब अमेरिका के स्थानीय लोग ही इसका जमकर विरोध करने लगे हैं. अब टेक कंपनियों का कहना है कि इस विरोध की आग में घी डालने का काम विदेशी बॉट्स यानी फेक अकाउंट्स और चीनी एजेंसियां कर रही हैं.
टेक इंडस्ट्री से जुड़े संघ NetChoice के सीईओ स्टीव डेलबिएनको के मुताबिक अमेरिकी नागरिकों के मन में नौकरियों और महंगाई को लेकर पहले से ही AI का डर है. विदेशी ताकतें इसी डर का फायदा उठाकर डेटा सेंटर्स के खिलाफ झूठी खबरें फैला रही हैं.
जांच में सामने आया है कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव हैं जो दिखा तो खुद को अमेरिकी रहे हैं, लेकिन असल में वे बांग्लादेश, पोलैंड, दक्षिण एशिया और अफ्रीका से चलाए जा रहे हैं. वहीं एक रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया है कि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा के डेटा सेंटर की वजह से लोगों के घरों के टॉयलेट का पानी बंद हो गया और बिजली चली गई.
फेमस टीवी इन्वेस्टर केविन ओ लेरी, जो यूटा में एक बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्होंने भी चीन पर सीधे तौर पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है. भारी विरोध के कारण उन्हें अपना प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा है.
दूसरी ओर पर्यावरण संगठनों और स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि टेक कंपनियां अपनी कमियों को छिपाने के लिए चीन की बात कर रही हैं और उस पर आरोप लगा रही है. जमीन पर डेटा सेंटर्स का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह गुस्सा पूरी तरह से असली है. हाल ही में आए एक गैलप पोल के अनुसार, 71% अमेरिकी नागरिक नहीं चाहते कि उनके इलाके में डेटा सेंटर बने.
बिजली-पानी की भारी खपत
डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए लाखों गैलन पानी और बेहिसाब बिजली की आवश्यकता होती है, जिससे आम जनता के बिल बढ़ रहे हैं.
शोर
कूलिंग सिस्टम के कारण से चौबीसों घंटे होने वाला भारी शोर स्थानीय लोगों की नींद हराम कर रहा है.
इस मामले को लेकर अमेरिका में सियासत तेज हो गई है. प्रो-AI ग्रुप्स अब अमेरिकी संसद का रुख कर रहे हैं. उन्होंने इंटेलिजेंस कमेटियों से मांग की है कि अमेरिकी डेटा सेंटर्स के निर्माण को रोकने के लिए रची जा रही इस विदेशी साजिश की तुरंत जांच की जाए.
वहीं ग्रीनपीस जैसे संगठनों का कहना है कि जब भी कोई बड़ी कंपनी अपने फायदे के लिए जनता का शोषण करती है और घिर जाती है, तो वह विदेशी हाथ का बहाना बनाने लगती है.