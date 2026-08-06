/क्या AI छीन लेगा आपकी नौकरी? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में हुआ भारत को लेकर सबसे बड़ा खुलासा!

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का नाम सुनते ही सबसे पहला डर नौकरी जाने का सताने लगता है. हर तरफ यह चर्चा है कि क्या रोबोट और AI टूल्स इंसानों का काम छीन लेंगे. लेकिन वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट 'World Development Report 2026' ने इस डर के बीच एक बड़ी और राहत देने वाली तस्वीर साफ की है. भारत जैसे विकासशील देशों के लिए AI सिर्फ खतरा नहीं, बल्कि तरक्की का एक बहुत बड़ा जरिया बनने जा रहा है.
दुनिया भर में AI को लेकर एक अजीब सी घबराहट देखने को मिल रही है. हर किसी के मन में यह सवाल है कि क्या AI उनकी रोजी-रोटी छीन लेगा. लेकिन वर्ल्ड बैंक की नई वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत जैसे देशों के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है. अगर हम समय रहते सही फैसले लेते हैं तो AI की मदद से हम दशकों का काम कुछ ही सालों में पूरा कर सकते हैं. अमीर देशों में जहां 14.2% नौकरियों पर खतरा है, वहीं भारत जैसे मध्यम आय वाले देशों में केवल 4.5% मौजूदा नौकरियां ही खतरे में हैं. इतना ही नहीं, AI भारत में नौकरियां खत्म करने से ज्यादा नए अवसर पैदा करने वाला है.
रिपोर्ट के अनुसार वे सभी काम सबसे ज्यादा खतरे में हैं जो बार-बार एक ही तरीके से किए जाते हैं. दफ्तरों में क्लर्क का काम, लेटर ड्राफ्टिंग, बेसिक डेटा एंट्री और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जैसे रोल बहुत जल्द AI संभालने वाला है. फाइनेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी वे नौकरियां खतरे में हैं जिनमें रूटीन काम होता है. इसके अलावा अनुवादक (Translators), लीगल क्लर्क और रूटीन सर्च मार्केटिंग से जुड़े लोगों को भी AI आने वाले दिनों में रिप्लेस कर सकता है. इसलिए पुराने ढर्रे पर चल रहे कामों में अब रिस्क बहुत बढ़ गया है.
AI कभी भी इंसानी समझ, सहानुभूति और जटिल फैसले लेने की क्षमता को रिप्लेस नहीं कर सकता. इसलिए डॉक्टरों, मेंटल हेल्थ काउंसिलर्स, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और केयरगिवर्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ेगी. इसके अलावा इंटीरियर डिजाइनर्स, रोबोटिक्स टेक्नीशियन और हाथों के हुनरमंद कारीगरों की मांग में भी जबरदस्त उछाल आएगा. बिजनेस के क्षेत्र में AI कंसल्टेंट्स, AI स्ट्रेटजी मैनेजर्स और डेटा ड्रिवन मार्केटिंग मैनेजर्स जैसे बिल्कुल नए रोल मार्केट में आएंगे जिन्हें बहुत मोटा पैकेज मिलेगा.
वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल का कहना है कि विकासशील देशों को बड़े डेटा सेंटर या महंगे मॉडल्स की जरूरत नहीं है. भारत जैसे देश छोटे और सस्ते AI टूल्स को अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ढालकर फायदा उठा सकते हैं. इससे खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और न्यायिक व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है. यह तकनीक कई पीढ़ियों पुरानी समस्याओं को चुटकियों में सुलझा सकती है.
अगर आपको इस दौर में खुद को सेफ रखना है तो नई चीजें सीखनी होंगी. अब केवल पढ़ाई काफी नहीं है, बल्कि टेक्निकल AI लिटरेसी और इंसानी soft skills का कॉम्बिनेशन जरूरी है. छात्रों को ChatGPT, Google Analytics, Tableau और Salesforce जैसे टूल्स का सही इस्तेमाल आना चाहिए. इसके साथ ही AI के सही और नैतिक इस्तेमाल को समझना भी जरूरी होगा. जो लोग लगातार खुद को अपडेट करते रहेंगे, उनके लिए करियर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे.