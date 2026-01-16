फ्री ज्ञान की दुकान अब बनी 'बिजनेस हब'! Wikipedia ने AI दिग्गजों से मिलाया हाथ; क्या अब आपको पैसे देने होंगे?

Advertisement
Wikipedia ने कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के साथ नए करार किए हैं, ताकि अपने कंटेंट से कमाई की जा सके. Wikipedia को ऑपरेट करने वाली गैर-लाभकारी संस्था Wikimedia Foundation के मुताबिक, इन समझौतों के तहत अब AI कंपनियां Wikipedia के कंटेंट का इस्तेमाल पैसे देकर कर सकेंगी.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 16, 2026, 07:32 AM IST
ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया Wikipedia ने अपनी 25वीं सालगिरह के मौके पर एक बड़ा बिजनेस फैसला लिया है. Wikipedia ने कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के साथ नए करार किए हैं, ताकि अपने कंटेंट से कमाई की जा सके. Wikipedia को ऑपरेट करने वाली गैर-लाभकारी संस्था Wikimedia Foundation के मुताबिक, इन समझौतों के तहत अब AI कंपनियां Wikipedia के कंटेंट का इस्तेमाल पैसे देकर कर सकेंगी.

किन AI कंपनियों से हुआ समझौता
Wikipedia ने बताया कि उसने Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Perplexity और फ्रांस की Mistral AI जैसी बड़ी और उभरती AI कंपनियों के साथ डील साइन की है. ये कंपनियां अपने AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए Wikipedia के विशाल डेटा का इस्तेमाल करती हैं. Wikipedia लंबे समय से इंटरनेट की “फ्री और ओपन” सोच का प्रतीक रहा है, लेकिन अब बदलते डिजिटल दौर में उसे भी नए रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं.

फ्री इंटरनेट की सोच पर बढ़ता दबाव
Wikipedia को अक्सर पुराने इंटरनेट की आखिरी मजबूत दीवार माना जाता है, जहां जानकारी मुफ्त और सबके लिए खुली होती है. लेकिन Big Tech कंपनियों के बढ़ते दबदबे और जनरेटिव AI चैटबॉट्स के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल ने इस सोच को चुनौती दी है. कई AI टूल्स इंटरनेट से स्क्रैप किए गए कंटेंट पर ट्रेन होते हैं, जिसमें Wikipedia का बड़ा योगदान रहा है.

AI ट्रेनिंग और खर्च का सवाल
AI कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करने से यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर AI बूम की कीमत कौन चुकाएगा. Wikipedia का कंटेंट भले ही मुफ्त हो, लेकिन उसे होस्ट करने, अपडेट करने और सर्वर चलाने का खर्च काफी ज्यादा होता है. Wikimedia Foundation का कहना है कि AI कंपनियां Wikipedia के डेटा का बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से इस्तेमाल करती हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी दबाव पड़ता है.

पहले भी हुई थीं AI कंपनियों से डील
Wikimedia Foundation ने साल 2022 में Google को अपना पहला एंटरप्राइज कस्टमर बनाया था. इसके बाद पिछले साल Ecosia जैसे छोटे सर्च इंजन और AI प्लेयर्स के साथ भी समझौते किए गए. नए समझौतों से उम्मीद की जा रही है कि दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट्स में से एक Wikipedia अपने ट्रैफिक को बेहतर तरीके से मोनेटाइज कर पाएगी, हालांकि इन डील्स की आर्थिक शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है.

Jimmy Wales ने AI ट्रेनिंग का किया समर्थन
जहां कई जगहों पर AI ट्रेनिंग को लेकर कॉपीराइट और कंटेंट ओनरशिप पर कानूनी लड़ाइयां चल रही हैं, वहीं Wikipedia के को-फाउंडर Jimmy Wales ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाया है. उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि AI मॉडल्स Wikipedia के डेटा पर ट्रेन हो रहे हैं, क्योंकि यह कंटेंट इंसानों द्वारा क्यूरेट किया गया है.

“गुस्सैल AI” वाले मजाक के साथ चेतावनी
Jimmy Wales ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह नहीं चाहेंगे कि AI सिर्फ Elon Musk के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के डेटा पर ट्रेन हो, क्योंकि इससे “बहुत गुस्सैल AI” बन सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि Wikipedia AI कंपनियों के साथ काम करना चाहता है, न कि उन्हें रोकना. लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह शर्त रखी कि AI कंपनियों को अपने हिस्से का खर्च जरूर उठाना चाहिए.

इंसानी ट्रैफिक घटा, बॉट्स का दबाव बढ़ा
Wikimedia Foundation ने पिछले साल बताया था कि Wikipedia पर इंसानों द्वारा आने वाला ट्रैफिक करीब 8 प्रतिशत घट गया है. इसके उलट, AI बॉट्स की गतिविधि तेजी से बढ़ी है. कई बॉट्स पहचान से बचने के लिए छिपकर Wikipedia से बड़ी मात्रा में डेटा स्क्रैप करते हैं, जिससे सर्वर्स पर भारी लोड पड़ता है.

AI से बदलता इंटरनेट व्यवहार
यह ट्रेंड दिखाता है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका बदल रहा है. अब AI-पावर्ड सर्च समरी और चैटबॉट्स सीधे जवाब दे देते हैं, जिससे यूजर्स वेबसाइट्स पर क्लिक करने की बजाय वहीं रुक जाते हैं. इसी बदलाव ने Wikipedia जैसे प्लेटफॉर्म्स को अपने बिजनेस मॉडल पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी

WikipediaAI dealsmonetize Wikipedia content

