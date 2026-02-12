मौत के बाद भी चैटिंग करेगा आपका अकाउंट! Meta ला रहा है 'अमर' होने वाली AI टेक्नोलॉजी; जानें क्या है ये 'डिजिटल पुनर्जन्म'

Meta AI Patent 2026: डिजिटल युग में लगभग ज्यादातर लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल भी जरूर आता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके सोशल मीडिया का क्या होगा? इस सवाल का जवाब टेक जगत की दिग्गज कंपनी Meta ने अपनी नई टेक्नोलॉजी के जरिए देने की कोशिश की है. मेटा ने एक ऐसी तकनीक पेश की है जो मौत के बाद भी यूजर की मौजूदगी को ऑनलाइन बनाए रख सकती है. जी हां, सुनने में भले ही यह अजीब लगे, लेकिन यह सच है. फेसबुक की पैरेंट कंपनी को हाल ही में एक नया पेटेंट मिला है जिसमें AI का इस्तेमाल करके किसी मृत व्यक्ति के व्यवहार, बातचीत की शैली और पोस्टिंग पैटर्न की हूबहू नकल तैयार की जा सकती है.

यह डिजिटल अवतार न केवल आपके पुराने डेटा से सीखेगा, बल्कि यूजर के इस दुनिया से जाने के बाद आपके दोस्तों से बात भी कर सकेगा. हालांकि मेटा ने इसे फिलहाल एक विचार बताया. मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा को बीते साल 2025 के दिसंबर में एक ऐसा पेटेंट मिला है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद या उसकी अनुपस्थिति में AI को उसका डिजिटल अवतार बनने की अनुमति देता है.

कैसे काम करेगा यह AI सिस्टम?

बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक मेटा के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एंड्रयू बोसवर्थ द्वारा फाइल किए गए इस पेटेंट में एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात की गई है जो यूजर के व्यवहार को समझकर नकल कर सकती है. यह सिस्टम यूजर के पुराने पोस्ट, कमेंट्स, लाइक्स और चैट्स का रिव्यू करेगा. इसके आधार पर AI बिल्कुल यूजर के अंदाज में दूसरों के साथ बातचीत और सोशल मीडिया एक्टिविटी जारी रख सकेगा.

क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

इस फीचर को लेकर मेटा का कहना है कि जब कोई यूजर हमेशा के लिए प्लेटफॉर्म छोड़ देता है जैसे मृत्यु के मामले में तो उसके करीबियों पर इसका बड़ा असर पड़ता है. मेटा के मुताबिक यह टेक्नोलॉजी शोक मना रहे परिजनों को अपने प्रियजन की कमी महसूस नहीं होने देगी.

अगर कोई यूजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्रेक लेने की सोच रहा है तो AI उसकी जगह अकाउंट को एक्टिव रखेगा जिससे एंगेजमेंट कम न हो.

मेटा ने यह भी बताया

यह बात पूरी तरह सच है कि ऐसी टेक्नोलॉजी को सुनना किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन मेटा ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उनकी इस तकनीक को हकीकत में बदलने की कोई योजना नहीं है. अक्सर कंपनियां नए आइडियाज को सेफ रखने के लिए पेटेंट फाइल करती हैं, जिसका मतलब यह नहीं कि वे इसे तुरंत लॉन्च करने वाली हैं.

