क्या TikTok को खरीदेंगे Elon Musk? लोग बोले- अभी सबसे सही मौका, जानिए क्या आया जवाब

TikTok का भविष्य संकट में है. यूएस में सुप्रीम कोर्ट इसे प्रतिबंधित कर सकता है. अप्रैल में राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा हस्ताक्षरित कानून के अनुसार, TikTok को अपनी चीन स्थित मूल कंपनी ByteDance से स्वतंत्र होना होगा. प्रतिबंध 19 जनवरी से लागू हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो यह देश में किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया गया पहला बड़ा प्रतिबंध होगा. इस समय X यूजर्स का कहना है कि Elon Musk को TikTok खरीद लेना चाहिए. अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि मुस्क को TikTok खरीदना चाहिए या नहीं.

अगर TikTok को अमेरिका में उपलब्ध रहना है तो इसका मालिक अमेरिकी होना चाहिए. शार्क टैंक स्टार केविन ओ'लेरी ने पहले ही TikTok खरीदने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस सौदे को पूरा करने के लिए उन्हें डोनाल्ड ट्रम्प की मदद की आवश्यकता होगी.

बता दें, 2020 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में टिकटॉक बैन करना चाहते थे, लेकिन अब उनक राय बदल चुकी है. अब वो बैन को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने पदभार संभालने तक कानून को प्रभावी होने से रोकने की मांग की है. अगर ऐसा हो जाता है तो वो बैन को 90 दिन के लिए रोक सकत हैं.

टिकटॉक बैन पर एलन मस्क

अप्रैल 2024 में, एलन मस्क ने कहा था कि उनका मानना है कि TikTok को अमेरिका में प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, भले ही इससे उनके प्लेटफॉर्म X को फायदा हो सकता है. मस्क ने कहा था, "ऐसा करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध होगा. यह अमेरिका के मूल्यों के अनुरूप नहीं है।" उन्होंने कहा कि वह चीजों पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं हैं और TikTok के बारे में उनका कोई खास विचार नहीं है.

In my opinion, TikTok should not be banned in the USA, even though such a ban may benefit the platform.

Doing so would be contrary to freedom of speech and expression. It is not what America stands for.

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2024