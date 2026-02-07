मोबाइल कंपनियों की बढ़ गई थी धड़कनें! लेकिन Musk के एक ट्वीट ने पूरी कहानी ही बदल दी, क्या अब नहीं आएगा स्टारलिंक फोन?

Starlink mobile News: दुनिया के सबसे अमीर इंसान और टेक जगत के दिग्गज एलन मस्क कब क्या कर दें इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. बीते कुछ समय से टेक की दुनिया में यह खबर तेजी से फैल रही थी कि मस्क अब मोबाइल कंपनियों को टक्कर देने के लिए अपना खुद का स्टारलिंक स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहे हैं. सिर्फ इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर तो इस फोन के फीचर्स और लुक को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई थी. लेकिन अब खुद मस्क ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है और उनके एक बयान ने फैन्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. मस्क ने साफ कर दिया है कि क्या वे वाकई कोई फोन बना रहे हैं या यह सिर्फ एक अफवाह है. आइए जानते हैं

मस्क ने क्या कहा?

हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने मीडिया रिपोर्ट को लेकर दावा किया था कि SpaceX एक स्टारलिंक डिवाइस या फोन पर काम कर रही है. इस पर जवाब देते हिए मस्क ने साफ शब्दों में लिखा कि हम कोई फोन नहीं बना रहे हैं.

पहले दिए थे संकेत, अब पलटे मस्क?

खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही एलन मस्क ने इस विचार पर अपनी सहमित जताई थी. जब एक यूज़र ने उनसे स्टारलिंक फोन के बारे में सवाल किया था. सवाल के जवाब में मस्क ने कहा था कि किसी मोड़ पर यह मुमकिन हो सकता है. लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना अभी नहीं है.

कैसा होता मस्क का जादुई फोन?

मस्क ने भविष्य के इस संभावित फोन की झलक देते हुए यह बताया था कि अगर वह फोन बनाएंगे तो वह आईफोन या एंड्रॉइड जैसा नहीं होगा. मस्क का फोकस ऑन-डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर होगा जो कम से कम बिजली में हाई-परफॉर्मेंस न्यूरल नेटवर्क चलाने में असरदार होगा.

क्यों उड़ी थीं फोन की खबरें?

इसका सबसे बड़ा कारण है कि मस्क की कंपनी स्टारलिंक के अभी दुनिया भर में 90 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं.

मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की कुल कमाई का 50 से 80 फीसदी हिस्सा स्टारलिंक से आता है. बीते साल इसने 8 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया.

स्टारलिंक ने टी-मोबाइल जैसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है जिससे सीधे फोन पर सैटेलाइट इंटरनेट दिया जा सके.

भले ही मस्क ने अभी फोन की संभावना को नकार दिया हो लेकिन स्टारलिंक मोबाइल के लिए फाइल किए गए ट्रेडमार्क और उनके ग्लोबल कवरेज के सपने को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में मस्क हमें चौंका सकते हैं.

