फिर लौटेंगे वर्क फ्रॉम होम के दिन! PM मोदी की अपील के बाद IT कंपनियों में हलचल, जानिए किसने क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील के बाद देश की कई बड़ी कंपनियां अब Work From Home यानी WFH और हाइब्रिड वर्क मॉडल पर दोबारा विचार करने लगी हैं. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और उसके कारण ईंधन की कीमतों व सप्लाई चेन पर पड़ने वाले असर को देखते हुए PM मोदी ने लोगों से गैर-जरूरी यात्रा कम करने और वर्चुअल मीटिंग्स अपनाने की सलाह दी है. इसके बाद IT कंपनियों, कंसल्टिंग फर्म्स और फाइनेंशियल कंपनियों ने मौजूदा वर्क मॉडल की समीक्षा शुरू कर दी है.

KPMG India ने कहा है कि कंपनी इस घोषणा का मूल्यांकन कर रही है और कर्मचारियों, बिजनेस और क्लाइंट्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उचित फैसला लिया जाएगा. कंपनी पहले से ही हाइब्रिड वर्क पॉलिसी फॉलो कर रही है. वहीं Deloitte, EY, RPG Group, Tata Motors और Mercedes-Benz India जैसी कंपनियां भी फिलहाल अपने हाइब्रिड मॉडल को जारी रखेंगी.

PM मोदी ने क्यों दी Work From Home की सलाह?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ईंधन की बचत पर ध्यान देना होगा. उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनाए गए कुछ तरीकों को फिर से इस्तेमाल करने की बात कही. इनमें Work From Home, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल मीटिंग्स शामिल हैं. उनका कहना है कि इससे गैर-जरूरी यात्रा कम होगी और पेट्रोल-डीजल की खपत घटेगी. सरकार का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर भारत की तेल सप्लाई और आयात बिल पर पड़ सकता है. ऐसे में अगर लोग कम यात्रा करेंगे और कंपनियां रिमोट वर्क बढ़ाएंगी तो देश पर आर्थिक दबाव कम होगा.

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सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने की सलाह

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करते हुए लोगों से ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने को कहा. उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल बचाना देशहित में है. खासकर मेट्रो शहरों में रहने वाले लोगों से मेट्रो, बस और शेयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाने की अपील की गई है. सरकार का मानना है कि अगर लोग निजी गाड़ियों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे तो ईंधन की खपत में बड़ी कमी आ सकती है. इससे ट्रैफिक और प्रदूषण भी कम होगा.

विदेश यात्रा और गोल्ड खरीद पर भी जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से गैर-जरूरी विदेशी यात्राएं टालने की भी अपील की है. उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए विदेश घूमने या डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे खर्चों को कम करना चाहिए. इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और आर्थिक दबाव कम होगा. इसके अलावा PM मोदी ने अगले एक साल तक गैर-जरूरी सोने की खरीदारी कम करने की सलाह भी दी. उनका कहना है कि भारत में बड़े पैमाने पर गोल्ड इम्पोर्ट होता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है. अगर लोग जरूरत के बिना सोना खरीदना कम करेंगे तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

खाने की आदतों और Made In India पर फोकस

प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से खाने में इस्तेमाल होने वाले edible oil यानी खाने के तेल की खपत कम करने की भी सलाह दी. उन्होंने कहा कि इससे लोगों की हेल्थ बेहतर होगी और देश का आयात खर्च भी कम होगा. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से Made In India प्रोडक्ट्स खरीदने की अपील की. उन्होंने कहा कि जूते, बैग, एक्सेसरीज और रोजमर्रा की दूसरी चीजों में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए. इससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.