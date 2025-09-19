चीन की चाल उसी पर पड़ी भारी... भारत की होगी मौज! पलटी मारने जा रहा है AI का खेल

US China Tech War: चीन और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी अब जंग तेज हो गई है. सेमीकंडक्टर से लेकर एआई तक दोनों महाशक्तियों के बीच बढ़ते तनाव का असर केवल उनकी अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रहेगा. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस जंग का असर भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों की टेक इंडस्ट्री, निवेश पर पड़ेगा. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं क्या है इस नई टेक जंग के कारण और इसका भारत समेत दूसरे देशों पर क्या असर होगा.

सीएनबीसी इंटरनेशनल की खबर के अनुसार ताजा मामले में बीजिंग ने अमेरिकी चिप दिग्गज Nvidia के AI चिप्स की खरीद पर रोक लगा दी है. बता दें कि इससे पहले चीन ने पहले H20 चिप को रोकने का निर्णय लिया था और अब उसने RTX Pro 6000D पर भी रोक लगा दी है. यानी Nvidia अब चीन में अपनी सबसे खास AI चिप्स नहीं बेच पाएगा.



जानिए क्या है पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी प्रशासन ने बीते साल चीन को हाई-एंड AI चिप्स की सप्लाई पर रोक लगाई थी. Nvidia ने विशेषकर चीन के लिए कस्टमाइज्ड H20 और RTX Pro सीरीज तैयार डिजाइन की थी. लेकिन चीन के अनुसार इन चिप्स में चिप्स में ऐसे ट्रैकिंग सिस्टम फिट हो सकते हैं, जिनका इस्तेमाल निगरानी के लिए अमेरिका कर सकता है.इसके आधार पर बीजिंग ने राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा शुरू की और अब Nvidia को बाजार से करीब बाहर कर दिया गया है.

अब क्या चाहता है चीन

चीन अब क्या चाहता है इसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला 2 बड़े वजहों से लिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पहला कारण

Huawei समेत दूसरी कंपनियों ने ऐसे AI चिप्स तैयार कर रही हैं, जिनका प्रदर्शन अब Nvidia के चीन-फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बराबर बताया जा रहा है.चीन आने वाले सालों में AI प्रोसेसर का प्रोडक्शन तीन गुना तक बढ़ाने की योजना बना रहा है.

दूसरा कारण

अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ और टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेकर तनाव बढ़ता ही जा रहा है. विशेषज्ञों के मुताबिक चीन द्वारा Nvidia पर रोक लगाना एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जिससे वह अमेरिका के साथ बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत कर सके और एडवांस चिप्स तक पहुंच बना सके.

भारत पर क्या होगा असर

इस पूरे मामलो से भारत पर भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है. इसका कारण है कि भारत भी Nvidia और अमेरिकी टेक कंपनियों के चिप्स पर ही निर्भर है. चीन पर रोक लगाने का मतलब है कि Nvidia अपनी सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन भारत जैसे देशों की तरफ मोड़ सकता है. इससे फायदा यह होगा कि भारत को चिप उपलब्धता बढ़ सकती है, लेकिन कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. लेकिन यह भारत के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है कि वह सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और AI इकोसिस्टम में निवेश को आकर्षित करे.

ये भी पढ़ेंः अब कर्मचारी ही नहीं टेक कंपनियों को भी सताने लगा AI, माइक्रोसॉफ्ट के CEO बोले; बच पाना सबसे मुश्किल

दुनिया पर क्या असर होगा

अमेरिका चीन टेक वॉर का दुनिया पर क्या असर होगा, इस सवाल के जवाब में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ग्लोबल लेवल पर यह वॉक AI रेस को धीमा कर सकती है. Nvidia दुनिया का सबसे बड़ा AI चिप सप्लायर है और चीन AI डिमांड का सबसे बड़ा बाजार. दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव अमेरिका, एशिया और यूरोप तक पड़ेगा. टेक इंडस्ट्री में अस्थिरता आ सकती है और कंपनियों को वैकल्पिक सप्लाई चेन तलाशनी पड़ेगी.

इस तरह देखा जाए तो Nvidia पर चीन की रोक केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक जियोपॉलिटिकल रणनीति के रूप में देखा जा रहा है. इसका असर वैश्विक AI विकास, सप्लाई चेन और भारत जैसे उभरते बाजारों पर सीधे पड़ेगा. आने वाले महीनों में यह तय करेगा कि इस टेक वॉर में किसकी स्थिति मजबूत होगी.

ये भी पढ़ेंः Nothing Ear 3 लॉन्च: दमदार सुपर माइक और ट्रांसपेरेंट मेटल बॉडी के साथ आए नए ईयरबड्स, मिलते हैं ढेरों फीचर्स