हॉलीवुड की हीरोइन जिसने रखी WiFi की नींव! ब्लैक होल खोजते-खोजते हुआ था बड़ा कारनामा, जानिए वायरलेस इंटरनेट की कहानी

History of Wi-Fi: आज के इस डिजिटल दौर में वाई-फाई का इस्तेमाल तो स्मार्टफोन-लैपटॉप यूजर जरूर करता है. सुबह उठकर खबरें पढ़नी हो या ऑफिस के जरूरी काम से लेकर रात में फिल्में देखने तक हर काम के लिए हम इसी बिना तार वाले इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर रहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस कमाल की टेक्नोलॉजी जो हमारे घर से लेकर बड़े-बड़े दफ्तरों तक में मौजूद है आखिर कैसे इसकी शुरुआत हुई? यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं बल्कि दशकों के रिसर्च, हॉलीवुड की एक हीरोइन और ब्लैक होल की खोज में लगे वैज्ञानिकों के लगातार मेहनत का परिणाम है. आइए जानते हैं WiFi की शुरुआत की पूरी कहानी.



हॉलीवुड हीरोइन जिनका नाम हेडी लामा था, उन्होंने साल 1942 में संगीतकार जॉर्ज एंथिल के साथ मिलकर सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम का पेटेंट करवाया था. उनकी खोज में फ्रीक्वेंसी-हॉपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें रेडियो सिग्नल को अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पर जल्दी-जल्दी भेजा जा सकता था. बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध में दुश्मन के टॉरपीडो सिग्नल को जाम करने के लिए यह टेक्नोलॉजी बनाई गई थी. लेकिन इस टेक्नोलॉजी का उस समय सीधा इस्तेमाल Wi-Fi में नहीं हुआ लेकिन यही विचार आगे चलकर वायरलेस टेक्नोलॉजी की नींव बना.

आधुनिक वाई-फाई के जनक

space-india की एक रिपोर्ट के अनुसार Wi-Fi को आज के रूप में तैयार करने वाले ऑस्ट्रेलिया की CSIRO संस्था के वैज्ञानिक डॉ. जॉन ओ’सुलिवन और उनकी टीम रेडियो एस्ट्रोनॉमी पर रिसर्च कर रहे थे. इस रिसर्च के जरिए अंतरिक्ष से आने वाले बहुत ही कमजोर कमजोर रेडियो सिग्नल को समझकर ब्लैक होल जैसी रहस्यमयी घटनाओं का पता लगाना था. इसी क्रम में उन्होंने 1990 के शुरुआती सालों में अपनी टीम के साथ एक ऐसा सर्किट तैयार किया जो शोर के पीछे छिपे हुए छोटे-छोटे सिग्नलों को अलग करने का काम करता था. इसी रिसर्च के दौरान उन्हें यह समझ आया कि यही तकनीक वायरलेस नेटवर्क के सिग्नलों को भी ज्यादा साफ और तेज भी बना सकती है. इस विचार को लेकर साल 1991 में उनकी टीम ने वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी WLAN का सफल प्रोटोटाइप तैयार कर लिया जिसे 1992 में पेटेंट भी मिल गया.

ये भी पढ़ेंः WhatsApp यूजर्स का इंतजार खत्म! मिलने वाला है Instagram जैसा ये धांसू फीचर

Add Zee News as a Preferred Source

Wi-Fi कैसे मिला नाम

इसके बाद साल 1999 में वायरलेस ईथरनेट कम्पैटिबिलिटी एलायंस यानी WECA ने इस टेक्नोलॉजी को और भी आसान बनाने के लिए इसका नाम “Wi-Fi” कर दिया. इसके बाद समय समय पर लगातार नए नए बदलाव होते गए जिससे Wi-Fi की स्पीड, रेंज और भरोसेमंदी में जबरदस्त सुधार हुआ. इन्हीं शुरुआती कोशिशों का ही परिणाम है कि अपने स्मार्टफोन, टीवी या फिर लैपटॉप में सुपरफास्ट इंटरनेट चलाते हैं.

ये भी पढे़ंः Google का धांसू फीचर! अब आपका हेडफोन बनेगा रियल-टाइम ट्रांसलेटर, जानिए कैसे