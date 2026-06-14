Apple Siri AI Boyfriend Girlfriend: आज के इस डिजिटल दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इंसानों के अकेलेपन का साथी बनता जा रहा है. बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने AI को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाया है. वहीं टेक जगत की दिग्गज कंपनी Apple ने इसको लेकर चौंकाने वाला फैसला किया है. हाल ही में हुए WWDC इवेंट में ऐपल ने अपनी नई और बेहद एडवांस Siri AI को तो पेश कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा बड़ा ऐलान किया है, जो AI को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं, उन्हें झटका लगा है.
अक्सर देखा गया है कि लोग AI चैटबॉट्स के साथ इतने करीब हो जाते हैं कि उन्हें अपना AI बॉयफ्रेंड या AI गर्लफ्रेंड मानने लगते हैं. ऐसे में जब ऐपल के सॉफ्टवेयर चीफ क्रैग फेडेरिगी से सवाल किया गया कि क्या नई सिरी आपकी रोमांटिक पार्टनर या वर्चुअल गर्लफ्रेंड बन सकती है? तो उन्होंने जो दो-टूक जवाब दिया, उसने उन सभी यूजर्स का दिल तोड़ दिया जो अपने iPhone में AI गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तलाश में थे. उन्होंने साफ किया है कि उनका अपग्रेडेड सिरी AI साथी या रोमांटिक पार्टनर के रूप में तैयार नहीं किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने बताया है कि उनके AI का मकसद प्राइवेसी और बच्चों की सेफ्टी भी है.
कंपनी के सॉफ्टवेयर चीफ ने यह भी कहा कि Siri को लेकर एक खास सोच कंपनी की है, जिसमें वह यूजर्स की सहायता करने और जानकारी को उपलब्ध कराने में मदद करेगा. अच्छे तरीके से इंटरैक्ट करने पर विशेष ध्यान दिया गया है.
फेडेरिघी ने आगे कहा कि बहुत से AI चैटबॉट्स यूजर्स को पर्नसल इंन्फोर्मेशन शेयर करने और एक इमोशनल संबेध बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. ऐपल ने न्यू सिरी को ऐसे डिजाइन किया गया है, जो सिर्फ व्यावहारिक मदद करने तक ही सीमित हो.
फेडेरिघी ने यह भी कहा कि अगर कोई यूजर सिरी को रोमांटिक पार्टरन की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास भी करता है, तो सिरी को इसके लिए तैयार नहीं किया गया है. सिरी को इस काम में कोई भी दिलचस्पी नहीं होगी. वहीं ऐपल के मार्केट चीफ ग्रेग जोसविएक ने सिरी को लेकर कहा कि कंपनी ने सिरी को सिर्फ AI के लिए नहीं बल्कि तैयार किया है बल्कि अपने प्रोडक्ट और फीचर्स को और बेहतर बनाने के लिए तैयार किया है.
क्रेग फेडेरिघी ने यह भी कहा कि Apple अपने AI सिस्टम में प्राइवेसी को सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है, जो उसकी स्ट्रेटजी का मुख्य हिस्सा है. उन्होंने कहा कि यूजर्स को यह समझना जरूरी है कि उनके डिवाइस में मौजूद डेटा और कंपनी तक पहुंचने वाले डेटा में बड़ा अंतर होता है. उन्होंने यह भी साफ किया कि Apple का फोकस ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग पर है, जिससे ज्यादातर जानकारी डिवाइस के अंदर ही सेफ रहती है और बाहर शेयर नहीं होती. साथ ही, AI तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के बीच बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर भी चर्चा की गई.