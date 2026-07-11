/बच्चों के लिए भारत में बंद होने वाला है सोशल मीडिया? क्या है ऑस्ट्रेलिया का वो कानून जिसकी PM मोदी ने की तारीफ

क्या भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से बंद होने जा रहे हैं. यह सवाल इस समय देश के हर माता-पिता और युवाओं के मन में तैर रहा है. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार के उस ऐतिहासिक फैसले की जमकर तारीफ की है जिसके तहत वहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है. पीएम मोदी के इस बयान के बाद से ही भारत में यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या केंद्र सरकार भी देश के बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए ऐसा ही कोई कड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के इस कदम को बच्चों को सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभावों से बचाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम बताया है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के इस अनुभव और इसके परिणामों से बहुत कुछ सीख सकता है. उनके इस बयान ने देश के नीति निर्माताओं और आम जनता के बीच एक नई बहस छेड़ दी है. हालांकि, यहां यह साफ करना जरूरी है कि भारत सरकार की तरफ से अभी तक देश में ऐसा कोई भी राष्ट्रव्यापी बैन लगाने की आधिकारिक घोषणा या तैयारी नहीं की गई है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का यह कानून दिसंबर 2025 में पूरी तरह से लागू हो चुका है. इस कानून के तहत यह जिम्मेदारी बच्चों या उनके माता-पिता की नहीं बल्कि सीधे सोशल मीडिया कंपनियों की है. कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि 16 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा उनके प्लेटफॉर्म पर अकाउंट न बना सके. यदि कोई बच्चा इस नियम को तोड़ता है, तो पेरेंट्स पर कोई जुर्माना नहीं लगता बल्कि सीधे टेक कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होती है. खास बात यह है कि इस कानून में माता-पिता की सहमति से भी बच्चों को छूट नहीं मिलती है.
ऑस्ट्रेलिया का यह कड़ा नियम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, एक्स (ट्विटर), रेडिट, थ्रेड्स और ट्विच जैसे सभी बड़े और मुख्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होता है. हालांकि, बच्चों की पढ़ाई और जरूरी कम्यूनिकेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐप्स को इस बैन से बाहर रखा गया है. उदाहरण के लिए व्हाट्सएप, मैसेंजर और यूट्यूब किड्स जैसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स को इस प्रतिबंध से पूरी तरह छूट दी गई है ताकि बच्चे जरूरी संपर्क और सुरक्षित कंटेंट देख सकें.
फिलहाल भारत सरकार की तरफ से 16 साल से कम उम्र के बच्चों को रोकने के लिए किसी भी कानून या प्रस्ताव की पुष्टि नहीं की गई है. लेकिन अगर भविष्य में भारत ऐसा कोई कदम उठाने का फैसला करता है, तो सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी. भारत जैसे विशाल देश में बच्चों की सही उम्र का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना, यूजर्स की प्राइवेसी को सुरक्षित रखना और करोड़ों इंटरनेट यूजर्स पर इस नियम को सख्ती से लागू करना बेहद जटिल काम होगा. फिलहाल पीएम मोदी के बयान ने देश में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षित इंटरनेट को लेकर एक बेहद जरूरी चर्चा को जन्म दे दिया है.