Putin India Visit: कौन सा Smartphone चलाते हैं व्लादिमीर पुतिन? खुद राष्ट्रपति ने किया था खुलासा, दुनिया में मच गया था हल्ला

Vladimir Putin In India: Russia के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं. 4 दिसंबर की शाम को जैसे ही पुतिन का प्लेन लैंड किया तो पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया. हवाई अड्डे से निकलकर दोनों नेता एक ही कार में साथ बैठे और सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे. 5 दिसंबर यानी आज दोनों नेता रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, अंतरिक्ष और सामरिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई अहम समझौतों पर चर्चा करने वाले हैं. पुतिन के भारत आने पर काफी चर्चा है कि वो कौन सा स्मार्टफोन चलाते हैं. लेकिन बता दें, व्लादिमीर पुतिन स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं और न ही अपने पास रखते हैं. आइए जानते हैं क्यों....

क्या पुतिन सच में मोबाइल फोन नहीं रखते?

दुनिया के सबसे सुरक्षित व्यक्तियों में से एक माने जाने वाले पुतिन लगातार गंभीर सुरक्षा खतरों का सामना करते हैं. AFP News की एक रिपोर्ट के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति के पास न तो स्मार्टफोन है और न ही वे किसी भी आधुनिक मोबाइल डिवाइस का उपयोग करते हैं. वे हर कदम पर होने वाले संभावित साइबर खतरों से इतने सजग हैं कि उन्होंने कभी भी निजी मोबाइल फोन रखने का विकल्प नहीं चुना.

2018 में वैज्ञानिकों के बीच बयान ने खोला राज

2018 में एक बैठक के दौरान, जब Kurchatov Nuclear Research Institute के प्रमुख मिखाइल कोवालचुक ने कहा कि “हर किसी की जेब में स्मार्टफोन है,” पुतिन ने हंसकर जवाब दिया- “मेरे पास तो स्मार्टफोन नहीं है.” उनका यह बयान उस समय काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक की तकनीक से दूरी को दिखाता था.

क्रेमलिन की पाबंदियां और आधिकारिक लाइन

रूसी न्यूज चैनलों को दिए एक इंटरव्यू में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी यह बात कन्फर्म की कि “जहाँ तक मेरी जानकारी है, पुतिन के पास फोन नहीं है.” उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन गोपनीयता और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं, खासकर किसी शीर्ष नेता के लिए. पुतिन ने एक बार TASS एजेंसी को बताया था कि क्रेमलिन के अंदर मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित हैं. क्रेमलिन ही उनकी आधिकारिक रेजिडेंस और रूस की सत्ता का केंद्र है. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें जब भी किसी से बात करनी होती है, वे सिर्फ आधिकारिक फोन लाइन का उपयोग करते हैं, जिससे सुरक्षा बनी रहती है.

तकनीक से दूरी और इंटरनेट पर संदेह

पुतिन कई बार खुले तौर पर स्वीकार कर चुके हैं कि वे आधुनिक तकनीक के साथ बहुत सहज नहीं हैं. 2017 में छात्रों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा था कि वे “इंटरनेट का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं.” उन्होंने इंटरनेट की आलोचना करते हुए कहा था कि यह “CIA की एक खास परियोजना” है और यह “आधा अश्लील कंटेंट” से भरा हुआ है. उनकी यह सोच दिखाती है कि वे इंटरनेट और उससे जुड़े डिवाइसों पर बहुत कम भरोसा करते हैं.

स्मार्टफोन पर भरोसा नहीं, सुरक्षा है सबसे बड़ा कारण

पुतिन का यह भी कहना है कि मोबाइल फोन और इंटरनेट से जुड़े डिवाइस किसी भी समय हैकिंग, जासूसी या डेटा चोरी का खतरा पैदा कर सकते हैं. इसलिए वे ऐसे किसी भी गैजेट से दूरी बनाए रखते हैं. सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन के आसपास कोई भी फोन या इंटरनेट-उपकरण हो तो भी उसे उनसे दूर रखा जाता है.

विदेश यात्राओं के दौरान कड़ी सुरक्षा जांच

जब पुतिन किसी देश की यात्रा करते हैं, तो उनकी सुरक्षा टीम बेहद कठोर तैयारी करती है. जिस होटल में वे ठहरेंगे, वहां पहुंचने से पहले हर कमरे की जांच की जाती है. जिस भोजन को परोसा जाएगा, उसे भी उनकी टीम कई स्तरों पर टेस्ट करती है, ताकि किसी तरह के जहर या संदूषण की संभावना न रहे. इसके अलावा, जहां वे ठहरते हैं उसे उनकी स्पेशल सिक्योरिटी टीम पहले से पूरी तरह सैनिटाइज कर देती है.