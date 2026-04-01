Apple-Google और मेटा पर बरसेंगी मिसाइलें? ईरान का टेक कंपनियों को अल्टीमेटम; इलाका खाली करो, हमला होने वाला है

Iran Ultimatum to Big Tech: मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब खतरनाक रूप लेता जा रहा है. अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच हो रहा युद्ध अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहने वाला है. अब यह युद्ध दुनिया के लिए भी खतरनाक होता जा रहा है. मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध से जहां एक तरफ दुनिया में एलपीजी और पेट्रोल को लेकर संकट है तो वहीं दूसरी तरफ अब इंटरनेट की दुनिया पर भी खतरा मंडराने लगा है. ईरान की ताकतवर सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया के टेक जगत और सिलिकॉन वैली में हड़कंप मचा दिया है.

ईरान ने Apple, Google और Meta जैसी दिग्गज कंपनियों को सीधे तौर पर युद्ध का अपराधी मानते हुए टेक कंपनियों को सीधे अपना अगला निशाना घोषित कर दिया है. ईरान ने दावा किया है कि ये टेक कंपनियां अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता से उनके नेताओं की जासूसी और हत्या में मदद कर रही हैं. यह सिर्फ धमकी नहीं है बल्कि ईरान ने आज रात 8 बजे की डेडलाइन तय करते हुए इन कंपनियों के दफ्तरों को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है.

क्यों दी गई यह धमकी?

ईरान ने आरोप लगाया है कि ये सिलिकॉन वैली कंपनियां AI और हाई-टेक टेक्नोलॉजी के जरिए ईरानी नेताओं की लोकेशन ट्रैक करने और उनकी हत्या करने में इजरायल और अमेरिका की मदद कर रही हैं. ईरान ने साफ कहा कि उसके नेतृत्व को खत्म करने के लिए इस्तेमाल हो रही युद्ध तकनीक के पीछे इन्हीं कंपनियों का हाथ है. ईरानी न्यूज एजेंसी तसनीम के अनुसार IRGC ने 18 से ज्यादा हाई-प्रोफाइल कंपनियों की लिस्ट जारी की है, इसमें शामलि है-

Add Zee News as a Preferred Source

Meta, Google, Apple, Microsoft, Intel और Oracle.

AI और डिफेंस: Nvidia, Palantir.

Tesla और Boeing.

8 बजे की डेडलाइन

ईरान ने इन टेक कंपनियों को चेतावनी दी है कि 1 अप्रैल बुधवार को स्थानीय समय के मुताबिक रात 8:00 बजे से वह इन कंपनियों के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर देगा. IRGC ने इन कंपनियों के कर्मचारियों और पास में रहने वाले स्थानीय निवासियों को सलाह दी है कि वे 1 किलोमीटर के दायरे से दूर हट जाएं और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं.

(ये भी पढ़ेंः Induction Cooktop पर दिए बटन्स का असली काम जानते हैं आप? मिलते हैं कई कमाल के फीचर्स)

बदले की कार्रवाई का दावा

ईरान ने यह धमकी ऐसे समय पर दी है जब इजरायल ने कथित तौर पर AI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर ईरान के कई शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया है. हाल ही में Amazon AWS के बहरीन और UAE स्थित ठिकानों पर भी ड्रोन हमले हुए थे, जिससे कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ था. ईरान ने दो टूक कहा है कि अगर उसके नेताओं पर टारगेट किलिंग नहीं रुकती है तो इन अमेरिकी कंपनियों को इसका परिणाम भुगतना होगा.

(ये भी पढ़ेंः इंसानों की तरह जवाब देगा Google Maps, भारत में शुरू हुआ Ask Maps फीचर, ट्रिप प्लान..)