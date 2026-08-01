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क्यों चाहकर भी बंद नहीं कर पाते Instagram Reels? Meta ने खुद किया बड़ा खुलासा! जान लीजिए वजह

अगर आप भी Instagram ओपन करते हैं और घंटों तक रील देखने में समय बिता देते हैं, तो गलती सिर्फ आपकी नहीं है. मेटा का नया और पावरफुल AI एल्गोरिदम आपको इस लूप में रोके रख रहा है. जानिए कैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के जरिए मेटा का यह सिस्टम आपकी स्क्रीन टाइमिंग बढ़ा रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 01, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:46 AM IST
क्यों चाहकर भी बंद नहीं कर पाते Instagram Reels? Meta ने खुद किया बड़ा खुलासा! जान लीजिए वजह

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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