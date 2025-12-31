2026 में AI छीन लेगा आपकी नौकरी? Microsoft ने बताया किन 40 दफ्तरों में लगेंगे ताले, कहीं आपकी भी कुर्सी...

Jobs at risk from AI: साल 2026 आते-आते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर लिया है. टेक्नोलॉजी के इस बदलते दौर में इंसानों की नौकरी पर खतरे की बात अब सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि हकीकत बन रही है. बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों में एआई की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही है. इसी बीच Microsoft ने एक रिसर्च में 40 ऐसे नौकरी की पहचान कर ली है जिनमें AI पहले ही कई कामों को तेजी और सही तरीके से संभाल सकता है. तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं उन 40 नौकरियों के बारे में जिन्हें AI की वजह से माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज्यादा खतरा मान रहा है.

सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं गॉडफादर ऑफ एआई कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन से लेकर बड़े-बड़े दिग्गज पहले ही लोगों को AI को लेकर चेतावनी दे चुके हैं. उनका कहना है कि आने वाले समय में मशीनें इंसानी काम संभाल लेंगी. अब इस क्रम में माइक्रोसॉफ्ट ने लोगों को चौंका दिया है.

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने Copilot AI के 2 लाख से ज्यादा रियल-वर्ल्ड इंटरैक्शन का विश्लेषण करने के बाद 40 ऐसे जॉब्स की लिस्ट तैयार किया है जहां AI इंसानों की जगह लेने की सबसे ज्यादा क्षमता रखता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन 10 नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा

माइक्रोसॉफ्ट के AI एप्लीकेबिलिटी स्कोर के अनुसार वे काम जिनमें भाषा, डेटा एनालिसिस और कम्युनिकेशन का ज्यादा यूज होता है उनको सबसे ज्यादा खतरा है. टॉप 10 लिस्ट इस प्रकार है.

इतिहासकार (Historians)

इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर

सेल्स रिप्रेजेंटेटिव

पैसेंजर अटेंडेंट

CNC टूल प्रोग्रामर

लेखक और ऑथर्स

कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव

टिकट एजेंट और ट्रैवल क्लर्क

टेलीफोन ऑपरेटर

ब्रॉडकास्ट अनाउन्सर और रेडियो जॉकी

खतरे की पीछे की वजह है ये

इस लिस्ट में शामिल सभी नौकरियों में एक बात कॉमन नजर आती है, इनका काम डेटा को प्रोसेस करना, सारांश बनाना और कंटेंट लिखना है. इस रिसर्च के मुताबिक AI ये काम इंसानों की तुलना में ज्यादा तेजी से और कम खर्च में कम समय में कर देता है.

ये भी पढ़ेंः मेट्रो-बस के चक्कर में अब नहीं होगी देरी! Mappls के नए स्वदेशी फीचर ने मचाया गदर

क्या इंसानों को पूरी तरह रिप्लेस करना संभव?

माइक्रोसॉफ्ट का मानना है कि अभी कोई भी नौकरी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी. AI अभी नौकरियों को खत्म नहीं बल्कि रिशेप यानी बदल रहा है. पत्रकारिता, ट्रांसलेटर और कस्टमर सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में अभी भी इंसानी सूझबूझ, जवाबदेही और क्रिएटिविटी की जरूरत है. लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि इन नौकरियों का एक बड़ा हिस्सा अब मशीनों द्वारा हैंडल किया जाने लगा है.

ये भी पढ़ेंः ट्रंप के एक फैसले ने बदली तस्वीर! भारतीयों की चमकी किस्मत; भारत में मिल रही है नौकरी