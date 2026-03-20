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सरकार का नया आधार प्लान: अब भारत में भी स्मार्टफोन के साथ मिलेगा 'सरकारी तोहफा', कंपनियों ने कहा- 'हमें मंजूर नहीं'

Aadhaar App Pre-Installation: भारत में जल्द ही नया स्मार्टफोन खरीदने पर आपको उसके इंटरफेस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सरकार अब आधार जैसी सरकारी सर्विस को सीदे आपके डिवाइस का हिस्सा बनाने की तैयारी में है. इस नए प्रस्ताव के तहत सरकार चाहती है कि कंपनियां फोन में आधार ऐप को पहले से ही डाउनलोड करके दें जिससे यूजर्स को इसे अलग से डाउनलोड करने की झंझट न रहे.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 20, 2026, 01:30 PM IST
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सरकार का नया आधार प्लान: अब भारत में भी स्मार्टफोन के साथ मिलेगा 'सरकारी तोहफा', कंपनियों ने कहा- 'हमें मंजूर नहीं'

Aadhaar App Pre-Installation: भारत में नया स्मार्टफोन खरीदने वाले लोगों के लिए आने वाले दिनों में एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो सकता है. भारत सरकार अब Aadhaar ऐप को हर नए फोन में पहले से ही इंस्टॉल करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार चाहती है कि भारत में बिकने वाले सभी नए स्मार्टफोन में आधार ऐप पहले से ही इंस्टॉल होकर यूजर्स को मिले, जिससे लोगों को इसे अलग से डाउनलोड न करना पड़े. हालांकि, Apple-Samsung जैसे बड़ी टेक कंपनियों ने सरकार के इस प्रस्ताव के विरोध में हैं. प्राइवेसी और सुरक्षा का हवाला देते हुए कंपनियों का कहना है कि यह कदम न केवल तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि यूजर्स की पसंद के भी खिलाफ है.

UIDAI का तर्क भी जान लीजिए?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने इसी साल जनवरी 2026 में नया आधार ऐप लॉन्च किया है. आधार ऐप को लेकर सरकार का मानना है कि अगर फोन में पहले से ही यह ऐप मौजूद होगा तो लोग आसानी से अपनी पर्सनल डिटेल्स अपडेट कर सकेंगे और अपने बायोमेट्रिक डेटा को लॉक या अनलॉक भी कर सकेंगे. सरकार इस कदम के साथ आधार सर्विस को देश के आम लोगों तक पहुंचाना चाहती है.

कंपनियों को क्या है परेशानी?
स्मार्टफोन मेकर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था MAIT ने सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर अपनी चिंताएं बताया है. कंपनियों के विरोध के मुख्य कारण दिए हैं वो हैं-
Apple और Samsung जैसी बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों का मानना है कि सरकारी ऐप्स को अनिवार्य रूप से शामिल करने से यूजर्स की प्राइवेसी और डिवाइस की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है.

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स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि भारत के लिए अलग से प्रोडक्शन लाइन चलानी होगी, क्योंकि विदेशों में बिकने वाले फोन में ये ऐप्स होते ही नहीं है. न ही इसकी जरूरत है. इससे निर्माण की प्रक्रिया कठिन और महंगी हो सकती है.

टेक दिग्गजों का यह भी कहना है कि रूस के अलावा दुनिया का कोई भी बड़ा लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों पर सरकारी ऐप थोपने का दबाव नहीं बनाता.

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Sanchar Saathi के बाद अब 'सचेत' की बारी?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्मार्टफोन में पहले ही इंस्टॉल ऐप्स को लेकर सरकार और टेक कंपनियों के बीच यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले सरकार ने संचार साथी ऐप को लेकर भी ऐसा ही दबाव बनाया था जिसे कड़े विरोध के बाद वापस लेना पड़ा. रिपोर्ट के मुताबिक आधार के साथ ही सरकार सचेत समेत कुछ  6 सरकारी ऐप्स को फोन में प्री-इंस्टॉल करवाना चाहती है. 10 मार्च 2026 को MAIT ने आईटी मंत्रालय को पत्र लिखकर सचेत ऐप के प्री-इंस्टॉलेशन पर भी अपनी असहमति दर्ज कराई है. अब देखना यह होगा कि क्या सरकार टेक कंपनियों की चिंताओं को समझते हुए पीछे हटती है या सुरक्षा के नए मापदंड तय करती है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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