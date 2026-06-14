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AI से दिल लगाने वालों को Apple का बड़ा झटका, कंपनी का यह जवाब सुन टूट जाएगा दिल!

Apple Siri AI Boyfriend Girlfriend: आज के समय में AI चैटबॉट्स को लेकर लोगों में बढ़ती दिलचस्पी के बीच यह सवाल चर्चा में है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए वर्चुअल पार्टनर बन सकता है. इसी बीच Apple के नए Siri AI को लेकर कंपनी ने साफ रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है, जिससे AI से दिल लगाने वालों को बड़ा झटका लगा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 14, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:55 AM IST
AI से दिल लगाने वालों को Apple का बड़ा झटका, कंपनी का यह जवाब सुन टूट जाएगा दिल!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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