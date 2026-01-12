iPhone-Samsung समेत सभी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर! क्या सरकार चेक करेगी आपके फोन का सीक्रेट कोड? सच आया सामने

MeitY Clarification: क्या भारत सरकार Apple और Samsung जैसे बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स से उनका सीक्रेट सोर्स कोड मांगने की योजना बना रही है? इस सवाल ने टेक जगत और यूजर्स के बीच हलचल मचा दी है. एक विदेशी मीडिया रिपोर्ट के बाद यह दावा किया जाने लगा कि भारत सरकार स्मार्टफोन कंपनियों पर सॉफ्टवेयर से जुड़ी सख्त शर्तें लगाने पर की योजना बना रही है. हालांकि अब इस पूरे मामले पर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY ने अपनी बात साफ करते हुए स्थिति क्लियर कर दी है. आइए जानते हैं

भारत सरकार Apple और Samsung जैसी दिग्गज कंपनियों से उनके स्मार्टफोन का सोर्स कोड मांग सकती है. इस सवाल को लेकर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है.

A news report by @Reuters claims that India proposes forcing smartphone manufacturers to share their source code as part of a security overhaul. Add Zee News as a Preferred Source #PIBFactCheck This claim is #FAKE The Government of India has NOT proposed any measure to force smartphone manufacturers to… pic.twitter.com/0bnw0KQL9Q — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 11, 2026

क्या था पूरा मामला?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत सरकार नई सुरक्षा नियमावली लाने की योजना में है. इसके तहत कंपनियों को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड सरकार के साथ शेयर करना पड़ सकता है और किसी भी सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले सरकार को जानकारी देनी होगी. इस रिपोर्ट के बाद टेक जगत में खलबली मच गई थी.

मंत्रालय ने क्या कहा?

MeitY और PIB फैक्ट चेक ने अब इस मामले को साफ कर दिया है कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है. मंत्रालय ने कहा कि स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों से सोर्स कोड शेयर करने की अनिवार्य बनाने का कोई विचार नहीं है. यह रिपोर्ट पूरी तरह गलत है.

कोई कानून नहीं...

सरकार ने साफ कर दिया है कि वह समय समय पर साइबर सुरक्षा और मोबाइल डिवाइस की सुरक्षा को लेकर हितधारकों के साथ मीटिंग करती रहती है. ये बैठकें अंतरराष्ट्रीय मानकों को समझने और तकनीकी चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती है न कि कंपनियों पर दबाव बनाने के लिए. सरकार ने लोगों से अपील की है कि सरकार की नीतियों से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करें क्योंकि बिना पुष्टि की रिपोर्ट्स से भ्रम फैल सकता है.

