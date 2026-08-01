/क्यों चाहकर भी बंद नहीं कर पाते Instagram Reels? Meta ने खुद किया बड़ा खुलासा! जान लीजिए वजह

अगर आप भी आजकल इंस्टाग्राम पर उम्मीद से ज्यादा समय बिता रहे हैं और ऐप बंद ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ आप अकेले नहीं हैं. दुनिया भर के करोड़ों लोग इन दिनों इंस्टाग्राम के स्क्रॉलिंग लूप में फंसे हुए हैं. दरअसल, आपके फोन स्क्रीन से नजरें न हटने के पीछे कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि Meta का नया और पावरफुल AI एल्गोरिदम है. अभी तक आपका Instagram पोस्ट पर टाइमिंग, लाइक शेयर जैसे चीजों को समझकर पोस्ट सजेस्ट करता था, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव हो गया है. Meta अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके यह गहराई से समझ रहा है कि आप किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं.



मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और सीएफओ सुसान ली ने Q2 अर्निंग्स कॉल के दौरान बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार यूजर्स इंस्टाग्राम पर 10% से ज्यादा समय बिता रहे हैं. यूजर्स के ज्यादा समय बिताने के पीछे AI एल्गोरिदम का असर भी एक बड़ा कारण है.