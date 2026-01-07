वाह Apple! मौज कर दी... कब लॉन्च होगा 200MP कैमरे वाला iPhone? नए दावे ने फैन्स को किया खुश

Apple जब भी नया iPhone लॉन्च करता है, तो सबसे ज्यादा चर्चा कैमरा अपग्रेड की ही होती है. कई बार बदलाव कागज पर छोटे लगते हैं, लेकिन असल इस्तेमाल में फर्क साफ दिखता है. अब एक नई रिपोर्ट से संकेत मिला है कि Apple स्मार्टफोन फोटोग्राफी में अब तक की सबसे बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है. इन्वेस्टमेंट बैंक Morgan Stanley की एक इन्वेस्टर नोट के मुताबिक, Apple 2028 में iPhone लाइनअप में 200MP कैमरा सेंसर जोड़ने पर काम कर रहा है. अगर यह टाइमलाइन सही साबित होती है, तो 200MP कैमरे वाला पहला iPhone साल 2028 में आएगा, जिसे संभवतः iPhone 21 सीरीज के नाम से लॉन्च किया जा सकता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि यूज़र्स को इस बड़े अपग्रेड के लिए अभी कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा.

200MP कैमरा वाला iPhone कब आएगा?

यह पहली बार नहीं है जब 200MP iPhone कैमरे की बात सामने आई हो. पिछले साल Weibo प्लेटफॉर्म पर मशहूर टिप्स्टर Digital Chat Station ने दावा किया था कि Apple अंदरूनी तौर पर 200MP कैमरे की टेस्टिंग कर रहा है. उस समय यह साफ नहीं था कि यह फीचर असल में मार्केट में कब आएगा. लेकिन Morgan Stanley की नई रिपोर्ट ने अब काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी है. इससे पता चलता है कि Apple अभी भी कुछ प्रोडक्ट साइकिल दूर है और यह टेक्नोलॉजी सीधे 2028 मॉडल्स में देखने को मिल सकती है.

अभी 48MP कैमरे पर टिका है Apple का फोकस

फिलहाल Apple अपने iPhone में 48MP कैमरा सेंसर का इस्तेमाल कर रहा है. यह सेंसर मुख्य कैमरा, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो लेंस—तीनों में दिया जा रहा है. पहले Apple सालों तक 12MP कैमरे पर ही बना रहा था, फिर मुख्य कैमरे को 48MP में बदला गया और बाद में बाकी लेंस भी अपग्रेड हुए. इससे Apple computational photography यानी सॉफ्टवेयर बेस्ड स्मार्ट प्रोसेसिंग और pixel binning जैसे फीचर्स का सही बैलेंस बना पाया. नई रिपोर्ट के मुताबिक, Apple आने वाली कुछ पीढ़ियों तक 48MP कैमरा ही जारी रखेगा. यहां तक कि iPhone 18 सीरीज और 2027 मॉडल्स में भी मेगापिक्सल काउंट यही रहने की उम्मीद है.

Samsung करेगा 200MP कैमरा सेंसर की सप्लाई

इस रिपोर्ट में एक मजेदार जानकारी यह है कि 200MP सेंसर Apple को Samsung सप्लाई करेगा. भले ही Apple और Samsung स्मार्टफोन मार्केट में पुराने प्रतिद्वंदी माने जाते हों, लेकिन यह पार्टनरशिप कोई नई बात नहीं है. Samsung पहले से Apple के लिए कई जरूरी पार्ट्स बनाता आया है. रिपोर्ट के अनुसार, ये कैमरा सेंसर Samsung की Austin, Texas वाली फैक्ट्री में तैयार किए जा सकते हैं. यह Apple की उस रणनीति से भी मेल खाता है, जिसके तहत कंपनी अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है.

इतना लंबा इंतजार क्यों?

Morgan Stanley का कहना है कि Apple 200MP कैमरा जल्दी लाने की बजाय अपनी सप्लाई चेन रणनीति को मजबूत करना चाहता है. कंपनी चाहती है कि वह सिर्फ एक सप्लायर पर निर्भर न रहे, बल्कि अलग-अलग कंपनियों से पार्ट्स ले सके. इसी वजह से 200MP कैमरा अपग्रेड में देरी हो रही है. पहले कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि यह फीचर iPhone 18 पीढ़ी में ही आ सकता है, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा.

LiDAR और Face ID में भी हो सकते हैं बदलाव

रिपोर्ट में सिर्फ कैमरा ही नहीं, बल्कि LiDAR और Face ID जैसे पार्ट्स को लेकर भी बातें कही गई हैं. Apple कैमरा सेंसर के लिए Sony के अलावा नए सप्लायर तलाश रहा है. LiDAR के लिए STMicro कंपनी संभावित पार्टनर बन सकती है. हालांकि Face ID सेंसर फिलहाल एक ही सप्लायर LITE से लिया जा रहा है और इसमें तुरंत कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है. लेकिन 2027 में under-display Face ID टेक्नोलॉजी आ सकती है, यानी Face ID सिस्टम स्क्रीन के नीचे छिपा होगा. यह अपग्रेड Apple के 20 साल पूरे होने वाले मौके पर पेश किया जा सकता है.

कीमत बढ़ाने के बजाय Apple खुद झेलेगा खर्च

आजकल स्मार्टफोन के पार्ट्स महंगे होते जा रहे हैं, फिर भी Morgan Stanley का मानना है कि Apple कीमत बढ़ाने की बजाय अतिरिक्त खर्च खुद उठाएगा. हाल ही में Apple ने स्टोरेज बढ़ाकर भी दाम लगभग पुराने मॉडल्स जैसे ही रखे थे. 200MP कैमरे वाला iPhone आएगा तो वह जरूर प्रीमियम होगा, लेकिन कंपनी कोशिश करेगी कि आम यूज़र्स पर अचानक बोझ न पड़े.