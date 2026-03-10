जेल जाना मंजूर, पर ये काम नहीं करूंगा! पेंटागन डील पर बोले सैम ऑल्टमैन, OpenAI ने रातों-रात बदले नियम

Advertisement
OpenAI Pentagon Deal: क्या दुनिया की सबसे ताकतवर AI कंपनी अब जासूसी करने वाली है? इस एक सवाल ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि खुद OpenAI के मालिक सैम ऑल्टमैन को सफाई देनी पड़ी. ऑल्टमैन ने साफ कह दिया है कि अगर उन्हें कभी भी देश के संविधान के खिलाफ काम करने को मजबूर किया जाएगा तो वो जेल जाना पसंद करेंगे.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 10, 2026, 08:58 AM IST
OpenAI Pentagon Deal: दुनिया की सबसे ताकतवर AI कंपनी OpenAI और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के बीच हुई एक सीक्रेट डील ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आपकी जासूसी करेगा? इस सवाल पर शुरू हुआ भारी बवाल के बीच OpenAI के  CEO सैम ऑल्टमैन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सिलिकॉन वैली से लेकर व्हाइट हाउस तक सबको हैरान कर दिया है. सैम ने साफ कर दिया है कि वे अपनी कंपनी की टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए जेल जाने तक के लिए भी तैयार हैं. आखिर रातों-रात इस डील में ऐसा क्या बदल गया कि OpenAI को बैकफुट पर जाना पड़ा? आइए जानते हैं...

पहले जानिए क्या है क्या है मामला?
बीते शुक्रवार को OpenAI और पेंटागन के बीच एक समझौते की घोषणा हुई थी. इस डील को लेकर लोगों की चिंता थी कि इस डील की भाषा इतनी अस्पष्ट है कि इसका इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों की जासूसी के लिए किया जा सकता है. इसको लेकर कंपनी पर दबाव बढ़ा और सोमवार को सैम ऑल्टमैन ने घोषणा की कि पेंटागन के साथ डील की शर्तों में बदलाव किया गया है.

जासूसी पर रोक
अब अनुबंध में यह साफ लिखा गया है कि OpenAI की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों और प्रवासियों की जानबूझकर जासूसी करने के लिए नहीं किया जाएगा. इसमें व्यावसायिक रूप से खरीदे गए डेटा जैसे कि लोकेशन हिस्ट्री और ब्राउजिंग रिकॉर्ड्स का डेटा शामिल है.

NSA की पहुंच से बाहर
इसको लेकर पेंटागन ने आधिकारिक रूप से बताया है कि OpenAI की सर्विस का इस्तेमाल फिलहाल NSA जैसी खुफिया एजेंसियां नहीं कर पाएंगी.

जेल जाना मंजूर है पर....
ऑल्टमैन ने साफ शब्दों में कहा कि अगर मुझे कभी ऐसा आदेश मिला जो मेरे देश के संविधान के खिलाफ हो तो मैं उसे मानने के बजाय जेल जाना पसंद करूंगा.

Anthropic ने नहीं मानी थी बात
सबसे हैरानी की बात यह है कि पेंटागन ने पहले OpenAI को टक्कर देने वाली कंपनी Anthropic को राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम घोषित कर दिया था. Anthropic ने उन दो प्रमुख प्रतिबंधों को हटाने से मना कर दिया था जो अब OpenAI ने अपने डील में शामिल किए हैं. ऑल्टमैन ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने पेंटागन से अपील की है कि Anthropic पर से यह प्रतिबंध हटाया जाए और सभी AI कंपनियों के लिए एक जैसे नियम लागू हों.

सैम ऑल्टमैन ने मानी ये बात 
ऑल्टमैन यह भी माना कि शुक्रवार को इस डील की जल्दबाजी में की गई घोषणा लापरवाह लग रही थी. उन्होंने कहा कि उनका मकसद केवल टेक्नोलॉजी प्रदान करना है लेकिन वे किसी विशेष सैन्य कार्रवाई या फैसला लेने की क्षमता अपने पास नहीं रखना चाहते.

