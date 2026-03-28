इंसानी दिमाग की कॉपी कर रहा है Meta! बनाया 'डिजिटल ब्रेन', जो देख और सुन सकता है; अब मशीनें समझेंगी आपकी फीलिंग्स

Meta TRIBE v2: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अब सिर्फ आपके सवालों का जवाब देने या डेटा और कोडिंग तक सीमित नहीं रहा, अब एआई इंसानी फीलिंग्स को डिकोड करने की राह पर निकल चुका है. मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने TRIBE v2 लॉन्च करके तकनीकी दुनिया में तहलका मचा दिया है. इसे इंसानी दिमाग का डिजिटल मिरर कहा जा रहा है. आखिर क्या है ये और इससे क्या बदलाव आएगा आइए जानते हैं...
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Meta TRIBE v2: आज के इस डिजिटल युग में क्या अब मशीनें यह जान जाएंगी कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा ने एक ऐसी तकनीक तैयार की है जो हमारे सोचने के तरीके को सीधे डिकोड कर सकती है. मेटा ने TRIBE v2 नाम का एक नया फाउंडेशन मॉडल लॉन्च किया है. यह मॉडल इस बात की भविष्यवाणी कर सकता है कि कोई भी चीज देखने या सुनने पर इंसानों का दिमाग किस तरह से प्रतिक्रिया देता है.
एक्सपर्ट्स का TRIBE v2 को लेकर मानना है कि यह कदम दुनिया को सुपरइंटेलिजेंस के करीब ले जाएगा. यानी एक ऐसा एआई सिस्टम जो न सिर्फ इंसानों से तेज होगी बल्कि दुनिया को बिल्कुल इंसानों की तरह ही समझेगी.
अभी तक न्यूरोसाइंटिस्ट्स को किसी भी नए रिसर्च के लिए इंसानी दिमाग की नई रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है जो बहुत ही महंगी और समय लेने वाली प्रक्रिया होती है. मान लीजिए एक वैज्ञानिक को यह जानना है कि पीला रंग देखकर इंसान का दिमाग कैसा महसूस करता है. इसके लिए उसे कुछ लोगों को MRI मशीन में लिटाना होगा और उनके दिमाग की लहरों को रिकॉर्ड करना होगा. लेकिन अगर उसे पीले रंग के बाद नीले रंग पर रिसर्च करनी है तो उसे फिर से पूरी प्रक्रिया दोहरानी होगी. पुराना डेटा अक्सर नई रिसर्च में काम नहीं आता था.
इसको लेकर मेटा ने दावा किया है कि TRIBE v2 लैब में होने वाले महीनों के काम को मात्र कुछ ही सेकंड की कैलकुलेशन में बदल देगा. यह एक डिजिटल आईने की तरह काम करता है जो आवाज, दृश्य और भाषा के प्रति मस्तिष्क के काम करने के तरीके को जान लेता है.
मेटा का यह मॉडल तीन स्टेप्स में काम करता है-
डेटा कन्वर्जन
सबसे पहले यह आवाज फोटो और टेक्स्ट को डिजिटल नंबरों में बदल देता है.
पैटर्न की पहचान
इसके बाद यह देखता है कि सामान्य तौर पर इंसान जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं.
ब्रेन एक्टिविटी प्रेडिक्शन
और फिर यह बताता है कि कुछ देखने या सुनने पर दिमाग का कौन सा हिस्सा सक्रिय होगा.
मेटा के मुताबिक TRIBE v2 अपने पिछले वर्जन के मुकाबले कहीं ज्यादा सटीक है. इसे भारी मात्रा में डेटा और हजारों लोगों के मस्तिष्क पैटर्न पर ट्रेन किया गया है. अक्सर fMRI स्कैन में शोर या हलचल के कारण से डेटा साफ नहीं आता लेकिन TRIBE v2 सीधे यह बता सकता है कि एक सामान्य दिमाग को कैसे रिएक्ट करना चाहिए. कई बार यह असली स्कैन से भी बेहतर परिणाम देता है.
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मेटा ने इस मॉडल के कोड और पेपर को ओपन सोर्स यानी सबके लिए उपलब्ध करा दिया है. मेटा का टारगेट है इससे न्यूरोसाइंस, AI रिसर्च और हेल्थकेयर के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आए. अगर AI यह समझ ले कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं तो भविष्य में ऐसी मशीनें बनाना आसान हो जाएगा जो इंसानी फीलिंग्स और प्रतिक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगी.
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