Wi-Fi से चलेगा गीजर! मोबाइल से होगा कंट्रोल, मिनटों में गर्म करेगा पानी, कीमत सिर्फ...

Smart Geyser: क्या आप नया गीजर खरीदने का सोच रहे हैं? तो अब वक्त आ गया है थोड़ा स्मार्ट बनने का! अभी तक आप सिर्फ इलेक्ट्रिक या फिर गैस गीजर ही मार्केट से खरीदने का सोच रहे होंगे लेकिन अब आपके पास एक नया विकल्प है, स्मार्ट गीजर! जी हां, आपने सही सुना अब आप मार्केट से नार्मल दामों में साधारण गीजर की जगह पर स्मार्ट गीजर खरीद सकते हैं. मार्केट में ऐसे Wi-Fi गीजर आ गए हैं जिन्हें आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं. यानी बाथरूम में जाने से पहले ही आप फोन से गीजर ऑन कर सकेंगे और मिनटों में पानी गर्म भी हो जाएगा. आइए जानते हैं क्या होता है स्मार्ट गीजर और कितनी है इसकी कीमत.

पहले जानिए क्या है स्मार्ट गीजर

स्मार्ट वॉटर गीजर कुछ और नहीं बल्कि नार्मल गीजर का ही अपग्रेडेड वर्जन है. स्मार्ट गीजर में टेक्नोलॉजी का यूज हुआ होता है जिससे नार्मल गीजर से ज्यादा फीचर्स मिलते हैं. यह Wi-Fi से कनेक्टेड होता है और इसे आप अपने स्मार्टफोन के ऐप से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. साधारण गीजर जहां सिर्फ पानी गर्म करने तक सीमित रहते हैं वहीं स्मार्ट गीजर में कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं जैसे मनचाहा टेंपरेचर सेट करना, पानी गर्म करने का टाइम पहले से ही सेट करना और बिजली की यूज को भी कम करना. स्मार्ट गीजर में डिस्प्ले भी होता है जो टैंक का सही टेंपरेचर दिखाता है. मतलब अब अंदाजे से नहीं बिल्कुल सही टेंपरेचर पर नहाने का मजा मिलेगा.

नार्मल या स्मार्ट गीजर खरीदना फायदेमंद

स्मार्ट गीजर नॉर्मल गीजर की तुलना में ज्यादा एडवांस और बिजली बचाने वाले होते हैं. सबसे खास बात की स्मार्ट गीजर में स्टैंडबाय कट-ऑफ फीचर होता है जिससे ये यूज में न होने पर बहुत कम बिजली यूज करता है. कुछ मॉडल 7-8 घंटे ऑन रहने पर भी 1 वॉट से कम बिजली यूज करते हैं. साथ ही इनमें टेंपरेचर कंट्रोल करने और लीक अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी होते हैं. इसलिए थोड़े महंगे होने के बावजूद ये लंबे समय में किफायती और ज्यादा सुविधाजनक साबित होते हैं.

Usha का स्मार्ट गीजर

अगर आप स्मार्ट गीजर खरीदना चाहते हैं तो Usha का SWH Aquerra Smart गीजर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इसका 25 लीटर वाला मॉडल करीब ₹12,605 में आता है और Amazon पर इस पर अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल रहा है. इसे आप आसानी से Usha ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं जिससे टेंपरेचर और टाइमिंग सेट करना बहुत ही आसान है. इसमें टच कंट्रोल पैनल भी दिया गया है जो इसे और प्रीमियम बनाता है. यह गीजर स्टाइल, सुविधा और स्मार्ट फीचर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है.

Haier का स्मार्ट गीजर

Haier का स्मार्ट गीजर भी इस रेंज में एक अच्छा विकल्प है. इसका 25 लीटर मॉडल करीब ₹13,299 और 15 लीटर वेरिएंट ₹11,455 में मिलता है. दोनों ही मॉडल ऐप कनेक्टिविटी के साथ आते हैं जिससे आप मोबाइल से आसानी से तापमान और टाइमिंग कंट्रोल कर सकते हैं.

Havells का स्मार्ट गीजर

Havells का Adonia-i स्मार्ट गीजर 15 लीटर वेरिएंट में लगभग ₹11,950 की कीमत पर मिलता है. इसमें डिजिटल डिस्प्ले और टेम्परेचर के हिसाब से कलर बदलने वाली लाइट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. यूज़र्स इसे मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं. जिससे तापमान सेट करना या गीजर ऑन-ऑफ करना बहुत ही आसान हो जाता है. डिजाइन, सेफ्टी और स्मार्ट फंक्शन्स के मामले में यह गीजर काफी पसंद किया जा रह है.

