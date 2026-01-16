क्यों खास है YouTube का नया पैरेंटल कंट्रोल फीचर? माता-पिता कैसे लगा पाएंगे बच्चों के शॉर्ट वीडियो पर लगाम, जानिए पूरी डिटेल

स्मार्टफोन्स आज के समय में बड़ो से लेकर बच्चों तक के जिंदगी का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं. आजकल लोग अपने फोन पर YouTube देखने में कई घंटे बिता देते हैं. बच्चें भी पढ़ाई के साथ-साथ मनोरंजन के लिए अब घंटों वीडियो देखते रहते हैं, खासकर छोटे शॉर्ट वीडियो. बच्चों में शॉर्ट वीडियो देखने की बढ़ती आदत को देखते हुए अब यूट्यूब ने बड़ा कदम उठाया है. ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म ने यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए नया कंट्रोल फीचर लॉन्च कर दिया है. इस फीचर की मदद से बच्चों के माता-पिता यह तय कर सकेंगे कि उनका बच्चा दिन में कितनी देर तक शॉर्ट वीडियो देख सकता है. यह फीचर बच्चों के स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करने और उन्हें पढ़ाई, खेल के साथ बाकी गतिविधियों में समय देने के लिए लाया गया है.

क्या खास है YouTube का नया पैरेंटल कंट्रोल फीचर?

ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने यह फीचर खास शॉर्ट वीडियो पर कंट्रोल के लिए लॉन्च किया है. इस फीचर की मदद से बच्चों के माता-पिता यह तय कर सकेंगे कि उनका बच्चा रोजाना YouTube शॉर्ट्स कितनी देर देखेगा. इस नए कंट्रोल फीचर की मदद से बच्चों का स्क्रीन टाइम सीमित किया जा सकता है, जिससे उन्हें मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाने में मदद मिलेगी. इसमें पैरेंट्स को अलग-अलग फीचर्स मिलेंगे, जिनको वो समय के साथ अपने बच्चों के YouTube पर लगा सकते हैं.

शॉर्ट्स के लिए अलग समय सीमा तय करने का विकल्प

इस फीचर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि बच्चों के माता-पिता पूरे YouTube की बजाय सिर्फ शॉर्ट्स के लिए ही समय सीमा तय कर सकते हैं. इससे बच्चा चाहें तो पढ़ाई से जुड़े वीडियो देख सकता है. लेकिन शॉर्ट्स पर ज्यादा समय नहीं बिता पाएगा. कई माता-पिता लगातार यह मांग कर रहे थे कि बच्चों के लिए कोई सख्त कंट्रोल दिया जाए. अब यूट्यूब ने यह फीचर दे कर शॉर्ट्स पर घंटों स्क्रॉल करने की आदत पर लगेगा ब्रेक लगा दिया है.

पूरी तरह रोकने का भी विकल्प

अब माता-पिता के पास यह विकल्प भी होगा कि वे शॉर्ट्स को पूरी तरह बंद कर दें. इसका मतलब है कि तय समय पर बच्चा एक भी शॉर्ट वीडियो नहीं देख पाएगा. परीक्षा के दिनों या पढ़ाई के समय यह फीचर काफी मददगार साबित हो सकता है.

हर दिन के हिसाब से बदल सकते हैं समय सीमा

YouTube ने इस फीचर को ऐसे डिजाइन किया है जिससे माता-पिता चाहें तो स्कूल के दिनों में कम समय और छुट्टियों या यात्रा के दौरान थोड़ा ज्यादा समय तय कर सकते हैं. इससे बच्चों को पूरी तरह रोकने की बजाय संतुलन बनाए रखना आसान होगा.

समय का मिलेगा रिमाइंडर

बच्चों को समय पर वीडियो बंद करने के लिए ऐप में रिमाइंडर भी मिलेंगे. जैसे ही तय समय पूरा होगा, बच्चे को ब्रेक लेने या सोने का संकेत दिया जाएगा, जिससे देर रात तक मोबाइल देखने की आदत पर भी लगाम लगेगी.

उम्र के हिसाब से बेहतर कंटेंट पर जोर

यूट्यूब का कहना है कि वह बच्चों और बड़ों के लिए ऐसा कंटेंट देना चाहता है, जो सिर्फ मनोरंजन के लिए ना हो, बल्कि उनको सीखने में भी मदद करे. इससे बच्चों का समय सही दिशा में इस्तेमाल हो सकेगा.

माता-पिता के लिए आसान सेटिंग

नए अपडेट में बच्चों के अकाउंट को संभालना भी पहले से आसान बना दिया गया है. माता-पिता मोबाइल ऐप के अंदर ही अलग-अलग बच्चों के अकाउंट देख और मैनेज कर सकते हैं. यूट्यूब का यह नया फीचर उन माता-पिता के लिए सबसे सही है, जो चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी लत में न फंसें.

