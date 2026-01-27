गवाही देने कोर्ट जाएंगे जुकरबर्ग? YouTube, Instagram और TikTok क्यों कटघरे में; 19 साल की लड़की ने बढ़ाईं मुश्किलें

Social Media Addiction Trial: मोबाइल स्क्रीन से शुरू हुई बच्चों की दुनिया क्या अब उनकी कमजोरी बनती जा रही है? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जानबूझकर बच्चों को अपनी लत का शिकार बना रहे हैं? सोशल मीडिया की लत को लेकर अब तक पर्दे के पीछे रहने वाली कंपनियों को कोर्ट का सामना करना पड़ेगा. Facebook-Instagram की पैरेंट कंपनी Meta, TikTok और YouTube इस हफ्ते अमेरिकी कोर्ट में एक बड़े ट्रायल का सामना करेंगी. इन कंपनियों पर आरोप है कि इनके प्लेटफॉर्म बच्चों और युवाओं में लत (Addiction) पैदा कर रहे हैं जिससे मेंटल हेल्थ पर बड़ा असर पड़ रहा है.

सोशल मीडिया कंपनियों पर अमेरिका की अदालत में ट्रायल शुरू हो रहा है. यह केस Meta, TikTok और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्या यूजर्स को घंटों स्क्रीन से बांधे रखने वाली इन ऐप्स की डिजाइनिंग एक सोची-समझी प्लानिंग का हिस्सा है? और क्या इसकी कीमत बच्चों और युवाओं की मेंटल हेल्थ चुका रही है?

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 19 साल की युवती K.G.M. की याचिका से शुरू हुई है. युवती का आरोप है कि कम उम्र में इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे ऐप्स के अटेंशन-ग्रैबिंग यानी ध्यान खींचने वाले डिजाइन के कारण से उन्हें इनकी लत लग गई. जिसकी वजह से वह डिप्रेशन और सुसाइड जैसी विचारों का शिकार हुई. इस मामले में जूरी का चयन शुरू हो गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहला मौका है जब टेक दिग्गज अपनी डिजाइन स्ट्रेटेजी के कारण होने वाले नुकसान के लिए ट्रायल का सामना करेंगे.

मार्क जुकरबर्ग देंगे गवाही?

इस केस की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को भी गवाह के रूप में कटघरे में खड़ा किया जा सकता है. स्नैपचैट ने ट्रायल शुरू होने से ठीक पहले 20 जनवरी को याचिकाकर्ता के साथ एक समझौता कर लिया और खुद को इस कानूनी लड़ाई से अलग कर लिया है.

कंपनियों का क्या है तर्क?

इस मामले को लेकर Meta का कहना है कि उनके प्रोडक्ट्स और याचिकाकर्ता की मानसिक स्थिति के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है.

YouTube का कहना है कि वह इंस्टाग्राम और टिकटॉक से अलग है और उसे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ एक ही तराजू में नहीं तौलना चाहिए.

TikTok ने अभी तक इस पर कोई बात नहीं कही है.

कानूनी खतरा

अभी तक अमेरिकी कानून इन कंपनियों को सेक्शन 230 के तहत प्रोटेक्शन देता है, जिसके तहत प्लेटफॉर्म पर यूजर द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होती. लेकिन यह केस कंटेंट पर नहीं बल्कि ऐप्स के लत वाले डिजाइन पर है. अगर फैसला कंपनियों के खिलाफ आता है तो सालों से उन्हें मिल रहा कानूनी कवच खत्म हो सकता है. एक तरफ कोर्ट में केस चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये कंपनियां पैरेंट्स और बच्चों के बीच अपनी छवि सुधारने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रही हैं. मेटा और टिकटॉक स्कूलों में वर्कशॉप कर रहे हैं तो गूगल ने गर्ल स्काउट्स के साथ मिलकर ऑनलाइन सेफ्टी प्रोग्राम शुरू किए हैं.

