कौन होगा TikTok का 'माई-बाप'! ट्रंप ने दे डाले 3 अरबपतियों के नाम, खत्म होगी चीन की दादागिरी
Advertisement
trendingNow12932105
Hindi Newsटेक

कौन होगा TikTok का 'माई-बाप'! ट्रंप ने दे डाले 3 अरबपतियों के नाम, खत्म होगी चीन की दादागिरी

TikTok को अमेरिका में चलाए रखने के लिए एक डील तैयार की जा रही है जिसमें टेक अरबपति लैरी एलिसन, माइकल डेल, और मीडिया मालिक लैचलन मर्डोक अहम निवेशक बन सकते हैं. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 22, 2025, 11:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन होगा TikTok का 'माई-बाप'! ट्रंप ने दे डाले 3 अरबपतियों के नाम, खत्म होगी चीन की दादागिरी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 सितंबर को एक खबर की घोषणा की है जो सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचा सकती है. Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, TikTok को अमेरिका में चलाए रखने के लिए एक डील तैयार की जा रही है जिसमें टेक अरबपति लैरी एलिसन, माइकल डेल, और मीडिया मालिक लैचलन मर्डोक अहम निवेशक बन सकते हैं. सरकार की मांग यही है कि TikTok की अमेरिकी इकाई को अमेरिकी मालिकों द्वारा संचालित किया जाए.

किस तरह की होगी मालिकाना संरचना?
इस डील के अनुसार TikTok के यूएस ऑपरेशन्स के लिए एक ज्वाइंट वेंचर बनेगा, जिसमें ByteDance की हिस्सेदारी 20% से कम होगी. बाकी हिस्सेदारी अमेरिका के निवेशकों की होगी, और संचालन अमेरिकी संपत्ति के नियमों व राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी मानदंडों के अनुरूप होगा. ट्रंप ने Fox News के इंटरव्यू में इन निवेशकों को “अमेरिकन पैट्रियट्स” बताया और कहा कि वे इस काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम देंगे, खासकर युवा मतदाताओं के बीच जो इस एप्‍प पर राजनीतिक व सांस्कृतिक चर्चाओं में सक्रिय हैं.

फैमिली कौन है ये निवेशक?
लैचलन मर्डोक Fox Corp के CEO हैं, जिनकी मीडिया कंपनी में Fox News और Wall Street Journal शामिल हैं. उनका परिवार राजनीतिक विमर्श और मीडिया प्रभाव दोनों में जाना जाता है. लैरी एलिसन, Oracle के सह-संस्थापक, और माइकल डेल, Dell Technologies के CEO, दोनों ही टेक उद्योग में बड़े नाम हैं. ये लोग निवेश कर सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से या संस्थागत रूप से निवेश होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या यह कार्रवाई सामान्य है या कुछ अलग?
ट्रंप प्रशासन ने इस डील को एक “असामान्य हस्तक्षेप” की श्रेणी में रखा है, क्योंकि यह सरकार और व्यवसायों की पारंपरिक सीमाओं से कुछ बाहर जाने जैसा है. सरकार ने पहले भी अलग कदम उठाए हैं- जैसे Intel में हिस्सेदारी लेना और Nvidia द्वारा AI चिप्स बिक्री की स्थिति- जिससे लोग चिंतित हैं कि ये हस्तक्षेप अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकते हैं.

इस फैसले से क्या बदल सकता है?
अगर यह प्रस्ताव सच हो जाता है, तो TikTok का कंट्रोल औपचारिक रूप से अमेरिकी हाथों में आ जाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा सुरक्षा आदि मामलों में सरकार की भूमिका बढ़ेगी. साथ ही, निवेशकों को लाभ होने की पूरी संभावना है. यह कदम न केवल TikTok की परिचालन संरचना बदल सकता है, बल्कि यह दिखाएगा कि बड़े तकनीकी प्लेटफार्मों पर सरकार की पकड़ कितनी मजबूत हो सकती है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

TikTokTrumpByteDance

Trending news

महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
;