/क्यों चाहकर भी बंद नहीं कर पाते Instagram Reels? Meta ने खुद किया बड़ा खुलासा! जान लीजिए वजह

अगर आप भी आजकल इंस्टाग्राम पर उम्मीद से ज्यादा समय बिता रहे हैं और ऐप बंद ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ आप अकेले नहीं हैं. दुनिया भर के करोड़ों लोग इन दिनों इंस्टाग्राम के स्क्रॉलिंग लूप में फंसे हुए हैं. दरअसल, आपके फोन स्क्रीन से नजरें न हटने के पीछे कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि Meta का नया और पावरफुल AI एल्गोरिदम है. अभी तक आपका Instagram पोस्ट पर टाइमिंग, लाइक शेयर जैसे चीजों को समझकर पोस्ट सजेस्ट करता था, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव हो गया है. Meta अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके यह गहराई से समझ रहा है कि आप किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं.
मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और सीएफओ सुसान ली ने Q2 अर्निंग्स कॉल के दौरान बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार यूजर्स इंस्टाग्राम पर 10% से ज्यादा समय बिता रहे हैं. यूजर्स के ज्यादा समय बिताने के पीछे AI एल्गोरिदम का असर भी एक बड़ा कारण है.
मेटा के अनुसार, यूजर्स के टाइम-स्पेंड में यह बढ़ोतरी कंपनी के नए AI-पॉवर्ड रिकमेंडेशन सिस्टम के कारण से हुई है. यह नया सिस्टम यूजर्स की पसंद के हिसाब से ऐसी रील्स, पोस्ट्स और कंटेंट सजेस्ट करता है, जिससे वे खुद को दूर नहीं रख पाते हैं.
इसको लेकर कंपनी ने बताया कि उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कंटेंट पर रिसर्च करने के लिए अपने पुराने सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है.
इसके लिए मेटा LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहा है. अब सिस्टम सिर्फ आपकी पुरानी ब्राउजिंग हिस्ट्री या लाइक की गई पोस्ट्स पर निर्भर नहीं है. सभी पब्लिक रील्स और फीड पोस्ट्स को LLM से गुजारा जाता है, जिससे कंटेंट के टॉपिक, टोन, क्वालिटी और रिलेवेंस को समझा जा सके.
यह AI आपके हर छोटे-बड़े एक्शन को बहुत ही सही तरीके से ट्रैक करता रहता है. जैसे आप कौन-सी वीडियो देखना पसंद करता हैं, कौन सा वीडियो पूरा देखते हैं, किस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर या सेव करते हैं, किस रील को दोबारा देखते हैं और किन अकाउंट्स से ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं.
Instagram पोस्ट से मिले इन्हीं डेटा के आधार पर AI यह पहले ही भांप लेता है कि आप अगली कौन सी पोस्ट को पूरा देखेंगे या अपने दोस्तों को शेयर करेंगे. इससे यूजर्स को बिल्कुल उनकी पसंद का Instagram फीड मिल रहा है, जिस वजह से यूजर्स जरूरत से ज्यादा समय इंस्टाग्राम पर बिताने लगे हैं.
मेटा का प्लान अब इसी तरह के LLM-आधारित रिकमेंडेशन सिस्टम को फेसबुक के लिए भी रोलआउट करने का है. इसके पीछे एक कारण यह भी है कि बीते कुछ समय से लगातार फेसबुक के यूजर्स कम हो रहे हैं, मेटा फेसबुक पर यूजर्स को बढ़ाने के लिए टिकटॉक जैसे वीडियो प्लेटफॉर्म बनाने की भी तैयारी में है.
हालांकि, मेटा की LLM-आधारित रिकमेंडेशन सिस्टम विवादों में है. कंपनी पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि उसके ये फीचर्स युवाओं और बच्चों में सोशल मीडिया की लत बढ़ा रहे हैं. बच्चों और किशोरों के मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है, जिसको लेकर मेटा कई कानूनी लड़ाइयों का सामना कर रही है. कंपनी ने हाल ही में इन लीगल मुकदमों और जांच से निपटने के लिए 2.40 डॉलर बिलियन यानी करीब 20,000 करोड़ रुपये का फंड अलग रखा है.