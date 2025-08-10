कहीं आपका Wifi न बन जाए स्कैमर्स के लिए हथियार, स्पीड कम होने पर हो जाएं सतर्क; तुरंत करें ये काम

टेक्नोलॉजी का रूप लेती इस तेजी से बदलती दुनिया में आज हर चीज की सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. आज के समय में हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाते हैं. अब इसके लिए इंटरनेट भी चाहिए ही होता है. ऐसे में लगभग हर घर और ऑफिस में Wi-Fi लगे हुए दिख जाते हैं, जिनका हम अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्ट टीवी में कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, कई लोग अपने Wi-Fi की कम स्पीड से परेशान रहते हैं. इसकी एक वजह Wi-Fi हैकिंग भी हो सकती है. शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि हैकर्स आपके Wi-Fi को भी हैक करके एक्सेस कर सकते हैं, जिससे साइबर अटैक और डाटा चोरी जैसे खतरे बढ़ जाते हैं. ऐसे में अगर आपने Wi-Fi की स्पीड भी कम हो रही है को इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें.

आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने Wi-Fi नेटवर्क को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं.

राउटर का डिफॉल्ट लॉग इन-

ज्यादातर राउटर का लॉगिन पासवर्ड Admin रखा जाता है, जिसके बारे में आज हर किसी को पता होता है. ऐसे इससे पहले कि कोई भी हैकर आपके राउटर के साथ कोई छेड़छाड़ करें राउटर का डिफॉल्ट लॉग इन पासवर्ड तुरंत बदल दें.

सुरक्षा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करें-

अपने Wi-Fi नेटवर्क के लिए WPA2 या WPA3 जैसे एडवांस एन्क्रिप्शन ऑप्शन का इस्तेमाल करें. इससे आपका नेटवर्क साइबर अटैक से बचा रहेगा. वहीं, पुराने WEP प्रोटोकॉल से दूरी बनाकर रखें क्योंकि उसे तोड़ना बहुत आसान हो चुका है और इससे आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है.

राउटर का सॉफ्टवेयर अपडेट करें-

अपने Wi-fi राउटर के सॉफ्टवेयर को वक्त-वक्त पर अपडेट करते रहिए. ऐसा करने नए सिक्योरिटी फीचर्स अपडेट हो जाते हैं और पुराने खतरों से आप सुरक्षित हो जाते हैं.

SSID-

अब अपने Wi-Fi नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए इसका नाम ब्रॉडकास्ट करना भी बंद कर सकते हैं, यानी SSID. ऐसा करने से आपका आपका नेटवर्क आस-पास के लोगों के पास शो ही नहीं होगा.

गेस्ट नेटवर्क-

अगर कभी आपको कभी मेहमानों के साथ अपना Wi-fi नेटवर्क शेयर करना पड़ता है तो ऐसे में गेस्ट नेटवर्क बनवा लें. इसे शेयर करने पर कोई आपके डेटा तक नहीं पहुंच सकेगा.

मजबूत पासवर्ड-

सबसे पहले तो अपने Wi-Fi नेटवर्क को बिल्कुल भी समझौता न करें. पासवर्ड हमेशा मजबूत चुने, जिसमें A-Z/a-z, 0-9 और स्पेशल कैरेक्टर्स (@, #, $, !) का जरूर इस्तेमाल किया गया हो. इस तरह के पासवर्ड क्रैक कर पाना अक्सर मुश्किल हो जाता है.