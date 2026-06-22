आज हम आपसे एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिस पर आपने शायद ही कभी ध्यान दिया होगा. इस वक्त आपके कमरे का AC (एसी) किस मोड पर चल रहा है? हममें से ज्यादातर लोग गर्मी की शुरुआत में रिमोट उठाकर 'Cool Mode' सेट कर देते हैं और फिर पूरे सीजन उसे हाथ भी नहीं लगाते. लेकिन बदलते मौसम में जब कभी तेज धूप होती है तो कभी झमाझम बारिश, कूल मोड आपके कमरे को आरामदायक बनाने में फेल हो जाता है
आज के दौर के लगभग सभी स्प्लिट और विंडो एसी में एक 'Auto Mode' दिया होता है. यह मोड आपके दिमाग का बोझ खुद उठा लेता है और बदलते मौसम के हिसाब से कमरे को बिल्कुल परफेक्ट रखता है.
एसी का ऑटो मोड कोई फिक्स सेटिंग नहीं है बल्कि यह एक स्मार्ट सिस्टम की तरह काम करता है. यह आपके कमरे के तापमान और हवा में मौजूद नमी (उमस) को लगातार चेक करता रहता है. जब बाहर तेज और सूखी गर्मी होती है, तो यह कूलिंग को बढ़ा देता है. वहीं जब बाहर बारिश का मौसम होता है और हवा में भारीपन होता है, तो यह चुपके से ड्राई मोड की तरह काम करने लगता है. आपको रिमोट से बार-बार सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, एसी खुद कमरे की जरूरत को समझकर फैसला लेता है.
अक्सर कूल मोड पर एसी चलाने से एक दिक्कत होती है कि कमरा जरूरत से ज्यादा ठंडा हो जाता है. कूल मोड सिर्फ आपके दिए गए तापमान को देखता है और लगातार कंप्रेसर पर दबाव बनाता है जिससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है. इसके विपरीत, ऑटो मोड जैसे ही कमरे को सही तापमान पर ले आता है, वह कंप्रेसर को धीमा कर देता है. इससे कंप्रेसर को बार-बार ओवरड्राइव नहीं करना पड़ता और कमरे का तापमान भी एक समान बना रहता है.
बारिश के दिनों में असली समस्या गर्मी नहीं बल्कि हवा की चिपचिपाहट यानी ह्यूमिडिटी होती है. ऐसे मौसम में कमरा गर्म नहीं होता लेकिन फिर भी बदन में अजीब सी बेचैनी होती है. अगर आप कूल मोड चलाएंगे तो कमरा इतना ठंडा हो जाएगा कि आपको जुलाई में भी कंबल ओढ़ना पड़ेगा. ऑटो मोड इस चालाकी को भांप लेता है. वह हवा से अतिरिक्त पानी और नमी को सोख लेता है बिना कमरे को ज्यादा ठंडा किए. इससे आपको बिना किसी चिपचिपाहट के बेहतरीन कूलिंग का अहसास होता है.
इसका सीधा और आसान जवाब है, हाँ. जून से लेकर सितंबर के बीच मौसम बहुत तेजी से करवट बदलता है. सुबह धूप होती है तो शाम को बारिश. ऑटो मोड आपकी इस पूरी टेंशन को खत्म कर देता है. यह आपके एसी के कंप्रेसर की उम्र को भी बढ़ाता है और बिजली की खपत को काफी हद तक कम करता है. आपको मैनुअल मोड पर एसी सिर्फ तब चलाना चाहिए जब बाहर भयंकर लू चल रही हो और आप तुरंत कमरे को ठंडा करना चाहते हों.
कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑटो मोड आपके एसी का सबसे समझदार बटन है. यह सिर्फ बिजली ही नहीं बचाता बल्कि बदलते मौसम में होने वाली सर्दी-खांसी से भी आपको बचाता है क्योंकि यह कमरे को जरूरत से ज्यादा ठंडा नहीं होने देता. तो देर किस बात की, आज ही अपने एसी का रिमोट उठाइए और उसे ऑटो मोड पर सेट करके भूल जाइए.