अब खेतों में उगेंगे स्मार्टफोन के 'दिमाग'? वैज्ञानिकों ने मशरूम से बनाया कंप्यूटर चिप, स्पेस मिशन में भी करेगा मदद!

अब खेतों में उगेंगे स्मार्टफोन के 'दिमाग'? वैज्ञानिकों ने मशरूम से बनाया कंप्यूटर चिप, स्पेस मिशन में भी करेगा मदद!

Mushroom Computer Chip: डिजिटल दुनिया की सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाली एक अनोखी स्टडी सामने आई है जिसने टेक्नोलॉजी और प्रकृति के रिश्ते को बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया है. अब तक जिस मशरूम को हम केवल खाने की चीज समझते थे वही आने वाले समय में कंप्यूटर की मोमेरी बन सकता है. अमेरिका की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मशरूम की मदद से चिप तैयार कर ली है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 18, 2026, 04:15 PM IST
अब खेतों में उगेंगे स्मार्टफोन के 'दिमाग'? वैज्ञानिकों ने मशरूम से बनाया कंप्यूटर चिप, स्पेस मिशन में भी करेगा मदद!

Mushroom Computer Chip: क्या आप यह सोच सकते हैं कि जिस मशरूम को हम सब्जी या सूप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही मशरूम कंप्यूटर और स्मार्टफोन का दिमाग बन सकता है? सुनने में तो यह किसी फिल्म का सीन या फिर गलत लग रहा होगा लेकिन ऐसा हो सकता है. जी हां, आपने ठीक पढ़ा. कोलंबस की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऐसी ही एक खोज कर ली है. वैज्ञानिकों ने मशरूम की सहायता से चिप तैयार कर लिया है. ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने सामान्य मशरूम का इस्तेमाल करके लिविंग कंप्यूटर तैयार करने में बड़ी सफलता हासिल की है.

मशरूम कैसे करेगा कोडिंग?
ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च के लेखक जॉन लारोक्को और उनकी टीम ने पाया कि मशरूम के जाल बिजली के संकेतों को याद रखने में सक्षम हैं. इन्हें मेमोरिस्टर्स (Memristors) कहा जाता है. ये इलेक्ट्रॉनिक चिप्स डेटा को उसी तरह प्रोसेस और स्टोर करते हैं जैसे इंसानी दिमाग काम करता है.

हैरान कर देने वाले टेस्ट नतीजे
यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मशरूम को सुखाकर उन्हें बिजली के सर्किट से कनेक्ट किया. इस टेस्ट में वैज्ञानिकों ने पाया कि यह मशरूम मेमरी 90% सटीकता के साथ काम कर सकती है. इसके साथ ही यह हर सेकंड 5,850 सिग्नल स्विच करने में भी सक्षम है. सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अगर यह प्रदर्शन कम होता है तो ज्यादा मशरूम जोड़कर इसे इंसानी दिमाग की तरह अपग्रेड भी किया जा सकता है.

क्यों है यह टेक्नोलॉजी खास?
आज के समय में आने वाले कंप्यूटर चिप्स प्रकृति के दुर्लभ धातुओं से बनते हैं और इससे बाद में ई-कचरा (e-waste) भी फैलता है. मशरूम पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल यानी गलने योग्य है. मशरूम से बने ये चिप्स इंसानी न्यूरॉन्स की नकल करते हैं इसलिए इन्हें ऑन रखने के लिए बहुत ही कम बिजली की जरूरत होती है. इन्हें लैब में या सामान्य मशरूम फार्म में आसानी से उगाया जा सकता है.

किन जगहों पर हो सकता है इस्तेमाल 
प्रोफेसर कुदसिया तहमीना का मानना है कि आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी वियरेबल डिवाइसेस जैसे स्मार्टवॉच और अंतरिक्ष मिशनों में इस्तेमाल की जा सकती है. हालांकि अभी यह रिसर्च शुरुआती दौर में है और वैज्ञानिकों का अगला लक्ष्य इन मशरूम चिप्स के साइज को भी छोटा करना है.

