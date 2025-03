क्या BSNL ब्लॉक करेगा आपका SIM Card? सरकार ने बता डाली हकीकत, आप भी जानिए

BSNL ने देशभर में अपने लाखों मोबाइल यूजर्स को एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने बताया कि हाल ही में एक फर्जी नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर यूजर ने अपनी KYC (Know Your Customer) डिटेल्स अपडेट नहीं की, तो उनकी SIM कार्ड 24 घंटे के अंदर बंद कर दी जाएगी. कई यूजर्स को ऐसे मैसेज मिल रहे हैं, जो BSNL या TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) की तरफ से भेजे गए लगते हैं. इनमें कहा जा रहा है कि अगर KYC डिटेल्स अपडेट नहीं की गईं, तो सिम बंद हो सकती है.

हालांकि, BSNL ने स्पष्ट कर दिया है कि यह पूरी तरह से फर्जी दावा है. कंपनी ने कहा कि वह इस तरह के कोई नोटिस जारी नहीं करती और यह धोखाधड़ी का मामला है. ऐसे मैसेज भेजने वाले ठग लोगों की निजी जानकारी चुराने के इरादे से ऐसा कर रहे हैं. BSNL ने अपने ऑफिशियल चैनलों के माध्यम से लोगों को आगाह किया है कि इस तरह के फर्जी मैसेज को नजरअंदाज करें. PIB (Press Information Bureau) Fact Check ने भी इस मैसेज को फर्जी करार दिया है.

Have you also received a notice purportedly from BSNL, claiming that the customer's KYC has been suspended by @TRAI and the sim card will be blocked within 24 hrs#PIBFactCheck

Beware! This Notice is #Fake.

@BSNLCorporate never sends any such notices. pic.twitter.com/yS8fnPJdG5

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 23, 2025