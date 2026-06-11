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ChatGPT होगा सस्ता? OpenAI करने जा रही सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमतों बदलाव, AI यूजर्स की हो सकती है मौज!

ChatGPT Subscription Price Cut: AI का इस्तेमाल करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है! रिपोर्ट्स के अनुसार, OpenAI अपने चैटबॉट ChatGPT के सब्सक्रिप्शन प्लान्स और टोकन कीमतों में कटौती करने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा होता है, तो प्रीमियम AI सेवाएं पहले से ज्यादा सस्ती हो सकती है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 11, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:52 PM IST
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