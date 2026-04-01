Advertisement
trendingNow13160787
Hindi NewsटेकApple-Google और मेटा पर बरसेंगी मिसाइलें? ईरान का टेक कंपनियों को अल्टीमेटम; इलाका खाली करो, हमला होने वाला है

Apple-Google और मेटा पर बरसेंगी मिसाइलें? ईरान का टेक कंपनियों को अल्टीमेटम; इलाका खाली करो, हमला होने वाला है

Iran Missile Threat Deadline: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच हो रहा युद्ध अब एक ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी. ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच की चल रही जंग अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रही बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े इलाके तक पहुंच गई है. ईरान की सेना ने Apple, Google और Meta को युद्ध अपराधी घोषित कर दिया है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 01, 2026, 06:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apple-Google और मेटा पर बरसेंगी मिसाइलें? ईरान का टेक कंपनियों को अल्टीमेटम; इलाका खाली करो, हमला होने वाला है

Iran Ultimatum to Big Tech: मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब खतरनाक रूप लेता जा रहा है. अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच हो रहा युद्ध अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहने वाला है. अब यह युद्ध दुनिया के लिए भी खतरनाक होता जा रहा है. मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध से जहां एक तरफ दुनिया में एलपीजी और पेट्रोल को लेकर संकट है तो वहीं दूसरी तरफ अब इंटरनेट की दुनिया पर भी खतरा मंडराने लगा है. ईरान की ताकतवर सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया के टेक जगत और सिलिकॉन वैली में हड़कंप मचा दिया है.

ईरान ने Apple, Google और Meta जैसी दिग्गज कंपनियों को सीधे तौर पर युद्ध का अपराधी मानते हुए टेक कंपनियों को सीधे अपना अगला निशाना घोषित कर दिया है. ईरान ने दावा किया है कि ये टेक कंपनियां अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता से उनके नेताओं की जासूसी और हत्या में मदद कर रही हैं. यह सिर्फ धमकी नहीं है बल्कि ईरान ने आज रात 8 बजे की डेडलाइन तय करते हुए इन कंपनियों के दफ्तरों को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है.

क्यों दी गई यह धमकी?

ईरान ने आरोप लगाया है कि ये सिलिकॉन वैली कंपनियां AI और हाई-टेक टेक्नोलॉजी के जरिए ईरानी नेताओं की लोकेशन ट्रैक करने और उनकी हत्या करने में इजरायल और अमेरिका की मदद कर रही हैं. ईरान ने साफ कहा कि उसके नेतृत्व को खत्म करने के लिए इस्तेमाल हो रही युद्ध तकनीक के पीछे इन्हीं कंपनियों का हाथ है. ईरानी न्यूज एजेंसी तसनीम के अनुसार IRGC ने 18 से ज्यादा हाई-प्रोफाइल कंपनियों की लिस्ट जारी की है, इसमें शामलि है-

Add Zee News as a Preferred Source

Meta, Google, Apple, Microsoft, Intel और Oracle.

AI और डिफेंस: Nvidia, Palantir.

Tesla और Boeing.

8 बजे की डेडलाइन

ईरान ने इन टेक कंपनियों को चेतावनी दी है कि 1 अप्रैल बुधवार को स्थानीय समय के मुताबिक रात 8:00 बजे से वह इन कंपनियों के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर देगा. IRGC ने इन कंपनियों के कर्मचारियों और पास में रहने वाले स्थानीय निवासियों को सलाह दी है कि वे 1 किलोमीटर के दायरे से दूर हट जाएं और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं.

(ये भी पढ़ेंः  Induction Cooktop पर दिए बटन्स का असली काम जानते हैं आप? मिलते हैं कई कमाल के फीचर्स)

बदले की कार्रवाई का दावा

ईरान ने यह धमकी ऐसे समय पर दी है जब इजरायल ने कथित तौर पर AI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर ईरान के कई शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया है. हाल ही में Amazon AWS के बहरीन और UAE स्थित ठिकानों पर भी ड्रोन हमले हुए थे, जिससे कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ था. ईरान ने दो टूक कहा है कि अगर उसके नेताओं पर टारगेट किलिंग नहीं रुकती है तो इन अमेरिकी कंपनियों को इसका परिणाम भुगतना होगा.

(ये भी पढ़ेंः इंसानों की तरह जवाब देगा Google Maps, भारत में शुरू हुआ Ask Maps फीचर, ट्रिप प्लान..)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Iran Ultimatum to Tech company

Trending news

घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद! 10 जिलों में अवैध कब्जों पर सरकार सख्त
Kashmiri Pandits
घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद! 10 जिलों में अवैध कब्जों पर सरकार सख्त
भारत में नहीं बिकेंगे चीन के CCTV कैमरे; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
DNA
भारत में नहीं बिकेंगे चीन के CCTV कैमरे; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
सूट-बूट पहनकर जुल्म ढाने वाले खरात के लिए लगती थी बोली, हर काम लिए फिक्स था रेट
Ashok Kharat
सूट-बूट पहनकर जुल्म ढाने वाले खरात के लिए लगती थी बोली, हर काम लिए फिक्स था रेट
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
West Bengal Election 2026
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
Indian Ships
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
Kerala Assembly Election 2026
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
Punjab Police
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
West Bengal Election 2026
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
PM Modi
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात