कौन होगा TikTok का 'माई-बाप'! ट्रंप ने दे डाले 3 अरबपतियों के नाम, खत्म होगी चीन की दादागिरी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 सितंबर को एक खबर की घोषणा की है जो सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचा सकती है. Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, TikTok को अमेरिका में चलाए रखने के लिए एक डील तैयार की जा रही है जिसमें टेक अरबपति लैरी एलिसन, माइकल डेल, और मीडिया मालिक लैचलन मर्डोक अहम निवेशक बन सकते हैं. सरकार की मांग यही है कि TikTok की अमेरिकी इकाई को अमेरिकी मालिकों द्वारा संचालित किया जाए.

किस तरह की होगी मालिकाना संरचना?

इस डील के अनुसार TikTok के यूएस ऑपरेशन्स के लिए एक ज्वाइंट वेंचर बनेगा, जिसमें ByteDance की हिस्सेदारी 20% से कम होगी. बाकी हिस्सेदारी अमेरिका के निवेशकों की होगी, और संचालन अमेरिकी संपत्ति के नियमों व राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी मानदंडों के अनुरूप होगा. ट्रंप ने Fox News के इंटरव्यू में इन निवेशकों को “अमेरिकन पैट्रियट्स” बताया और कहा कि वे इस काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम देंगे, खासकर युवा मतदाताओं के बीच जो इस एप्‍प पर राजनीतिक व सांस्कृतिक चर्चाओं में सक्रिय हैं.

फैमिली कौन है ये निवेशक?

लैचलन मर्डोक Fox Corp के CEO हैं, जिनकी मीडिया कंपनी में Fox News और Wall Street Journal शामिल हैं. उनका परिवार राजनीतिक विमर्श और मीडिया प्रभाव दोनों में जाना जाता है. लैरी एलिसन, Oracle के सह-संस्थापक, और माइकल डेल, Dell Technologies के CEO, दोनों ही टेक उद्योग में बड़े नाम हैं. ये लोग निवेश कर सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से या संस्थागत रूप से निवेश होगा.

क्या यह कार्रवाई सामान्य है या कुछ अलग?

ट्रंप प्रशासन ने इस डील को एक “असामान्य हस्तक्षेप” की श्रेणी में रखा है, क्योंकि यह सरकार और व्यवसायों की पारंपरिक सीमाओं से कुछ बाहर जाने जैसा है. सरकार ने पहले भी अलग कदम उठाए हैं- जैसे Intel में हिस्सेदारी लेना और Nvidia द्वारा AI चिप्स बिक्री की स्थिति- जिससे लोग चिंतित हैं कि ये हस्तक्षेप अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकते हैं.

इस फैसले से क्या बदल सकता है?

अगर यह प्रस्ताव सच हो जाता है, तो TikTok का कंट्रोल औपचारिक रूप से अमेरिकी हाथों में आ जाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा सुरक्षा आदि मामलों में सरकार की भूमिका बढ़ेगी. साथ ही, निवेशकों को लाभ होने की पूरी संभावना है. यह कदम न केवल TikTok की परिचालन संरचना बदल सकता है, बल्कि यह दिखाएगा कि बड़े तकनीकी प्लेटफार्मों पर सरकार की पकड़ कितनी मजबूत हो सकती है.