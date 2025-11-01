Advertisement
Mappls कर देगा Google Maps की छुट्ठी? अब रोड के साथ सिंगल क्लिक में मिलेगी मेट्रो की A to Z जानकारी, सफर होगा और भी आसान

Mappls New Feature: भारत में अब नेविगेशन ऐप्स की रेस और भी दिलचस्प हो गई है! स्वदेशी ऐप Mappls अब ऐसा फीचर ला रहा है जो इसे Google Maps से आगे ले जा सकता है. कंपनी ने नया अपडेट जारी किया है जिसके बाद यूजर्स को अब न सिर्फ रोड रूट बल्कि मेट्रो की भी A to Z जानकारी एक ही क्लिक में मिल जाएगी. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:21 AM IST
Mappls DMRC Partnership: देश में अब स्वदेशी ऐप का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. इसी क्रम में अब नेविगेशन ऐप्स की रेस भी तेज हो गई है! भारत में बना स्वदेशी ऐप Mappls अब अपने दमदार और स्पेशल स्पेशल फीचर्स के दमपर Google Maps को कड़ी टक्कर देते हुए पीछे छोड़ सकता है. नए अपडेट के साथ इसमें यूजर्स को मेट्रो के हर रूट, किराये और टाइमिंग की पूरी डिटेल मिलेगी. यानी अब मेट्रो से सफर करने से पहले सारी जानकारी एक ही जगह पर आसानी से मिल जाएगी. यह फीचर अभी तक गूगल मैप्स के भी पास नहीं है. 

दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए मेट्रो बहुत ही मददगार साबित होती है! मेट्रो लोगों  न सिर्फ समय पर पहुंचाती है बल्कि ट्रैफिक जाम भी बचाती है. इसी को देखते हुए अब स्वदेशी नेविगेशन ऐप Mappls ने बड़ी तैयारी कर ली है. अब आप  Mappls पर मेट्रो से जुड़ी हर जरूरी जानकारी जैसे रूट, किराया, ट्रेन की टाइमिंग और पास का स्टेशन आसानी से देख सकते हैं. इसके लिए दिल्ली मेट्रो और Mappls के बीच एक समझौता हो गया है. इस पहल से यात्रियों के सफर को आसान बनाने, रास्ता समझने और समय बचाने में बड़ी मदद मिलेगी. यह कदम दिल्ली मेट्रो को और ज्यादा स्मार्ट, डिजिटल और सुविधाजनक बनाएगा बल्कि  Mappls के यूजर्स भी बढ़ाएगा.

स्वेदेशी ऐप है Mappls 
Google Maps को जोरदार टक्कर देने वाला ऐप Mappls (MapmyIndia) एक स्वदेशी डिजिटल मैप और नेविगेशन ऐप है. इसके फीचर्स भी Google Maps की ही तरह हैं. हाल ही में पीएम मोदी द्वारा स्वदेशी अपनाने के आह्वान के बाद लोगों ने इस ऐप को खूब डाउनलोड किए. यह स्वेदशी ऐप आपको रूट, लोकेशन, ट्रैफिक अपडेट, नजदीकी जगहें और सरकारी सर्सिव जैसे जानकारी देता है. सबसे खास बात है कि इसे भारत के लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.

मेट्रो यात्री का डिजिटल साथी बनेगा Mappls
Mappls अब दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोगों का डिजिटल साथी बनने जा रहा है. कंपनी और DMRC के बीच हुई नई साझेदारी के तहत अब पूरी मेट्रो से जुड़ी जानकारी Mappls ऐप पर मिलेगी. यानी यात्रियों को ऐप खोलते ही नजदीकी मेट्रो स्टेशन, रूट, लाइन बदलने के पॉइंट, किराया, कुल ट्रैवलिंग टाइम और अगली ट्रेन आने तक का इंतज़ार जैसे सभी जरूरी अपडेट एक ही जगह मिल जाएंगे. इस इंटीग्रेशन से दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो सफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो जाएगा.

मेट्रो का सफर होगा और भी आसान
यात्रियों के लिए अब मेट्रो सफर और भी आसान होने वाला है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस पर बात करते हुए DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. विकास कुमार ने कहा कि दिल्ली मेट्रो हमेशा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को अपनाने में आगे रहती है. उनके मुताबिक Mappls के साथ यह पार्टनरशिप न केवल मेट्रो यात्रियों के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगी बल्कि पूरे शहर के लोगों के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होगी जिससे दिल्ली का डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मजबूत बनेगा.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

