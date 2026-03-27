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Hindi NewsटेकAI से लिखवाया तो खैर नहीं! विकिपीडिया ने ChatGPT और रोबोटिक कंटेंट पर लगाया बैन, जानिए क्यों

AI से लिखवाया तो खैर नहीं! विकिपीडिया ने ChatGPT और रोबोटिक कंटेंट पर लगाया बैन, जानिए क्यों

विकिपीडिया के एडिटर्स ने 40 के मुकाबले सिर्फ 2 वोटों से AI द्वारा लिखे गए या री-राइट किए गए कंटेंट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. एडिटर्स अपनी खुद की राइटिंग में सुधार के लिए AI का सुझाव ले सकते हैं, लेकिन AI कोई नई जानकारी खुद से नहीं जोड़ सकता.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 27, 2026, 09:41 AM IST
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विकिपीडिया ने 'WikiProject AI Cleanup' शुरू किया है, जो पुराने AI कंटेंट को ढूंढकर हटाएगा.
विकिपीडिया ने 'WikiProject AI Cleanup' शुरू किया है, जो पुराने AI कंटेंट को ढूंढकर हटाएगा.

Wikipedia ने अपने प्लेटफॉर्म पर AI द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को लेकर सख्त फैसला लिया है. कंपनी ने साफ कर दिया है कि अब आर्टिकल लिखने या उन्हें री-राइट करने के लिए AI का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसका कारण यह बताया गया है कि AI कंटेंट कई बार Wikipedia की “कोर कंटेंट पॉलिसी” का उल्लंघन करता है. हालांकि, यह पूरी तरह से AI पर बैन नहीं है. Wikipedia ने यह भी कहा है कि AI का इस्तेमाल कुछ सीमित एडिटिंग कामों में किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल का मुख्य कंटेंट AI से नहीं बनना चाहिए.

वोटिंग के बाद लिया गया फैसला

इस नए नियम को लागू करने से पहले Wikipedia के एडिटर्स के बीच वोटिंग हुई थी. रिपोर्ट के अनुसार, 40 एडिटर्स ने इस फैसले के पक्ष में वोट किया, जबकि सिर्फ 2 ने विरोध किया. पिछले कुछ महीनों से AI द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया. इसी के तहत पहले “WikiProject AI Cleanup” नाम की पहल भी शुरू की गई थी, जिसमें वॉलंटियर्स AI से लिखे कंटेंट को पहचानकर हटाने का काम कर रहे थे.

AI टेक्स्ट में क्या है समस्या

Wikipedia के मुताबिक, Large Language Models द्वारा तैयार किया गया टेक्स्ट कई बार सही स्रोतों के अनुसार नहीं होता. यानी AI कभी-कभी ऐसी जानकारी जोड़ देता है जो पूरी तरह से सही नहीं होती या संदर्भ से बाहर होती है. Wikipedia ने यह भी चेतावनी दी है कि AI टूल्स कभी-कभी आपके निर्देश से ज्यादा बदलाव कर देते हैं, जिससे टेक्स्ट का असली मतलब बदल सकता है. यही वजह है कि प्लेटफॉर्म ने इसे आर्टिकल कंटेंट के लिए जोखिम भरा माना है.

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कहां तक AI का इस्तेमाल रहेगा जारी

हालांकि AI को पूरी तरह बैन नहीं किया गया है. एडिटर्स अपने लिखे गए कंटेंट में छोटे-मोटे सुधार या कॉपी एडिट के लिए AI का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन इसमें भी यह ध्यान रखना होगा कि AI खुद से नया कंटेंट न जोड़ दे. इसके अलावा, अगर किसी दूसरे भाषा के Wikipedia आर्टिकल को ट्रांसलेट करना है, तो AI का इस्तेमाल पहले से तय गाइडलाइन्स के अनुसार ही किया जा सकता है.

पहले भी AI फीचर पर हुआ था विवाद

यह पहली बार नहीं है जब Wikipedia और AI के बीच टकराव हुआ हो. पिछले साल जून में Wikipedia ने AI द्वारा बनाए गए आर्टिकल समरी फीचर को बंद कर दिया था. ये समरी हर आर्टिकल के ऊपर “unverified” लेबल के साथ दिखती थी. लेकिन एडिटर्स ने इसे लेकर चिंता जताई थी कि इससे प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच सकता है. उनका कहना था कि यूजर्स बिना पूरी जानकारी पढ़े इन समरी पर भरोसा कर सकते हैं, जो गलत हो सकता है.

AI ‘Hallucination’ बना बड़ी चिंता

AI टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी समस्या “हैलुसिनेशन” मानी जाती है. इसमें AI ऐसे जवाब या जानकारी दे देता है, जो असल में मौजूद नहीं होती या गलत होती है. Wikipedia के एडिटर्स का मानना है कि अगर ऐसे कंटेंट को प्लेटफॉर्म पर जगह दी गई, तो इससे ब्रांड की साख पर असर पड़ सकता है. इसलिए उन्होंने AI कंटेंट पर सख्त नियम लागू करना जरूरी समझा.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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