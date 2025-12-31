2026 में AI छीन लेगा आपकी नौकरी? Microsoft ने बताया किन 40 दफ्तरों में लगेंगे ताले, कहीं आपकी भी कुर्सी...

Jobs at risk from AI: हम 2026 में कदम रखने जा रहे हैं और वहीं AI भी हर दिन एडवांस होकर सभी क्षेत्रों में अपने पकड़ मजबूत कर रहा है. अब केवल फैक्ट्री या रूटीन वाले काम ही नहीं, बल्कि ऑफिस, मीडिया, शिक्षा और सर्विस सेक्टर में भी इंसानी नौकरियां AI की वजह से खतरे में हैं. इसी को लेकर माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसी 40 नौकरियों की लिस्ट तैयार की है जिनको सबसे ज्यादा खतरा है.
Jobs at risk from AI: साल 2026 आते-आते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर लिया है. टेक्नोलॉजी के इस बदलते दौर में इंसानों की नौकरी पर खतरे की बात अब सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि हकीकत बन रही है. बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों में एआई की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही है. इसी बीच Microsoft ने एक रिसर्च में 40 ऐसे नौकरी की पहचान कर ली है जिनमें AI पहले ही कई कामों को तेजी और सही तरीके से संभाल सकता है. तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं उन 40 नौकरियों के बारे में जिन्हें AI की वजह से माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज्यादा खतरा मान रहा है.
सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं गॉडफादर ऑफ एआई कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन से लेकर बड़े-बड़े दिग्गज पहले ही लोगों को AI को लेकर चेतावनी दे चुके हैं. उनका कहना है कि आने वाले समय में मशीनें इंसानी काम संभाल लेंगी. अब इस क्रम में माइक्रोसॉफ्ट ने लोगों को चौंका दिया है.
माइक्रोसॉफ्ट ने अपने Copilot AI के 2 लाख से ज्यादा रियल-वर्ल्ड इंटरैक्शन का विश्लेषण करने के बाद 40 ऐसे जॉब्स की लिस्ट तैयार किया है जहां AI इंसानों की जगह लेने की सबसे ज्यादा क्षमता रखता है.
इन 10 नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा
माइक्रोसॉफ्ट के AI एप्लीकेबिलिटी स्कोर के अनुसार वे काम जिनमें भाषा, डेटा एनालिसिस और कम्युनिकेशन का ज्यादा यूज होता है उनको सबसे ज्यादा खतरा है. टॉप 10 लिस्ट इस प्रकार है.
इतिहासकार (Historians)
इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर
सेल्स रिप्रेजेंटेटिव
पैसेंजर अटेंडेंट
CNC टूल प्रोग्रामर
लेखक और ऑथर्स
कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव
टिकट एजेंट और ट्रैवल क्लर्क
टेलीफोन ऑपरेटर
ब्रॉडकास्ट अनाउन्सर और रेडियो जॉकी
खतरे की पीछे की वजह है ये
इस लिस्ट में शामिल सभी नौकरियों में एक बात कॉमन नजर आती है, इनका काम डेटा को प्रोसेस करना, सारांश बनाना और कंटेंट लिखना है. इस रिसर्च के मुताबिक AI ये काम इंसानों की तुलना में ज्यादा तेजी से और कम खर्च में कम समय में कर देता है.
क्या इंसानों को पूरी तरह रिप्लेस करना संभव?
माइक्रोसॉफ्ट का मानना है कि अभी कोई भी नौकरी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी. AI अभी नौकरियों को खत्म नहीं बल्कि रिशेप यानी बदल रहा है. पत्रकारिता, ट्रांसलेटर और कस्टमर सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में अभी भी इंसानी सूझबूझ, जवाबदेही और क्रिएटिविटी की जरूरत है. लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि इन नौकरियों का एक बड़ा हिस्सा अब मशीनों द्वारा हैंडल किया जाने लगा है.
