/ChatGPT होगा सस्ता? OpenAI करने जा रही सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमतों बदलाव, AI यूजर्स की हो सकती है मौज!

AI Subscription Price Cut: अगर आप भी AI का इस्तेमाल करते होंगे तो जरूरी ही एआई के महंगे सब्सक्रिप्शन प्लान से परेशान होंगे. यूजर्स की यह सबसे अब जल्दी ही दूर हो सकती है. AI बनाने वाली टेक जगत की दिग्गज कंपनी OpenAI अब कुछ ऐसा करने जा रही है, जिससे प्रीमियम चैटबॉट का इस्तेमाल करना सस्ता हो जाएगा. टेक मार्केट में मचे घमासान के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसने पूरे टेक वर्ल्ड में खलबली मचा दी है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...
AI सेक्टर में अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए OpenAI एक बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. खबरों के अनुसार, कंपनी अपने पॉपुलर चैटबॉट ChatGPT के सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमतों में कटौती करने का सोच रही है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI टोकन की कीमतों को काफी हद तक कम कर सकता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा आम यजूर्स एआई का इस्तेमाल कर सकें.
सरल भाषा में समझें तो AI मॉडल जितनी भाषा प्रोसेस और जेनरेट करता है, उसे मापने की यूनिट को टोकन कहा जाता है. एआई कंपनियां इसी टोकन यूसेज के आधार पर चार्ज लगाती हैं. अभी ChatGPT के प्रीमियम प्लान्स में भी एक तय लिमिट तक ही टोकन मिलते हैं. लिमिट खत्म होने पर यूजर्स को कोटा रीसेट होने का इंतजार करना पड़ता है या फिर प्लान रिन्यू करना होता है. अब इसी टोकन की कीमत को घटाकर कंपनी ChatGPT को सस्ता बनाने की प्लानिंग कर रही है.
मार्केट में यह खबर ऐसे समय में सामने आई है, जब OpenAI और एआई की दूसरी बड़ी कंपनी Anthropic दोनों ही अपने IPO लाने की तैयारी में है. दोनों कंपनियों ने इसके लिए अमेरिकी रेगुलेटर SEC के पास गोपनीय दस्तावेज भी जमा कर दिए हैं. मार्च 2026 में हुए हालिया फंडिंग राउंड के बाद OpenAI की वैल्यूएशन 850 बिलियन डॉलर आंकी घई है, वहीं Anthropic 965 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ फिलहाल इससे आगे चल रही है.
अभी OpenAI भारत में चार प्लान ऑफर करता है, फ्री, गो, प्लस और प्रो.
सबसे सस्ता प्लान Go है, जिसकी कीमत मात्र ₹399 प्रति महीना है.
सबसे महंगे प्लान की कीमत ₹10,699 प्रति महीने तक जाती है.
अगर OpenAI कीमतों में कटौती का फैसला लेता है, तो आने वाले दिनों में ChatGPT का इस्तेमाल आम जनता के लिए और भी ज्यादा बजट-फ्रेंडली हो जाएगा.