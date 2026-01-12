Advertisement
trendingNow13071560
Hindi NewsटेकiPhone-Samsung समेत सभी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर! क्या सरकार चेक करेगी आपके फोन का सीक्रेट कोड? सच आया सामने

iPhone-Samsung समेत सभी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर! क्या सरकार चेक करेगी आपके फोन का सीक्रेट कोड? सच आया सामने

India Smartphone Source Code: क्या आपका स्मार्टफोन अब पूरी तरह से प्राइवेट नहीं रहेगा? क्या भारत सरकार Apple-Samsung जैसी बड़ी कंपनियों के सोर्स कोड की जानकारी लेने की तैयारी में है? पिछले कुछ दिनों से इन सवालों ने टेक जगत से लेकर आम स्मार्टफोन यूजर्स तक के बीच खलबली मचा दी थी. मीडिया रिपोर्ट में किए गए दावों ने प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी थी, अब इसी मामले को लेकर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपनी चिप्पी तोड़ी है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 12, 2026, 12:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone-Samsung समेत सभी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर! क्या सरकार चेक करेगी आपके फोन का सीक्रेट कोड? सच आया सामने

MeitY Clarification: क्या भारत सरकार Apple और Samsung जैसे बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स से उनका सीक्रेट सोर्स कोड मांगने की योजना बना रही है? इस सवाल ने टेक जगत और यूजर्स के बीच हलचल मचा दी है. एक विदेशी मीडिया रिपोर्ट के बाद यह दावा किया जाने लगा कि भारत सरकार स्मार्टफोन कंपनियों पर सॉफ्टवेयर से जुड़ी सख्त शर्तें लगाने पर की योजना बना रही है. हालांकि अब इस पूरे मामले पर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY ने अपनी बात साफ करते हुए स्थिति क्लियर कर दी है. आइए जानते हैं

भारत सरकार Apple और Samsung जैसी दिग्गज कंपनियों से उनके स्मार्टफोन का सोर्स कोड मांग सकती है. इस सवाल को लेकर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है.

क्या था पूरा मामला?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत सरकार नई सुरक्षा नियमावली लाने की योजना में है. इसके तहत कंपनियों को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड सरकार के साथ शेयर करना पड़ सकता है और किसी भी सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले सरकार को जानकारी देनी होगी. इस रिपोर्ट के बाद टेक जगत में खलबली मच गई थी.

मंत्रालय ने क्या कहा?
MeitY और PIB फैक्ट चेक ने अब इस मामले को साफ कर दिया है कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है. मंत्रालय ने कहा कि स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों से सोर्स कोड शेयर करने की अनिवार्य बनाने का कोई विचार नहीं है. यह रिपोर्ट पूरी तरह गलत है.

ये भी पढ़ेंः मिनटों में पता चलेगा Aadhaar में कौन सा नंबर है दर्ज, बस फॉलो करें ये 5 आसान स्टेप्स

कोई कानून नहीं...
सरकार ने साफ कर दिया है कि वह समय समय पर साइबर सुरक्षा और मोबाइल डिवाइस की सुरक्षा को लेकर हितधारकों के साथ मीटिंग करती रहती है. ये बैठकें अंतरराष्ट्रीय मानकों को समझने और तकनीकी चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती है न कि कंपनियों पर दबाव बनाने के लिए. सरकार ने लोगों से अपील की है कि सरकार की नीतियों से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करें क्योंकि बिना पुष्टि की रिपोर्ट्स से भ्रम फैल सकता है.

ये भी पढे़ंः ईरान में मचेगा तहलका! ट्रंप सौंपेंगे Musk को बड़ा जिम्मा? जानें क्या है पूरा प्लान

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

India smartphone source codeMeitY clarification

Trending news

2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
Money Laundering Search
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
बुर्का पहनने वाली को बनाए AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
Asaduddin Owaisi
बुर्का पहनने वाली को बनाए AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
PSLV-C62 का मिशन फेल! अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च तो हुआ, लेकिन तीसरे स्टेज में दिक्कत...
PSLV C62
PSLV-C62 का मिशन फेल! अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च तो हुआ, लेकिन तीसरे स्टेज में दिक्कत...
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
PM Modi
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
German Chancellor
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
Love Jihad
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
Swami Vivekanand Jayanti
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
PM Modi
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
अंतरिक्ष में आज भारत ने लिखा कामयाबी की नई इमारत, लॉन्च हुआ आयुलसैट और अन्वेषा
ISRO
अंतरिक्ष में आज भारत ने लिखा कामयाबी की नई इमारत, लॉन्च हुआ आयुलसैट और अन्वेषा
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
Weather
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल