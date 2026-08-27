/प्रोडक्ट अच्छा है पर बिक नहीं रहा? ZOHO फाउंडर वेम्बू ने बताया बिजनेस को सुपरहिट बनाने का 100% सटीक फॉर्मूला!

अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक हैं और अपना कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो जोहो (Zoho) के फाउंडर श्रीधर वेम्बू के पास आपके लिए एक बेहद अनमोल सलाह है. आमतौर पर तकनीकी बैकग्राउंड वाले लोग सेल्स और मार्केटिंग के काम से दूर भागते हैं. उन्हें लगता है कि उनका काम सिर्फ एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाना है. लेकिन श्रीधर वेम्बू की सोच इससे बिल्कुल अलग है. वेम्बू का मानना है कि जब तक आप खुद मार्केट में उतरकर ग्राहकों का सामना नहीं करेंगे और रिजेक्शन नहीं झेलेंगे, तब तक आप एक सफल बिजनेस लीडर नहीं बन सकते. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की गई उनकी यह पोस्ट इस समय टेक और स्टार्टअप वर्ल्ड में काफी चर्चा का टॉपिक बना हुआ है.
श्रीधर वेम्बू ने बिजनेस में कदम रख रहे प्रोफेशनल्स को बहुत ही सीधी सलाह दी है. उनका कहना है कि जो भी इंजीनियर, वैज्ञानिक या डॉक्टर बिजनेस की दुनिया में आ रहा है, उसे सबसे पहले ढेरों सेल्स कॉल्स करनी चाहिए. वेम्बू के मुताबिक, ग्राहकों से सीधे बात करने से आपको यह समझ आता है कि अपने विचार को किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना कितना मुश्किल काम है. जब आप लोगों को अपना आईडिया बेचने की कोशिश करते हैं, तो आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स अपने आप बेहतर होने लगती हैं.
वेम्बू का मानना है कि सेल्स कॉल्स के दौरान मिलने वाला रिजेक्शन किसी भी इंसान को विनम्र और सहनशील बनाता है. जब आप बार-बार 'ना' सुनते हैं और फिर भी प्रयास जारी रखते हैं, तो आपके अंदर लगातार टिके रहने का जज्बा पैदा होता है. यह अनुभव आपको जमीन से जोड़े रखता है और बिजनेस की असली सच्चाइयों से रूबरू कराता है.
कंपनियों में अक्सर देखा जाता है कि टेक या रिसर्च टीम के लोग सेल्स टीम के काम को बहुत आसान समझते हैं. लेकिन वेम्बू कहते हैं कि जब कोई फाउंडर खुद सेल्स कॉल्स करता है, तो उसे समझ आता है कि सेल्स प्रोफेशनल्स कितना कठिन काम करते हैं. इससे कंपनी के भीतर सेल्स टीम के प्रति एक नया सम्मान पैदा होता है. आखिरकार, इससे आपको यह बेहतर समझ मिलती है कि वास्तव में कोई कंपनी या बिजनेस कैसे काम करता है.
वेम्बू ने एक बेहद कड़वा सच उजागर करते हुए लिखा कि दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो बिना कुछ बेचे चल सके. कई बार बहुत ही साधारण और बुनियादी बातों को दोहराना जरूरी हो जाता है. अगर आपका प्रोडक्ट कितना भी शानदार क्यों न हो, जब तक आप उसे ग्राहक को समझाकर बेच नहीं पाते, तब तक उस प्रोडक्ट या बिजनेस का कोई वजूद नहीं रहता.
श्रीधर वेम्बू की इस पोस्ट ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है. कई लोगों ने उनके विचारों का समर्थन करते हुए अपनी कहानियां शेयर कीं. एक यूजर ने बताया कि उसने अपनी कम्यूनिकेशन स्किल सुधारने के लिए हफ़्तों तक पूरे भारत में रैंडम टोल-फ्री कस्टमर केयर नंबरों पर कॉल किया था. एक अन्य यूजर ने बताया कि कैसे रियल एस्टेट और फायर एक्सटिंग्विशर बेचने के अनुभव ने उसे एक सफल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने में मदद की.
सेल्स की सलाह देने के साथ-साथ श्रीधर वेम्बू ने टेक इंडस्ट्री में AI के बढ़ते खर्चों पर भी गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि AI क्रांति के कारण कंप्यूटर मेमोरी की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं. लंबे समय से प्रोग्रामिंग भाषाओं को इस धारणा के साथ डिजाइन किया गया था कि मेमोरी लगभग मुफ्त है. लेकिन अब वह दौर पूरी तरह समाप्त हो चुका है.
वेम्बू के अनुसार, अब डेवलपर्स को ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाओं और कंपाइलर्स की जरूरत है जो कम मेमोरी का इस्तेमाल करें. जैसे-जैसे AI का उपयोग बढ़ रहा है, वैसे-वैसे डेटा और कंप्यूटिंग संसाधनों की मांग भी बढ़ रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि AI में हो रहा भारी-भरकम निवेश एक बाजार का गुब्बारा यानी 'बबल' बना सकता है, हालांकि वे खुद इस तकनीक को लेकर काफी सकारात्मक हैं.