/ChatGPT होगा सस्ता? OpenAI करने जा रही सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमतों बदलाव, AI यूजर्स की हो सकती है मौज!

AI Subscription Price Cut: अगर आप भी AI का इस्तेमाल करते होंगे तो जरूरी ही एआई के महंगे सब्सक्रिप्शन प्लान से परेशान होंगे. यूजर्स की यह सबसे अब जल्दी ही दूर हो सकती है. AI बनाने वाली टेक जगत की दिग्गज कंपनी OpenAI अब कुछ ऐसा करने जा रही है, जिससे प्रीमियम चैटबॉट का इस्तेमाल करना सस्ता हो जाएगा. टेक मार्केट में मचे घमासान के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसने पूरे टेक वर्ल्ड में खलबली मचा दी है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...