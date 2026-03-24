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Hindi Newsटेकक्या है वो AI तकनीक जिससे खौफ में हैं डोनाल्ड ट्रंप? जासूसी के डर से अमेरिका में हड़कंप

क्या है वो AI तकनीक जिससे खौफ में हैं डोनाल्ड ट्रंप? जासूसी के डर से अमेरिका में हड़कंप

अमेरिका के 20 राज्यों के 53 शहरों ने AI पावर्ड लाइसेंस प्लेट रीडर तकनीक को बंद करने या रिजेक्ट करने का फैसला किया है. 'Flock' के कैमरे सिर्फ नंबर प्लेट ही नहीं, बल्कि कार के खास निशान (जैसे स्टिकर) को भी पहचान कर पुलिस को रियल-टाइम अलर्ट भेजते हैं. प्राइवेसी एक्टिविस्ट्स का दावा है कि इस डेटा का इस्तेमाल इमिग्रेशन विभाग (ICE) द्वारा लोगों को पकड़ने के लिए किया जा सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 24, 2026, 07:15 AM IST
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क्या है वो AI तकनीक जिससे खौफ में हैं डोनाल्ड ट्रंप? जासूसी के डर से अमेरिका में हड़कंप

डोनाल्ड ट्रंप ने जहां ईरान में जंग छेड़ी हुई है, वहीं अमेरिका में नई मुसीबत आ पड़ी है, जिससे अमेरिकी परेशान हो गए हैं. अमेरिका के कई शहर अब AI आधारित लाइसेंस प्लेट पढ़ने वाले कैमरों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, कम से कम 20 राज्यों के 53 शहरों ने इस टेक्नोलॉजी को बंद करना शुरू कर दिया है या इसे अपनाने से इनकार कर दिया है. इस विवाद के केंद्र में Flock Safety का कैमरा नेटवर्क है, जो पुलिसिंग, इमिग्रेशन और निगरानी जैसे मुद्दों पर बड़ी बहस का कारण बन गया है.

निगरानी और डेटा इस्तेमाल को लेकर चिंता
स्थानीय प्रशासन और प्राइवेसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तकनीक एक बड़े सर्विलांस नेटवर्क में बदल सकती है. ये कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट के साथ-साथ अन्य विजुअल संकेतों से भी पहचान कर सकते हैं, जिससे लोगों की गतिविधियों को ट्रैक करना आसान हो जाता है. चिंता इस बात की भी है कि इस डेटा का इस्तेमाल Immigration and Customs Enforcement जैसी एजेंसियां इमिग्रेशन कार्रवाई में कर सकती हैं. खासकर अवैध प्रवासियों के खिलाफ छापेमारी में इसका उपयोग होने की आशंका जताई जा रही है. पिछले छह महीनों में ही 38 शहरों ने इस सिस्टम से बाहर निकलने का फैसला लिया है, जिससे यह मुद्दा और गंभीर हो गया है.

कैसे काम करते हैं ये AI कैमरे
Flock Safety के कैमरे AI की मदद से गाड़ियों की जानकारी कैप्चर करते हैं. इसमें लाइसेंस प्लेट के अलावा गाड़ी की खास पहचान जैसे स्टिकर या रंग भी शामिल होते हैं. इसके बाद इस डेटा को पुलिस डेटाबेस से मिलाया जाता है और रियल-टाइम अलर्ट तैयार किया जाता है. यह पूरा सिस्टम क्लाउड नेटवर्क पर आधारित है, जिससे अलग-अलग इलाकों की एजेंसियां भी डेटा एक्सेस कर सकती हैं. कंपनी का दावा है कि उसके पास 12,000 से ज्यादा कॉर्पोरेट ग्राहक हैं, जिनमें लगभग 6,000 कानून प्रवर्तन एजेंसियां शामिल हैं.

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प्राइवेसी बनाम सुरक्षा की बहस
प्राइवेसी से जुड़े संगठनों का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर डेटा कलेक्शन और शेयरिंग से “मास सर्विलांस” का खतरा बढ़ जाता है. American Civil Liberties Union के विशेषज्ञों के अनुसार, जब देशभर के कैमरों का डेटा एक जगह इकट्ठा होता है, तो यह तकनीक पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाती है. इसी तरह Electronic Frontier Foundation ने भी स्थानीय स्तर पर इसका विरोध बढ़ाने की बात कही है. उनका मानना है कि शहरों को इस तरह की तकनीक से दूर रहकर बदलाव लाने का मौका मिल सकता है.

कंपनी और पुलिस का पक्ष
वहीं, Flock Safety ने अपनी तकनीक का बचाव करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य केवल पब्लिक सेफ्टी बढ़ाना है और डेटा का कंट्रोल ग्राहकों के पास ही रहता है. कंपनी ने यह भी बताया कि उसने कुछ सर्च फीचर्स पर रोक लगाई है और फेडरल एजेंसियों की पहुंच को सीमित किया है. कानून प्रवर्तन एजेंसियों का कहना है कि यह तकनीक अपराध सुलझाने में काफी मददगार साबित हुई है. कुछ अधिकारियों के अनुसार, इसकी मदद से सैकड़ों मामलों को सुलझाया जा चुका है, जो पहले मुश्किल थे.

तेजी से बढ़ रहा AI पुलिसिंग का बाजार
हालांकि विवाद बढ़ रहा है, लेकिन कानून प्रवर्तन टेक्नोलॉजी में निवेश लगातार बढ़ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल इस सेक्टर में 1.79 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ, जो 2024 के 552 मिलियन डॉलर से काफी ज्यादा है. Motorola Solutions और Axon Enterprise जैसी कंपनियां भी इस क्षेत्र में तेजी से काम कर रही हैं.

आगे क्या हो सकता है
AI आधारित निगरानी को लेकर यह बहस अब पूरे अमेरिका में फैल चुकी है. एक तरफ पुलिस इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेसी को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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