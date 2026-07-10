Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /भारत में भी बैन होंगे बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स? पीएम मोदी ने की ऑस्ट्रेलिया के कानून की तारीफ, बोले- बड़ी सीख

भारत में भी बैन होंगे बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स? पीएम मोदी ने की ऑस्ट्रेलिया के कानून की तारीफ, बोले- बड़ी सीख

Social media ban For Kids India: ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया बैन पर पीएम मोदी के बड़े बयान ने भारत में नई बहस छेड़ दी है. ऑस्ट्रेलिया के इस कड़े कानून की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने इसे बड़ी सीख बताया, जिसके बाद कयास लगने लगे हैं कि क्या भारत में भी बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद होंगे?

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 10, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:08 PM IST
भारत में भी बैन होंगे बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स? पीएम मोदी ने की ऑस्ट्रेलिया के कानून की तारीफ, बोले- बड़ी सीख
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Gold पर भारत की गजब की चाल, जब विदेशी बेच रहे थे, भारतीयों ने भर-भरकर खरीदा सोना
Gold36 min ago
2
Delhi Traffic news39 min ago
3
Palestine Elections 202645 min ago
4
Actor Rajpal Yadav1 hr ago
5
Samsung Foldable Phones1 hr ago