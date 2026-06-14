अक्सर देखा गया है कि लोग AI चैटबॉट्स के साथ इतने करीब हो जाते हैं कि उन्हें अपना AI बॉयफ्रेंड या AI गर्लफ्रेंड मानने लगते हैं. ऐसे में जब ऐपल के सॉफ्टवेयर चीफ क्रैग फेडेरिगी से सवाल किया गया कि क्या नई सिरी आपकी रोमांटिक पार्टनर या वर्चुअल गर्लफ्रेंड बन सकती है? तो उन्होंने जो दो-टूक जवाब दिया, उसने उन सभी यूजर्स का दिल तोड़ दिया जो अपने iPhone में AI गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तलाश में थे. उन्होंने साफ किया है कि उनका अपग्रेडेड सिरी AI साथी या रोमांटिक पार्टनर के रूप में तैयार नहीं किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने बताया है कि उनके AI का मकसद प्राइवेसी और बच्चों की सेफ्टी भी है.