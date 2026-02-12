अब कोई भी बनेगा फिल्म मेकर! घर बैठे बना सकेंगे हॉलीवुड जैसी फिल्में, चीन ने किया कमाल, जानिए क्या है Seedance 2.0

Advertisement
Seedance 2.0 AI Video: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में एक बार फिर बड़ा धमाका हुआ है. चीन की टेक कंपनी ByteDance ने अपना नया AI वीडियो मॉडल Seedance 2.0 लॉन्च कर दिया ह जो फिल्म और कंटेंट इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है. दावा किया जा रहा है कि यह टूल सिर्फ टेक्स्ट या तस्वीर के आधार पर हाई-क्वालिटी, सिनेमैटिक वीडियो तैयार कर सकता है. सोशल मीडिया पर इसके डेमो क्लिप तेजी से वायरल हो रहे हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 12, 2026, 01:35 PM IST
Seedance 2.0 AI Video: क्या हॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टूडियोज पर ताला लगने वाला है? जरा सोचिए बिना किसी कैमरे या महंगे क्रू के मात्र एक कमांड देते ही स्क्रीन पर कमाल की सिनेमैटिक फिल्म तैयार हो जाए तो कैसा हो. एआई की दुनिया में यह अब संभव हो रहा है. चीन की दिग्गज कंपनी ByteDance ने Seedance 2.0 लॉन्च कर इस कल्पना को हकीकत में बदल दिया है. इसी महीने में आए चीन के इस एआई मॉडल ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है. Seedance 2.0 के द्वारा बनाए गए वीडियो की लाइटिंग, कैमरा मूवमेंट और किरदारों की कला इतनी रियल लगती है कि बड़े-बड़े फिल्म मेकर्स भी हैरान हो जाएं. आज हर तरफ एक ही सवाल है क्या चीन का यह एआई टूल सिनेमा का भविष्य हमेशा के लिए बदल देगा?

TikTok की पेरेंट कंपनी ByteDance ने अपना नया AI वीडियो मॉडल Seedance 2.0 लॉन्च कर सबको हैरान कर दिया है. इस टूल द्वारा बनाए गए वीडियो इतने रियल और सिनेमैटिक हैं कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अब हॉलीवुड का बोरिया-बिस्तर सिमटने वाला है!

क्या है Seedance 2.0 और क्यों हो रही है इसकी चर्चा?
Seedance 2.0 एक एडवांस्ड AI वीडियो जनरेशन टूल है, जिसे फरवरी 2026 को Jimeng AI प्लेटफॉर्म पर लिमिटेड बीटा वर्जन में लॉन्च किया गया है. यह टूल केवल टेक्स्ट लिखकर या एक फोटो अपलोड करके 4 से 15 सेकंड के ऐसे हाई-क्वालिटी वीडियो बना देता है जो बिल्कुल किसी बड़े बजट की फिल्म जैसे दिखते हैं.

Seedance 2.0 की 3 सबसे बड़ी खासियतें जान लीजिए

डायरेक्टर-लेवल कंट्रोल
इसमें कैमरा मूवमेंट, लाइटिंग और फ्रेमिंग पर यूजर का पूरा कंट्रोल रहता है.

पुराने AI टूल्स में अक्सर चेहरे में बदलाव हो जाता था लेकिन Seedance 2.0 में किरदार शुरू से अंत तक एक जैसा रहता है.

यह टेक्स्ट, फोटो और ऑडियो तीनों को समझकर वीडियो बनाता है, जिससे वीडियो पूरी तरह से रियल लगता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैरान करने वाले वीडियो
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस समय Seedance 2.0 के वीडियो की बाढ़ आई हुई है. यूजर्स ने ऐसे वीडियो शेयर किए हैं जिनमें टॉम क्रूज और ब्रैड पिट के बीच फाइट सीन दिखाई दे रहे हैं तो कहीं विल स्मिथ किसी अजीबोगरीब मॉन्स्टर से लड़ते नजर आ रहे हैं. वीडियो देखकर टेक एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं.

ये भी पढे़ंः WhatsApp आउट MAX इन: क्या है पुतिन का नया सुपर ऐप, जिसमें चैटिंग से लेकर होगा पेमेंट

क्या कह रहे हैं टेक एक्सपर्ट्स?
एक तरह जहां चीन के इस एआई टूल की जमकर तारीफ हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ कॉपीराइट और रेगुलेशन को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं. अमेरिक के टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन में कॉपीराइट कानून उतने सख्त नहीं हैं इसलिए वहां के AI मॉडल तेजी से तैयार हो रहे हैं. असली एक्टर्स के चेहरे का इस्तेमाल और डीपफेक का खतरा भी एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है. 

ये भी पढे़ंः सावधान... iPhone यूजर्स के लिए 'रेड अलर्ट', Apple ने कहा तुरंत करें ये काम वरना हैक

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं.

Seedance 2.0Seedance 2.0 AI Video

