Elon Musk अब रोकेंगे सूरज की रोशनी... आसमान में घूमेंगी सैटेलाइट्स! बोले- धरती को बचाने का यही है तरीका

Elon Musk New Project: दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते तापमान लोगों के चिंता का कारण बना हुआ है. इसी को लेकर टेक जगत के दिग्गज एलन मस्क एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है कि चर्चा में आ गए हैं. इस बार एलन मस्क ने ऐसा बयान दे दिया है जो सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग और सूरज की रोशनी से जुड़ा है. उनका कहना है कि अगर AI-संचालित सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क तैयार किया जाए तो वह धरती पर आने वाली सूरज की रोशनी को भी कंट्रोल कर सकता है, जिससे धरती का तापमान बढ़ने से रोका जा सकेगा. मस्क के इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू कर दी है, जहां कुछ लोग इसे भविष्य की तकनीक मान रहे हैं बहुत से लोग इसे खतरनाक प्रयोग बता रहे हैं.

सूरज की रोशनी रोकेंगे मस्क?

एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक बड़ा सौर-ऊर्जा संचालित AI सैटेलाइट समूह बनाया जा सकता है. यह समूह धरती तक आने वाली सूर्य की एनर्जी को कंट्रोल करके ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकता है. यानी ये AI सैटेलाइट सूरज की रोशनी की मात्रा में मामूली फेरबदल करेंगे. जिससे ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम किया जा सकेगा.

मस्क के इस प्लान के अनुसार हजारों स्मार्ट सैटेलाइट्स मिलकर एक तरह की AI- कंट्रोल सोलर शील्ड बनाएंगे जो सूर्य की एनर्जी को कंट्रोल करे ताकि धरती का तापमान कंट्रोल हो सके. हालांकि यह अभी केवल एक विचार है इसे लागू करने से पहले वैज्ञानिक इसकी संभावनाओं और संभावित खतरों पर गहराई से चर्चा बाकी है.

लोगों कर रहे हैं तरह तरह के कमेंट

मस्क के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर खूब हलचल मच गई है. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या अब AI यह तय करेगा कि इंसानों तक कितनी धूप पहुँचे? अगर सिस्टम में कोई गलती हो गई तो इसके नतीजे खतरनाक भी हो सकते हैं. वहीं कुछ लोगों ने इसे क्लाइमेट टेक नहीं, बल्कि ग्रह स्तर की इंजीनियरिंग बताया है. एक दूसरे यूजर का कहना है कि ऐसा सिस्टम दुनिया के हर हिस्से में एक जैसी धूप या तापमान कैसे बनाए रखेगा? वहीं जानकारों का मानना है कि अगर कभी यह तकनीक लागू हुई तो इससे वैज्ञानिक, भौगोलिक और राजनीतिक विवाद भी देखने को मिल सकते हैं.

AI के फायदे तो खतरे भी

हैरानी वाली बात यह है कि एक तरफ मस्क AI को समाधान बता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ वुड मैकेंजी की एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2025–26 रिपोर्ट बताती है कि AI का तेजी से बढ़ना वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया 2100 तक 2.6°C वार्मिंग की तरफ बढ़ रही है. इसका मतलब है कि 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना असंव नहीं लग रहा है.

वुड मैकेंजी के वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश शर्मा के मुताबिक AI और इलेक्ट्रिफिकेशन जैसी तकनीकों के विस्तार के कारण बिजली की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है जिससे ऊर्जा प्रणाली ज्यादा अस्थिर हो रही है.

मस्क पहले भी दे चुके हैं चेतावनी

टेस्ला और सोलर एनर्जी कारोबार से जुड़े मस्क पहले भी कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है. अब उनका नया AI सैटेलाइट प्रोजेक्ट इस दिशा में एक साहसिक और भविष्य को ध्यान में रखने वाला कदम हो सकता है. हालांकि जानकारों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले इसके वैज्ञानिक, तकनीकी और नैतिक पहलुओं पर गहराई से विचार करने की जरूरत है.

