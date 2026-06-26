आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई (AI) इतनी तेजी से एडवांस हो रहा है कि यह खुद खाना ऑर्डर कर सकता है, कीमतों की तुलना कर सकता है और आपके लिए छुट्टियां भी बुक कर सकता है. ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में हमें Swiggy, Zomato या MakeMyTrip जैसे ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या एक अकेला एआई असिस्टेंट इन सभी बड़े ऐप्स की छुट्टी कर देगा?\
इसी को लेकर बैंक ऑफ अमेरिका (BofA) ने एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि टेक्नोलॉजी भले ही कितनी भी आगे निकल जाए, लेकिन भारतीय उपभोक्ता इतनी आसानी से अपने पसंदीदा ऐप्स का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं.
बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 'सुपर-ऐप' का मॉडल कभी सफल नहीं हो पाया, जो चीन जैसे देशों में बहुत पॉपुलर है. भारतीय कंज्यूमर्स खाना ऑर्डर करने के लिए जोमैटो या स्विगी, ट्रैवल के लिए मेकमायट्रिप और पेमेंट के लिए फोनपे या पेटीएम जैसे अलग-अलग और स्पेशलाइज्ड ऐप्स का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारतीयों का उपभोक्ता व्यवहार (Consumer Behavior) बहुत जल्दी नहीं बदलता है. इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि कोई एक सिंगल एआई असिस्टेंट इन सभी अलग-अलग ऐप्स की जगह ले लेगा.
इस रिपोर्ट में एक और बेहद महत्वपूर्ण बात कही गई है कि भारतीय बाजार 'लो-ट्रस्ट मार्केट' की श्रेणी में आता है. इसका मतलब यह है कि भारतीय ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग या कोई भी बुकिंग करते समय बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं. वे किसी अनजान प्लेटफॉर्म से सिर्फ इसलिए सामान नहीं खरीदेंगे क्योंकि वहां कीमत कम है. उन्हें फ्रॉड का डर रहता है और वे खुद हर जानकारी को वेरिफाई करना चाहते हैं. ऐसे में लोग पूरी तरह किसी एआई एजेंट को यह आजादी नहीं देंगे कि वह उनके बैंक अकाउंट से खुद पैसे काटकर कहीं से भी बुकिंग या शॉपिंग कर ले.
भारत में, विशेषकर बड़े शहरों के बाहर, ऑनलाइन खरीदारी अभी भी एक सामाजिक अनुभव है. लोग कुछ भी खरीदने से पहले परिवार के सदस्यों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वॉट्सऐप ग्रुप या दुकानदारों से सलाह लेते हैं. रिपोर्ट कहती है कि भारतीय ग्राहकों को 'हैंड होल्डिंग' यानी कदम-कदम पर मदद की जरूरत होती है. वे पूरी तरह से ऑटोमैटिक एआई शॉपिंग एक्सपीरियंस पर इतनी जल्दी शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं हैं.
तो फिर आगे क्या होगा? बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि एआई इन ऐप्स को खत्म करने के बजाय इन्हीं ऐप्स का हिस्सा बन जाएगा. कंपनियाँ अपने मौजूदा प्लेटफॉर्म के अंदर ही एआई असिस्टेंट को फिट करेंगी. उदाहरण के लिए, चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई (OpenAI) ने भारत के दिग्गज ब्रांड्स जैसे न्याका (Nykaa), मेकमायट्रिप (MakeMyTrip), इक्सिगो (Ixigo) और इटरनल के साथ पार्टनरशिप शुरू कर दी है. इसके जरिए एआई सिर्फ एक सर्च टूल नहीं रहेगा, बल्कि यह इन ऐप्स के अंदर रहकर आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढने और ट्रांजैक्शन पूरा करने में मदद करेगा. यानी Swiggy और Zomato जैसे ऐप्स सुरक्षित हैं, बस वे अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट होने जा रहे हैं.